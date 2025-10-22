Á hậu Quỳnh Anh có đường tình duyên thế nào trước khi hôn TikToker Neyun?

Sau clip tình tứ giữa Quỳnh Anh và Neyun, nhiều khán giả tò mò đường tình duyên của nàng hậu.
Mỗi độ cuối thu – đầu đông, Đà Lạt lại rực rỡ trong sắc vàng hoa dã quỳ, thu hút du khách tìm đến “săn hoa” và khám phá những cung đường đẹp nhất năm.
Sự thay đổi về màu da cùng gu thời trang tinh tế, cá tính đã tạo nên một Phương Ly phiên bản cực kỳ "chiến" đầy mới mẻ.
Với lợi thế quân số gấp 4 lần, hỏa lực vượt trội, vậy tại sao 160.000 quân Nga chưa thể “đè bẹp” 40.000 quân Ukraine ở mặt trận Pokrovsk?
Nhà chiêm tinh Nostradamus đã đưa ra một số tiên tri về thế giới cuối năm 2025 với nhiều biến động lớn như: chiến tranh, dịch bệnh, thiên thạch rơi...
Theo Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA), rác không gian hay còn gọi rác vũ trụ đang dần trở thành một hiểm họa đối với toàn bộ hoạt động trong quỹ đạo Trái đất.
Mẫu xe SUV Hyundai Tucson 2027 dự kiến ra mắt tại thị trường Mỹ vào quý III năm 2026, nhiều khả năng cùng thời điểm với Hyundai Elantra thế hệ mới.
Ngay cả những nơi lưu giữ tinh hoa nhân loại cũng không thể miễn nhiễm với lòng tham và sự táo bạo của con người.
Các công nhân mỏ ở Tây Australia bất ngờ phát hiện một "quả cầu lửa" rơi xuống gần Newman ở vùng Pilbara. Một số người nghi ngờ đó là rác thải vũ trụ.
Nữ streamer đình đám Misthy khiến cộng đồng mạng dậy sóng với bộ ảnh mới, khoe vẻ đẹp gợi cảm và thần thái tự tin khiến fan không thể rời mắt.
SpaceX chính thức giới thiệu vệ tinh Starlink V3 nặng 2 tấn, hứa hẹn mở ra kỷ nguyên internet siêu nhanh toàn cầu nhưng cũng khiến giới khoa học lo ngại.
Pháo tự hành 2S22 Bogdana có giá hơn 3,2 triệu triệu USD của quân đội Ukraine vừa mới ra khỏi hầm để khai hỏa đã bị UAV FPV Nga “bắt quả tang" và thiêu rụi.
Theo tử vi, 90 ngày tới là thời khắc “vàng” cho 3 con giáp đổi vận. Cơ hội phát tài, công danh thăng tiến, quý nhân giúp xoay chuyển cục diện bất ngờ.
Các nhà khảo cổ học làm việc tại Guatemala đã phát hiện ra xưởng chế tác tượng nhỏ lớn nhất được biết đến trong thế giới Maya.
Nhờ sự kết hợp giữa cây xanh, ánh sáng, gió, ngôi nhà mang đến không gian sống thanh bình, gần gũi với thiên nhiên ngay giữa lòng thành phố.
Giao tranh dữ dội tại Pokrovsk khi lực lượng Nga xuyên thủng phòng tuyến Ukraine, cắt đứt các tuyến tiếp tế, tiến vào trung tâm thành phố chiến lược ở Donetsk.
Hỏa hoạn bùng phát tại Tòa nhà Trung tâm Seoul ở Hàn Quốc, khiến hơn 110 người phải sơ tán và 3 người bị thương.
Được khai quật tại địa điểm khảo cổ Topraktepe, Thổ Nhĩ Kỳ, 5 ổ bánh mì 1.300 tuổi khiến các chuyên gia kinh ngạc khi còn vẹn nguyên.
Không cần chi thêm 10 triệu đồng cho bản Pro, iPhone 17 vẫn mang lại màn hình 120Hz, camera 48MP, chip mạnh mẽ và đầy đủ tính năng iOS 26.
Palaeophis là chi rắn biển cổ đại khổng lồ sống vào thời Eocene, được cho là một trong những loài rắn lớn nhất từng tồn tại trên Trái Đất.
Ferrari SC40 dựa trên nền tảng của chiếc 296 GTB "phổ thông" từ chương trình Special Projects, mang tinh thần của huyền thoại Ferrari F40 vào thiết kế hiện đại.