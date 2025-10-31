Hôn nhân kín tiếng của Á hậu Thụy Vân

Hà Nội

Giải trí

Á hậu Thụy Vân chia sẻ về chồng doanh nhân nhưng giấu mặt bạn đời. Mới đây, cô bất ngờ xác nhận chuyện sinh con thứ 2.

Thu Cúc (tổng hợp)
Á hậu Thụy Vân sinh con thứ 2 cách đây 2 tháng. Người đẹp chia sẻ trên Tiền Phong, việc có con nằm trong kế hoạch của vợ chồng cô. Ảnh: Dân Việt.
Thụy Vân chia sẻ thêm, may mắn lớn nhất của cô là luôn có gia đình bên cạnh, đặc biệt là chồng và người thân luôn ủng hộ để cô được sống với đam mê dẫn chương trình. Ảnh: FB Thụy Vân.
Chồng Thụy Vân tên Cao Hoàng. Theo Vietnamnet, Cao Hoàng là sinh năm 1978, giám đốc một công ty bất động sản. Ảnh: FB Thụy Vân.
Trong cuộc phỏng vấn với Công Lý Xã Hội năm 2021, Thụy Vân phủ nhận tin đồn chồng là đại gia. Ảnh: FB Thụy Vân.
Người đẹp chia sẻ: “Chồng tôi là một người làm kinh tế tốt, đủ để lo cho con cái học hành trường quốc tế. Còn đại gia thì phải là cực giàu, nhà bao nhiêu mảnh đất, rất nhiều xe cộ, tiêu tiền không tiếc tay… Chồng tôi chưa đến độ đấy”. Ảnh: FB Thụy Vân.
Chồng Thụy Vân là người kín tiếng, không thích chia sẻ nhiều với truyền thông. Vì vậy, nàng hậu chỉ đăng ảnh giấu mặt bạn đời. Ảnh: FB Thụy Vân.
“Đôi khi đăng một tấm ảnh gia đình tôi phải "xin phép" anh ấy, rồi cũng bị "kiểm duyệt" xem có che chắn cẩn thận không rồi mới được đăng”, Thụy Vân chia sẻ trên Phụ Nữ Việt Nam. Ảnh: FB Thụy Vân.
Con trai đầu lòng của Thụy Vân tên Cao Hoàng Minh (tên thân mật Tony). Thụy Vân cho biết, Tony là một "người bạn" thân thiết của cô, hai mẹ con có thể tâm sự nhiều điều trong cuộc sống. Ảnh: Dân Việt.
"Tôi có một bí quyết gần gũi hơn với con đó là thường kể cho con nghe chính công việc của mình rồi cùng con bàn luận những vấn đề xung quanh công việc. Nghĩ một cách tích cực, "sự bận rộn" của mình cũng là bài học hay cho con", Thụy Vân chia sẻ về con trai trên Dân Việt. Ảnh: Dân Việt.
