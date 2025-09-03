Việt Nam là hình mẫu về sự đổi mới, phát triển thành công của một quốc gia

Trong suốt 80 năm qua, vượt qua nhiều thách thức trong công cuộc xây dựng đất nước, Việt Nam đã trở thành hình mẫu về đổi mới, thành công của một quốc gia.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và 80 năm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), Đại sứ Việt Nam tại Kuwait Nguyễn Đức Thắng đã có bài viết đăng tải trên một số cơ quan báo chí nước sở tại nhấn mạnh về ý nghĩa của những mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước; về những thành tựu và tiềm năng mối quan hệ song phương Việt Nam-Kuwait.

Ngày 2/9/1945 - đánh dấu một thời khắc mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam

Mở đầu bài viết, Đại sứ Nguyễn Đức Thắng cho rằng, mỗi quốc gia đều có một khoảnh khắc để người dân được ngưỡng mộ, tự hào – khoảnh khắc 80 năm về trước, ngày 2/9/1945, đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đánh dấu một thời khắc mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

Ngày 2/9/1945, đông đảo nhân dân tập trung tại Quảng trường Ba Đình nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Theo Đại sứ Nguyễn Đức Thắng, trong suốt 80 năm qua, kể từ ngày nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập, nhân dân Việt Nam đã trải qua một chặng đường dài với bao gian khổ, hy sinh, mất mát trong các cuộc đấu tranh chính nghĩa giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Sau khi đất nước được thống nhất, Việt Nam bước vào công cuộc xây dựng, tái thiết đất nước với nhiều khó khăn, thách thức về an ninh, chính trị, kinh tế và ngoại giao. Mặc dù vậy, dưới sự lãnh đạo của và với sự kiên trì, nỗ lực của toàn quân và toàn dân, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trên mọi lĩnh vực và trở thành một hình mẫu về sự đổi mới, phát triển thành công của một quốc gia.

Khẳng định Việt Nam ngày nay đã là một hình mẫu về sự đổi mới, phát triển thành công của một quốc gia, Đại sứ Nguyễn Đức Thắng nhấn mạnh, Việt Nam của hiện tại có GDP đứng thứ 32 thế giới, tổng kim ngạch thương mại hơn 800 tỷ USD và gia nhập nhóm 20 nước có quy mô thương mại lớn nhất thế giới.

Việt Nam đã thu hút được hơn 500 tỷ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tốc độ tăng bình quân gần 10%/năm. Trong 3 năm kể từ sau đại , kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng ổn định, trung bình từ 6-7%/năm và dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng hơn 8% trong năm 2025.

Đại sứ Việt Nam tại Kuwait Nguyễn Đức Thắng và Bộ trưởng Ngoại giao Kuwait. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait)

Việt Nam trở thành mắt xích quan trọng của kinh tế khu vực và thế giới, ngày càng gia tăng vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu với việc tham gia 17 hiệp định thương mại tự do, ký kết hơn 500 hiệp định thương mại song phương và đa phương với các đối tác.

Đồng thời, Việt Nam đã và đang đạt được nhiều chỉ tiêu thiên niên kỷ (MDGs) về phát triển kinh tế-xã hội do Liên hợp quốc đề ra, cũng như cam kết mạnh mẽ trong việc thực hiện phát triển xanh, chống biến đổi khí hậu, giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 (COP26).

Bài viết của Đại sứ Nguyễn Đức Thắng đăng trên báo Arab Times của Kuwait.

Về mặt đối ngoại, Đại sứ Nguyễn Đức Thắng cho biết, Việt Nam hiện có quan hệ ngoại giao chính thức với 194 quốc gia, trong đó có tới 13 nước là Đối tác chiến lược toàn diện (bao gồm tất cả các cường quốc thế giới), 10 nước Đối tác chiến lược và 15 đối tác toàn diện.

Trên bình diện đa phương, Việt Nam là thành viên tích cực của hơn 70 tổ chức chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội chủ chốt trên thế giới và khu vực; ngày càng tham gia nhiều hơn vào các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, cứu trợ nhân đạo ở những khu vực quan trọng.

Theo Đại sứ Nguyễn Đức Thắng, để đạt được những thành tựu trong sự nghiệp xây dựng đất nước như trên, bên cạnh ý chí kiên cường, đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước, Việt Nam cũng đã nhận được sự ủng hộ của bạn bè năm châu để giữ vững độc lập dân tộc, hiện thực hóa khát vọng tự do và phát triển.

Việt Nam và Kuwait vẫn còn nhiều dư địa để phát triển, đẩy mạnh hợp tác song phương

Trong bài viết của mình, Đại sứ Nguyễn Đức Thắng đã đánh giá, nhận định thực trạng cũng như triển vọng quan hệ song phương Việt Nam-Kuwait. Theo Đại sứ, nhìn về khu vực vùng Vịnh nói riêng và Trung Đông nói chung, Việt Nam luôn dành cho Kuwait một tình cảm đặc biệt, trân trọng tình hữu nghị quý giá khi Kuwait là nước đầu tiên ở khu vực thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam từ tháng 1/1976, thời điểm đầy ý nghĩa ngay sau khi Việt Nam mới ra khỏi chiến tranh bằng chiến thắng vang dội và thống nhất đất nước.

Hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập (1976-2026), thông qua bài viết của mình, Đại sứ Nguyễn Đức Thắng bày tỏ sự trân trọng công lao của các lãnh đạo tiền nhiệm và bày tỏ lời cảm ơn tới Quốc vương Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Hoàng Thái tử Sabah Khaled Al-Sabah cùng Thủ tướng Ahmad Al-Abdullah Al-Sabah, các bộ, cơ quan trong Chính phủ Kuwait và rất nhiều người bạn Kuwait đã luôn đồng hành và ủng hộ Việt Nam trong suốt nhiều thập kỷ qua, kể cả trong các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Đại sứ Nguyễn Đức Thắng cho biết, quan hệ Việt Nam-Kuwait đến nay được triển khai trên nhiều lĩnh vực hợp tác và đạt kết quả nổi bật so với nhiều nước khác trong khu vực. Lãnh đạo cấp cao hai nước đã có các chuyến thăm chính thức và thường xuyên duy trì tiếp xúc, trao đổi nhằm thúc đẩy quan hệ song phương và phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các .

Đại sứ Nguyễn Đức Thắng và Thống đốc tỉnh Hawalli, Kuwait. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait)

Về hợp tác kinh tế, tổng kim ngạch xuất-nhập khẩu giữa Việt Nam và Kuwait năm 2024 đạt 7,3 tỷ USD - mức cao nhất về thương mại song phương của Việt Nam tại Trung Đông, trong đó tỷ trọng các sản phẩm phi dầu mỏ như lương thực, thủy sản, hoa quả tươi, dệt may, thiết bị máy móc… ngày càng được cải thiện.

Việt Nam và Kuwait vừa qua đã kỷ niệm 30 năm ký kết Hiệp định thương mại song phương (3/5/1995-3/5/2025), khẳng định tạo điều kiện hơn nữa cho các doanh nghiệp hai bên tăng cường kết nối, mở rộng kinh doanh tại các thị trường của nhau.

Về các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và du lịch, Việt Nam và Kuwait chia sẻ các điểm tương đồng cũng như bổ trợ cho nhau trong hợp tác. Nhiều sinh viên Việt Nam hằng năm được học tập dưới mái trường đại học ở Kuwait, đồng thời các sinh viên Kuwait cũng nhận được nhiều cơ hội sang Việt Nam tìm hiểu thực tế, trải nghiệm qua các dự án của các cơ sở giáo dục và đào tạo.

Bên cạnh đó, các địa phương hai nước cũng đã chủ động thiết lập cầu nối giao lưu, hợp tác như giữa tỉnh Ahmadi và Thành phố Hồ Chí Minh, giữa tỉnh Farwaniya và tỉnh Thanh Hóa, góp phần để người dân và doanh nghiệp hai nước tăng thêm hiểu biết, gắn bó hơn nữa.

Đại sứ Nguyễn Đức Thắng làm việc với ông Salem Alhai – Tổng Vụ trưởng Cơ quan Công quyền về Nông nghiệp và Thủy sản Kuwait nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực nông nghiệp. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait)

Đại sứ Nguyễn Đức Thắng cho rằng, mặc dù đã đồng hành cùng nhau gần nửa thế kỷ song Việt Nam và Kuwait vẫn còn nhiều dư địa để phát triển, đẩy mạnh hợp tác song phương.

Các lĩnh vực trọng tâm tới đây hai bên có thể thúc đẩy là thuận lợi hóa thương mại hàng hóa, đầu tư tài chính, hợp tác sâu rộng trong ngành năng lượng, chuyển đổi số, nông nghiệp, thủy sản, an ninh lương thực và du lịch.

Hai nước cũng đang tích cực trao đổi để xem xét khả năng tiến tới việc mở đường bay thẳng. Đây sẽ là chìa khóa để nhanh chóng mở rộng cửa cho các hoạt động trao đổi, tiếp xúc và gắn kết giữa Chính phủ, doanh nghiệp và người dân Việt Nam và Kuwait.

“Kỷ niệm dấu mốc son 80 năm Ngày Độc lập, Việt Nam một lần nữa kiên định trên con đường đã chọn, hiện thực hóa ‘Kỷ nguyên vươn mình’ và các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đề ra. Việt Nam luôn mở rộng cánh cửa chào đón bạn bè từ khắp thế giới để kể về câu chuyện của đất nước mình, cũng như để lắng nghe, học hỏi những câu chuyện của nhiều quốc gia văn minh khác. Hợp tác cùng phát triển, Việt Nam và Kuwait sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, đóng góp nhiều hơn cho sự kết nối Đông Nam Á-Vùng Vịnh, góp phần vào ổn định, hòa bình, thịnh vượng cho cả hai quốc gia, hai khu vực”, Đại sứ Nguyễn Đức Thắng nhấn mạnh.