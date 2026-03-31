Vinmec ra mắt robot hỗ trợ thay khớp gối, mở rộng cơ hội phẫu thuật với chi phí hợp lý ngay tại Việt Nam

Ngày 30/3, Hệ thống Y tế Vinmec chính thức ra mắt và triển khai công nghệ robot trong phẫu thuật thay khớp gối toàn phần với nhiều ưu điểm vượt trội.

Công nghệ mới mở ra cơ hội điều trị chất lượng cao ngay tại Việt Nam cho bệnh nhân thoái hóa khớp gối với mức chi phí hợp lý, thay vì phải ra nước ngoài.

Bước tiến mới trong điều trị thoái hóa khớp

Robot CORI mà Vinmec ra mắt có xuất xứ Mỹ, thuộc thế hệ robot phẫu thuật chỉnh hình hiện đại tích hợp trí tuệ nhân tạo AI. Robot được phát triển nhằm hỗ trợ phẫu thuật viên trong việc lập kế hoạch, thực hiện cắt xương và đặt khớp nhân tạo với độ chính xác cao. Hệ thống hoạt động dựa trên dữ liệu giải phẫu và đặc điểm vận động riêng của từng bệnh nhân, qua đó giúp cá thể hóa quá trình điều trị.

Một trong những điểm nổi bật của công nghệ này là khả năng thu nhận dữ liệu giải phẫu trực tiếp ngay trong phòng mổ và tái tạo mô hình khớp gối 3D theo thời gian thực. Nhờ đó, người bệnh không cần thực hiện các bước chụp CT trước phẫu thuật, giúp tiết kiệm chi phí cận lâm sàng và rút ngắn thời gian chuẩn bị ca mổ.

Tại Việt Nam, Vinmec là đơn vị y tế tư nhân đầu tiên đưa robot CORI vào phẫu thuật thay khớp gối. Đây được xem là cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển chuyên sâu của Vinmec trong lĩnh vực ngoại chấn thương chỉnh hình.

Robot CORI tích hợp trí tuệ nhân tạo AI đóng vai trò như “trợ lý” thông minh giúp bác sĩ thực hiện ca mổ đạt độ chính xác cao.

Tại sự kiện, GS.TS.BS Trần Trung Dũng - Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec - chia sẻ, việc đẩy mạnh đầu tư robot phẫu thuật nằm trong chiến lược phát triển các kỹ thuật y khoa tiên tiến của hệ thống. Ông nhấn mạnh: “Mục tiêu không chỉ là nâng cao chất lượng chuyên môn, mà còn giúp người bệnh được tiếp cận phương pháp điều trị hiện đại ngay trong nước mà không cần ra nước ngoài điều trị với chi phí cao”.

Điểm nhấn nổi bật trong sự kiện ra mắt là ca phẫu thuật trình diễn thay khớp gối ứng dụng robot, do GS.TS.BS Trần Trung Dũng cùng ê-kíp thực hiện. Ca mổ được ghi hình và phát trực tiếp từ phòng phẫu thuật đến hội trường để đội ngũ bác sĩ, phẫu thuật viên tham dự theo dõi toàn bộ quy trình và trao đổi chuyên môn ngay tại sự kiện.

Ca mổ được truyền hình trực tiếp tới hội trường buổi lễ ra mắt.

Bệnh nhân là bà Nguyễn Thị Thanh Hường (70 tuổi), được chẩn đoán thoái hóa khớp gối hai bên, gối phải đau nhiều hơn, biến dạng vẹo trục. Nhiều năm qua, bà phải sống chung với những cơn đau khớp triền miên, đặc biệt khi di chuyển cầu thang hoặc đứng lên ngồi xuống.

ThS.BS Võ Sỹ Quyền Năng - Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình và Cơ xương khớp, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Ocean Park 2 - cho biết, đây là một trường hợp điển hình của thoái hóa khớp giai đoạn muộn khiến các phương pháp điều trị nội khoa không còn hiệu quả. Sau khi được tư vấn kỹ lưỡng, bệnh nhân đã quyết định thực hiện phương pháp thay khớp gối phải toàn phần ứng dụng robot.

