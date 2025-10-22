Hà Nội

Á hậu Quỳnh Anh có đường tình duyên thế nào trước khi hôn TikToker Neyun?

Giải trí

Á hậu Quỳnh Anh có đường tình duyên thế nào trước khi hôn TikToker Neyun?

Sau clip tình tứ giữa Quỳnh Anh và  Neyun, nhiều khán giả tò mò đường tình duyên của nàng hậu.

Thu Cúc (tổng hợp)
Trên trang cá nhân, Neyun vừa đăng tải clip hẹn hò Á hậu Quỳnh Anh nhân dịp 20/10. Ảnh: FB Neyun.
Neyun tặng sợi dây chuyền và bó hoa hồng cho Quỳnh Anh. Ảnh: FB Neyun.
Trong bữa tiệc lãng mạn, Neyun và Quỳnh Anh khóa môi tình tứ. Đây là hành động xác nhận chuyện tình cảm của cặp đôi sau thời gian bị đồn hẹn hò. Ảnh: FB Neyun.
Phía Quỳnh Anh đăng tải loạt ảnh bên Neyun khi đón mừng ngày 20/10. Ảnh: Instagram Quỳnh Anh.
"Chúc một nửa thế giới luôn xinh đẹp và hạnh phúc", Quỳnh Anh viết. Ảnh: Instagram Quỳnh Anh.
Neyun và Quỳnh Anh liên tục xuất hiện bên nhau từ đời thường đến sự kiện. Ảnh: Hoa Học Trò.
Quỳnh Anh từng đáp trả antian bình luận khiếm nhã về chiều cao của Neyun. Ảnh: Thương Trường.
Cụ thể, theo Znews, khi một tài khoản bình luận dưới video chung của Neyun và Quỳnh Anh: “Nhìn gái cao, mạnh mẽ, nam thì lùn, ẻo lả mặc đồ điệu hơn nữ. Thấy ngại giùm”. Quỳnh Anh nhanh chóng phản hồi: “Tôi không ngại mắc gì bạn ngại”. Ảnh: Thương Trường.
Quỳnh Anh kín tiếng về chuyện tình cảm. Năm 2024, trong cuộc phỏng vấn với Vietnamnet, nàng hậu cho biết, cô chưa từng hẹn hò. Ảnh: FB Quỳnh Anh.
"25 năm trời không một mảnh tình vắt vai là câu chuyện của Quỳnh Anh", Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024 chia sẻ. Ảnh: FB Quỳnh Anh.
#Đường tình duyên của Á hậu Quỳnh Anh #Mối quan hệ giữa Quỳnh Anh và Neyun #Chuyện tình cảm của sao Việt #Phản ứng trước bình luận tiêu cực #Thông tin về cuộc sống riêng của Á hậu #Sự kiện và hình ảnh tình tứ Quỳnh Anh và Neyun

