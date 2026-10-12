Vĩnh Hưng “lọt thỏm” giữa đô thị phát triển, chờ cuộc tái thiết quy mô lớn

Chỉ cách Hồ Gươm khoảng 4km, phường Vĩnh Hưng vẫn tồn tại những con ngõ chật hẹp đường sá xuống cấp, cảnh quan thiếu đồng bộ và nỗi lo ngập úng mỗi khi mưa lớn.

Những bất cập hiện hữu cho thấy khoảng cách giữa lợi thế vị trí với chất lượng sống tại một bộ phận khu dân cư, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết về chỉnh trang và tái thiết đô thị.

Lợi thế của Vĩnh Hưng không thực sự được phát huy khi không gian đô thị qua nhiều giai đoạn, dần trở nên nhếch nhác, thiếu đồng bộ với khu dân cư, đất nông nghiệp, ao hồ và cơ sở sản xuất công nghiệp đan xen.

Sở hữu vị trí gần các khu đô thị lớn như Times City, Gamuda City, kết nối với những trục giao thông quan trọng như Tam Trinh, Lĩnh Nam và nằm giữa Vành đai 2, Vành đai 3, Vĩnh Hưng có nhiều lợi thế về liên kết đô thị. Thế nhưng, trái ngược với diện mạo hiện đại của các khu đô thị lân cận, không ít khu dân cư tại đây vẫn mang dáng dấp phát triển tự phát, hạ tầng thiếu đồng bộ, đường sá chật hẹp và cảnh quan còn nhếch nhác.

Kết nối từ khu dân cư ra các trục giao thông lớn còn bất cập, trong khi không gian công cộng thiếu đồng bộ, khiến Vĩnh Hưng chưa phát huy hết lợi thế vị trí.

Không chỉ giao thông, thoát nước cũng là một trong những điểm nghẽn tại Vĩnh Hưng.

Hệ thống thoát nước chưa đáp ứng được nhu cầu, trong khi nước thải, rác thải tại một số khu dân cư còn xả trực tiếp, khiến môi trường và chất lượng sống bị ảnh hưởng.

Không gian đô thị Vĩnh Hưng bị phân mảnh do phát triển qua nhiều thời kỳ. Nhà ở dân cư nằm chen chúc bên đất nông nghiệp, ao hồ, các cơ sở sản xuất, khu đất trống và thậm chí là công viên sinh thái bị bỏ hoang. Sự đan xen thiếu tính toán này khiến hệ thống cây xanh, tiện ích công cộng và hạ tầng xã hội không thể hình thành một chỉnh thể đồng bộ.

Với một khu vực đã có cộng đồng dân cư đông đúc, việc cải tạo không đơn thuần là xây thêm một tuyến đường hay một công trình mới. Bài toán lớn hơn là tổ chức lại toàn bộ không gian đô thị, từ giao thông, thoát nước đến cây xanh, công viên và các công trình phục vụ cộng đồng. Đây cũng là lý do tái thiết Vĩnh Hưng được đặt ra như một bài toán chỉnh trang tổng thể.

Theo thông tin được Sun Group công bố, dự án cải tạo, chỉnh trang và tái thiết đô thị Vĩnh Hưng có quy mô khoảng 447ha, tổng vốn gần 186.000 tỷ đồng. Trong đó, khoảng 206ha được định hướng tái thiết, 241ha còn lại cải tạo, chỉnh trang đồng bộ. Đặc biệt, tất cả hộ dân thuộc diện ảnh hưởng sẽ được bố trí tái định cư ngay trên địa bàn phường.

Nếu Vĩnh Hưng hiện vẫn có những khu vực thiếu không gian công cộng, định hướng sau tái thiết là bổ sung cây xanh, công viên và các công trình hạ tầng xã hội sẽ giúp thay đổi chất lượng môi trường sống, đồng thời tạo ra những khoảng không gian mà nhiều khu dân cư hiện hữu còn thiếu.

Một điểm đáng chú ý trong định hướng mới là Vĩnh Hưng được định hướng hướng tới mô hình "đô thị 15 phút". Mục tiêu là tổ chức lại không gian để người dân có thể tiếp cận thuận tiện hơn với trường học, công viên, dịch vụ và các tiện ích thiết yếu ngay trong khu vực sinh sống.

Cuộc tái thiết, nếu được triển khai đúng định hướng, có thể tạo ra một diện mạo rất khác cho khu vực cách Hồ Gươm chỉ 4km: đường sá được tổ chức đồng bộ hơn, khả năng kết nối được cải thiện, thêm cây xanh, công viên và hạ tầng xã hội. Khi đó, lợi thế vị trí của Vĩnh Hưng không chỉ còn nằm trên bản đồ, mà có thể được chuyển hóa thành một không gian sống tốt hơn cho cộng đồng đang sinh sống tại đây.