Nhờ sự hỗ trợ của hệ thống robot, ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi và hoàn tất trong khoảng một giờ. Đáng chú ý, ngay trong ngày phẫu thuật, bệnh nhân đã có thể đứng dậy tập đi những bước đi đầu tiên với sự hỗ trợ của nhân viên y tế. Đây được xem là một kết quả tích cực đối với bệnh nhân thay khớp gối toàn phần.

Cơ hội phẫu thuật thay khớp gối với chi phí hợp lý ngay tại Việt Nam

Lễ ra mắt còn có sự tham gia của GS.BS Ali Al Belooshi - chuyên gia chấn thương chỉnh hình quốc tế với hơn 20 năm kinh nghiệm phẫu thuật thay khớp. Ông hiện là Giáo sư tại Đại học UAE và đồng sáng lập Trung tâm Y khoa Orthocure (UAE). Trong khuôn khổ sự kiện, chuyên gia đã chia sẻ kinh nghiệm triển khai phẫu thuật robot tại nhiều quốc gia, cũng như cập nhật các xu hướng mới trong lĩnh vực thay khớp ứng dụng công nghệ cao.

Thoái hóa khớp gối là bệnh lý phổ biến, đặc biệt ở người trung niên và cao tuổi, gây đau kéo dài, hạn chế vận động và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống. Tại Việt Nam, cùng với quá trình già hóa dân số và sự gia tăng của các yếu tố nguy cơ như thừa cân, béo phì hay chấn thương, số người mắc bệnh lý này ngày càng tăng.

Ê-kíp bác sĩ phẫu thuật thay khớp gối toàn phần cho bệnh nhân cùng robot CORI.

Khi bệnh tiến triển nặng và các biện pháp điều trị nội khoa không còn đáp ứng, thay khớp gối toàn phần được xem là giải pháp hiệu quả giúp giảm đau, phục hồi khả năng vận động và cải thiện chất lượng sống cho người bệnh. Tuy nhiên, để đạt được kết quả tối ưu, ca phẫu thuật đòi hỏi độ chính xác cao trong từng thao tác, nhằm đảm bảo khớp sau mổ vận động ổn định và tự nhiên. Trong bối cảnh đó, ứng dụng robot hỗ trợ phẫu thuật đang được xem là một bước tiến vượt bậc của y học hiện đại.

Trong phẫu thuật thay khớp gối truyền thống, phẫu thuật viên chủ yếu dựa vào kinh nghiệm lâm sàng cùng các dụng cụ định vị cơ học để thực hiện các thao tác. Ngược lại, khi ứng dụng robot, bác sĩ vẫn là người trực tiếp tiến hành ca mổ nhưng được hỗ trợ bởi một hệ thống định vị thông minh giúp kiểm soát chính xác từng bước trong quá trình phẫu thuật. Nhờ đó, các thao tác trong quá trình mổ đạt độ chính xác rất cao, với sai số dưới 1 mm. Đặc biệt, robot có thể đo lường độ căng phần mềm trong mổ một cách trực quan, giảm sự phụ thuộc vào kinh nghiệm của bác sĩ”, bác sĩ Năng lý giải.

Bác sĩ kỳ vọng, với sự hỗ trợ của các công nghệ hiện đại như robot trong phẫu thuật, ngày càng nhiều bệnh nhân thoái hóa khớp gối sẽ có cơ hội được điều trị hiệu quả, phục hồi vận động tốt hơn và duy trì chất lượng cuộc sống lâu dài sau phẫu thuật.

Hiện nay, robot CORI được Vinmec triển khai trong phẫu thuật thay khớp gối tại nhiều cơ sở trên toàn quốc. Trong thời gian tới, Vinmec sẽ tiếp tục đầu tư và ứng dụng thêm các thế hệ robot phẫu thuật tiên tiến, nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị ngày càng tăng và giúp người bệnh trong nước tiếp cận các kỹ thuật hiện đại với mức chi phí hợp lý.

Vinmec đại thắng tại Healthcare Asia Awards 2026 - ghi dấu với mô hình chăm sóc giảm nhẹ

Tối 26/03/2026, Hệ thống Y tế Vinmec xuất sắc giành 3 giải thưởng trọng điểm tại Healthcare Asia Awards 2026, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp được vinh danh tại một trong những giải thưởng y khoa uy tín hàng đầu châu Á. Đặc biệt, mô hình chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư của Vinmec đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng y khoa quốc tế, mở ra hướng tiếp cận toàn diện trong điều trị.

