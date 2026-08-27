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VinFast Kinet: Dáng thể thao, kích thước vừa vặn với người Việt

Bánh 14 inch, khoảng sáng gầm 160 mm và yên cao 785 mm tạo cho VinFast Kinet tổng thể thể thao, bề thế nhưng vẫn vừa vặn với vóc dáng người Việt.

PV

Dáng xe bề thế, tư thế ngồi vừa vặn với người Việt

VinFast Kinet gây ấn tượng bằng phần đầu xe góc cạnh, thân xe có nhiều đường nét dứt khoát và dáng cao ráo. Cùng đó là tỷ lệ thân xe được cân đối để chiếc xe vừa thể hiện rõ chất thể thao, vừa thuận tiện khi sử dụng hằng ngày.

Cụ thể, yên cao 785 mm tạo tư thế ngồi cao ráo, tương xứng với bộ bánh 14 inch và thân xe bề thế, đồng thời vẫn phù hợp với vóc dáng phổ biến của người Việt.

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Bánh 14 inch tạo tỷ lệ cân đối giữa phần thân và hệ thống bánh, khiến Kinet trông chắc chắn hơn khi nhìn ngang, song vẫn giữ tư thế ngồi tự nhiên. Cùng đó, khoảng sáng gầm 160 mm bổ sung độ thoáng cần thiết khi qua gờ giảm tốc, đoạn đường chênh cao hoặc dốc hầm gửi xe.

Bánh lớn, gầm cao và yên xe được cân đối trong cùng một tổng thể. Kinet nhờ đó đủ bề thế, nam tính nhưng không tạo cảm giác cồng kềnh khi người dùng chống chân, dắt xe hoặc xoay xở hằng ngày.

Vóc dáng chắc chắn đi cùng khả năng vận hành vững chãi

Bên cạnh giá trị thẩm mỹ, theo giới chuyên gia, bộ bánh 14 inch đồng thời đóng vai trò tăng trải nghiệm vận hành. Kết hợp với hệ thống giảm xóc, kích thước bánh lớn hỗ trợ độ ổn định của thân xe và hấp thụ tốt hơn dao động khi qua mặt đường không bằng phẳng.

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Trong khi đó, động cơ công suất tối đa 5.200 W cho phép Kinet tăng tốc 0–50 km/h trong chưa tới 6 giây. Phản hồi nhanh ở dải tốc độ đô thị khiến chất thể thao được thể hiện rõ cả ở ngoại hình lẫn cảm giác cầm lái.

Trên Kinet, hai pin LFP dung lượng 1,5 kWh được kết nối song song để cấp năng lượng cho hệ truyền động. Dù sử dụng cấu hình hai pin, Kinet vẫn có dung tích cốp 22 lít, đáp ứng nhu cầu cất vật dụng cá nhân khi đi làm hoặc di chuyển hằng ngày.

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Sự kết hợp giữa tỷ lệ thân xe, tư thế ngồi và cấu hình vận hành tạo cho Kinet một cá tính thống nhất. Xe có dáng đủ cao và hầm hố để thể hiện chất thể thao, đồng thời vẫn giữ kích thước vừa vặn, cảm giác kiểm soát tự nhiên và công năng cần thiết cho người dùng Việt.

Box thông tin

VinFast Kinet có giá niêm yết từ 40 triệu đồng. Người mua xe đến hết ngày 31/8/2026 được hỗ trợ 2% giá trị xe, tương đương 100% lệ phí trước bạ. Với phương án thuê pin, khách hàng miễn phí thuê trong một năm, có thể quy đổi thành tiền mặt trị giá 3,6 triệu đồng và miễn phí đổi pin tối đa 10 lần/tháng đến hết ngày 30/6/2028. Đặc biệt, khách hàng đã sở hữu ô tô hoặc xe máy điện VinFast được hỗ trợ thêm tới 2 triệu đồng khi mua xe máy mới, nâng tổng ưu đãi khách hàng có thể nhận được lên tới 6,4 triệu đồng.

#VinFast Kinet #Xe điện #Thiết kế thể thao #Kích thước phù hợp Việt Nam #Chính sách ưu đãi

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