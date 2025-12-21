Hà Nội

Chính trị

Ông Nguyễn Hồng Diên nhận chức vụ mới tại Quốc hội

Ông Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương được chỉ định giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hải Ninh

Chiều 21/12, Đảng ủy Quốc hội tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

45.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Quyết định, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng tân Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội Nguyễn Hồng Diên. Ảnh: Phạm Thắng.

Tại Hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang đã công bố Quyết định số 2584-QĐ/NS/TW của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Chuyên trách Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông Nguyễn Hồng Diên.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định, ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Công Thương thôi giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020 - 2025; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Quyết định, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng tân Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội Nguyễn Hồng Diên.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng ông Nguyễn Hồng Diên được Bộ Chính trị phân công đảm nhiệm chức vụ Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng, ông Nguyễn Hồng Diên sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, năng lực công tác, cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Quốc hội.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, việc được Bộ Chính trị phân công đảm nhiệm chức vụ Phó Bí thư Chuyên trách Đảng ủy Quốc hội là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm cao cả trước Đảng và Nhà nước.

Trên cương vị công tác mới, tân Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội khẳng định sẽ tiếp tục phấn đấu, khiêm tốn học hỏi để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào thành quả chung của Quốc hội.

Ông Nguyễn Hồng Diên, sinh năm 1965, quê quán tỉnh Hưng Yên; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản lý hành chính công, Cao cấp Thanh vận, Cử nhân Lịch sử - Giáo dục, Cử nhân Kinh tế. Đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Tháng 4/2021, ông Nguyễn Hồng Diên là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Công Thương. Tháng 1/2025 được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Từ tháng 2/2025, ông Diên được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngày 16/7/2025, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, ông Diên tiếp tục được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tin mới