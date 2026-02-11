Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự

Ukraine trình làng hệ thống pháo Bohdana tại Triển lãm Quân sự thế giới

Hệ thống pháo tự hành bánh lốp 155 mm mới của Ukraine thể hiện năng lực công nghiệp quốc phòng, sẵn sàng cạnh tranh và đáp ứng yêu cầu chiến tranh hiện đại.

Nguyễn Cúc

Ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine đã trưng bày phiên bản mới nhất của pháo tự hành bánh lốp 155 mm 2S22 Bohdana tại Triển lãm Quốc phòng Thế giới (World Defense Show - WDS) 2026 diễn ra ở Riyadh, Saudi Arabia.

Lần xuất hiện này cho thấy nỗ lực rõ rệt của Kiev trong việc đưa một hệ thống pháo đã được kiểm chứng trên chiến trường ra thị trường quốc tế, hướng tới sản xuất lâu dài và hợp tác công nghiệp quốc phòng.

ada65d4edd081780.jpg
Ảnh pháo tự hành Bohdana đang bắn trong hoạt động huấn luyện hoặc chiến đấu trong điều kiện hiện trường.

Theo các quan chức và nguồn tin trong ngành quốc phòng Ukraine, cấu hình Bohdana trưng bày tại WDS 2026 phản ánh trực tiếp những bài học rút ra từ xung đột cường độ cao. Hệ thống đã vượt qua giai đoạn thử nghiệm ban đầu để tiến gần tới một cấu hình tiêu chuẩn, sẵn sàng sản xuất và phù hợp với yêu cầu của các lực lượng pháo binh hiện đại.

Phiên bản mới của Bohdana được đặt trên khung gầm xe tải cơ động cao Tatra 8x8, đánh dấu bước phát triển kỹ thuật quan trọng của chương trình. Nền tảng 8x8 mang lại khả năng phân bổ tải trọng tốt hơn, độ ổn định khi bắn cao và khả năng cơ động vượt trội trên địa hình phức tạp. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các nhiệm vụ pháo binh tầm xa, vốn đòi hỏi khả năng “bắn - cơ động - tái triển khai” nhanh để tránh hỏa lực phản pháo.

Một điểm thay đổi đáng chú ý là cabin bọc giáp do Ukraine tự thiết kế và sản xuất. Cabin này bảo vệ kíp xe trước hỏa lực vũ khí bộ binh và mảnh đạn pháo, đồng thời vẫn duy trì thiết kế gọn nhẹ nhằm hỗ trợ triển khai nhanh.

Cách bố trí bên trong được tối ưu hóa dựa trên kinh nghiệm chiến trường, phản ánh ưu tiên về khả năng sống sót và hiệu quả tác chiến trong môi trường bị giám sát bởi UAV và hỏa lực chính xác cao.

Bohdana vẫn sử dụng pháo 155 mm nòng dài 52 cỡ, đáp ứng tiêu chuẩn NATO. Khẩu pháo được cải tiến với kết cấu gia cường và hệ thống giật lùi nâng cấp, cho phép duy trì nhịp độ bắn cao trong thời gian dài. Nhờ đó, hệ thống có thể khai thác hiệu quả các loại đạn tầm xa và đạn base-bleed, đạt tầm bắn trên 40 km mà vẫn đảm bảo độ chính xác và tuổi thọ nòng pháo.

ukraine-unveils-latest-version-of-its-combat-proven-2s22-bohdana-155-mm-88-howitzer-1920-001-b68147dd.jpg
Phiên bản mới nhất của pháo tự hành 155 mm 2S22 Bohdana do Ukraine sản xuất, được trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng Thế giới 2026. Ảnh: Army Recognition.

Yếu tố số hóa tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong cấu hình mới. Bohdana được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại, cho phép tự động tính toán phần tử bắn, ngắm pháo và trao đổi dữ liệu an toàn với các cấp chỉ huy và trinh sát. Thiết kế này phù hợp với mô hình tác chiến “cảm biến - hỏa lực” hiện đại, nơi UAV và các hệ thống trinh sát đóng vai trò then chốt trong chỉ thị mục tiêu và phản pháo.