Là đại diện Việt Nam duy nhất được tham gia đề cử, Vinmec giành chiến thắng ở cả 3 hạng mục quan trọng: “Hệ thống Y tế của năm”, “Sáng kiến chăm sóc người bệnh của năm” và “Chương trình ESG của năm”.

Đây là lần thứ hai liên tiếp Vinmec giành giải thưởng cao nhất với hạng mục Hệ thống Y tế của năm. Đây là kết quả xứng đáng cho nỗ lực không ngừng đổi mới trên nền tảng mô hình lâm sàng - nghiên cứu - đào tạo, cụ thể là đã tiên phong ứng dụng công nghệ cao như phẫu thuật robot, in 3D y học, liệu pháp tế bào và gen, tạo nên năng lực điều trị vượt trội và khác biệt.

Choáng ngợp trước Vinmec Ocean Park 2 - bệnh viện hiện đại bậc nhất phía Đông Hà Nội

Bên trong bệnh viện “khủng” nhất phía Đông Hà Nội: Không gian sang trọng, máy móc hiện đại top đầu thế giới.

Với quy mô đầu tư “khủng”, Vinmec Ocean Park 2 là bệnh viện hoành tráng và hiện đại bậc nhất khu vực phía Đông Hà Nội. Từ không gian “chữa lành” được thiết kế tinh tế, hệ thống trang thiết bị chẩn đoán và điều trị hiện đại, phòng nội trú tiện nghi đến dịch vụ y tế chuẩn quốc tế, tất cả mang đến trải nghiệm chăm sóc sức khỏe khác biệt cho người dân Thủ đô và địa bàn lân cận.

Bệnh viện Đa khoa Vinmec Ocean Park 2 tọa lạc trong lòng đại đô thị Vinhomes Ocean Park 2 (xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên) với tổng diện tích hơn 31.000 m2, quy mô 114 giường nội trú, công suất dự kiến 135.000 lượt khám mỗi năm.

SIEMENS HEALTHINEERS và VINMEC thúc đẩy đổi mới công nghệ y tế tại Việt Nam

Forchheim (Đức), ngày 10/03/2026, Siemens Healthineers và Hệ thống Y tế Vinmec đã ký kết Biên bản Ghi nhớ hướng tới thúc đẩy đổi mới y khoa.

Đào tạo và chuyển giao kiến thức, quảng bá lâm sàng, phát triển các Trung tâm Xuất sắc và nghiên cứu khoa học.

Theo thỏa thuận đã ký tại trụ sở Siemens Healthineers toàn cầu (Đức), Siemens Healthineers và Vinmec sẽ triển khai các chương trình đào tạo và chia sẻ chuyên môn nhằm nâng cao năng lực của đội ngũ y tế Vinmec trong việc ứng dụng các công nghệ chẩn đoán hình ảnh tiên tiến.

PVcomBank hợp tác với Cục Thuế hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế

Nhằm thúc đẩy nộp thuế điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt theo Nghị định 68/2026/NĐ-CP của Chính phủ, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã phối hợp với Cục Thuế (Bộ Tài chính), Thuế thành phố Hà Nội và cơ quan thuế tại 22 địa phương tổ chức lễ ký kết hợp tác vào ngày 27/3/2026, triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh thích ứng với cơ chế thuế mới.

Núi Bà Đen: Điểm đến yêu thích mới của du khách Ấn Độ

Là nơi ngự toạ của các công trình văn hoá tâm linh tầm cỡ thế giới, đồng thời lưu giữ ngọc xá lợi Đức Phật, núi Bà Đen đang trở thành điểm đến tâm linh yêu thích của du khách quốc tế tại Việt Nam, đặc biệt là các vị khách đến từ Ấn Độ, Philippines, Campuchia, Đài Loan…

Meey Group và dấu ấn nữ lãnh đạo thời chuyển đổi số

Trong làn sóng chuyển đổi số đang tái cấu trúc nền kinh tế, một thế hệ nữ lãnh đạo mới khẳng định vai trò dẫn dắt trong lĩnh vực công nghệ bất động sản bằng năng lực, tầm nhìn và bản lĩnh vượt qua rào cản định kiến. Tại Meey Group, xu thế này cũng không phải là câu chuyện cá biệt.