Theo các nhà phân tích của Army Recognition, giá trị của Bohdana không chỉ nằm ở thông số kỹ thuật mà còn ở hồ sơ tác chiến thực tế. Các phiên bản trước đã được biên chế cho Lữ đoàn Pháo binh 44 của Lục quân Ukraine và sử dụng rộng rãi trong xung đột Nga–Ukraine, thể hiện hiệu quả trong nhiệm vụ phản pháo, tấn công tầm sâu và đánh các mục tiêu giá trị cao. Khả năng bắn chính xác ở cự ly xa kết hợp với tái triển khai nhanh đã giúp hệ thống duy trì khả năng sống sót trước áp lực hỏa lực đối phương.

Việc đưa Bohdana tới WDS 2026 cho thấy Ukraine đang định vị hệ thống này như một nền tảng pháo binh bánh lốp hiện đại, có khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Từ một giải pháp khẩn cấp thời chiến, Bohdana đang được hoàn thiện thành một sản phẩm quân sự trưởng thành, phản ánh năng lực thích ứng và đổi mới của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine trong bối cảnh xung đột kéo dài.

Army recognition
Link bài gốc Copy link
https://www.armyrecognition.com/archives/archives-defense-exhibitions/2026-archives-news-defense-exhibitions/world-defense-show-2026/wds-2026-ukraine-unveils-latest-version-of-its-combat-proven-2s22-bohdana-155-mm-8-8-howitzer
#Ukraine #pháo tự hành Bohdana #2S22 Bohdana #pháo 155 mm #World Defense Show 2026 #WDS 2026

Bài liên quan

Quân sự

Ukraine hé lộ vũ khí chống UAV Tempest do Mỹ chế tạo trong tác chiến ban đêm

Một phương tiện phòng không cơ động lạ xuất hiện trong video của Ukraine được cho là hệ thống Tempest do Mỹ chế tạo, lần đầu tham chiến.

Một video chúc mừng năm mới do Không quân Ukraine công bố đang thu hút sự chú ý lớn của giới phân tích quân sự quốc tế, khi dường như hé lộ một hệ thống phòng không cơ động hoàn toàn mới đang tiêu diệt UAV Nga trong điều kiện tác chiến ban đêm.

Theo đánh giá của nhiều nhà phân tích nguồn mở, nền tảng xuất hiện trong đoạn footage này nhiều khả năng là hệ thống chống UAV Tempest do Mỹ sản xuất, được phát triển bởi tập đoàn V2X.

Xem chi tiết

Quân sự

Xe robot mặt đất không người lái Ukraine trang bị vũ khí laser

Công ty Ukrainian Armor sẽ trang bị cho Xe robot mặt đất không người lái của mình nhiều loại vũ khí, bao gồm hệ thống laser chưa được tiết lộ danh tính.

1-6805.png
Xe robot mặt đất không người lái Protector trước đây được trang bị tháp pháo Tavriia-12.7 điều khiển từ xa, biến một phương tiện vận chuyển hậu cần thông thường thành một nền tảng chiến đấu tiền tuyến. Ảnh: @Ukrainian Armor.
2-3091.png
Tháp pháo được trang bị súng máy Browning M2 12,7mm với hệ thống điều khiển hỏa lực kỹ thuật số có khả năng theo dõi và tấn công các mục tiêu trên mặt đất và trên không, bao gồm xe bọc thép, binh lính, trực thăng và cả máy bay không người lái. Ảnh: @Ukrainian Armor.
Xem chi tiết

Quân sự

Ukraine lần đầu tiên hạ được xe bọc thép Nga bằng xe robot mặt đất

Lực lượng vũ trang Ukraine đã thực hiện chiến dịch đặc biệt, đánh dấu một bước ngoặt trong việc sử dụng các hệ thống mặt đất không người lái trên chiến trường.

1-3912.png
Gần đây, các binh sĩ thuộc Lữ đoàn xung kích độc lập số 5 của Ukraine đã thực hiện một nhiệm vụ độc đáo trên tiền tuyến, ngăn chặn nỗ lực đột phá của xe tăng Nga, bằng công nghệ được phát triển trong hệ sinh thái công nghệ quốc phòng đang phát triển nhanh chóng của Ukraine. Ảnh: @FedorovMykhailo.
2-440.png
Trong cuộc giao tranh dữ dội, quân đội Nga đã cố gắng tiến công vào các vị trí của Ukraine bằng xe bọc thép chở quân MT-LB. Ảnh: @FedorovMykhailo.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới