12 tính năng mới nên khám phá với Apple Watch

Nếu bạn đang sử dụng một mẫu Apple Watch, watch 27 mới mang đến 12 tính năng và thay đổi bạn nên khám phá sau khi cập nhật.

Apple đã phát hành watchOS 27 vào ngày 14 tháng 9. Để cập nhật, hãy mở ứng dụng Watch trên iPhone, sau đó chọn Cài đặt chung ➝ Cập nhật phần mềm, đặt đồng hồ lên bộ sạc và làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Siri cuối cùng cũng đã bắt kịp làn sóng AI, không chỉ có khả năng nhận biết ngữ cảnh mà còn sở hữu một ứng dụng riêng, nơi tổng hợp mọi cuộc trò chuyện trong một giao diện duy nhất và đồng bộ hóa riêng tư qua iCloud trên các thiết bị của bạn. Bạn chỉ cần hỏi trên iPhone và có thể tiếp tục cuộc trò chuyện trên Apple Watch.

Trải nghiệm mặt đồng hồ Siri Modular mới. Mặt đồng hồ Siri mới thực sự hữu ích. Phần hiển thị hình chữ nhật sẽ cho bạn thấy nội dung đang đứng đầu Smart Stack, và tự động cập nhật trong ngày dựa trên thời gian, vị trí và các yếu tố khác.

Nhấn núm Digital Crown giờ đây không còn mặc định hiển thị giao diện tổ ong nữa. Thay vào đó, watchOS 27 sẽ hiển thị một lưới động gồm các ứng dụng được đề xuất, ứng dụng bạn sử dụng nhiều nhất và các ứng dụng vừa sử dụng gần đây. Ứng dụng Siri nằm ở trung tâm, muốn danh sách ứng dụng theo thứ tự chữ cái hãy xoay Digital Crown để duyệt qua tất cả ứng dụng.

Apple đã bổ sung cử chỉ thứ ba bên cạnh Double Tap và Wrist Flick. Cử chỉ mới này đơn giản được gọi là Tap. Chỉ cần chạm một lần giữa ngón trỏ và ngón cái sẽ mở widget đang được làm nổi bật trong Smart Stack. Bạn vẫn có thể điều hướng Smart Stack bằng Double Tap và loại bỏ thông báo bằng Wrist Flick.

Walkie-Talkie đã bị loại bỏ hoàn toàn, không chỉ là ẩn đi. Ứng dụng này sẽ không còn khả dụng sau khi cập nhật lên watchOS 27 và không thể cài đặt lại từ App Store. Bạn có thể giữ lại ứng dụng nếu ở lại watchOS 26, nhưng sẽ không thể bắt đầu cuộc trò chuyện với những người đã cập nhật.

Trên watchOS 26 và các phiên bản trước, nhấn đúp Digital Crown sẽ mở App Switcher. Điều này đã thay đổi trên watchOS 27, khi nhấn đúp sẽ hiển thị lưới ứng dụng động mới. Cử chỉ này được dành riêng cho Live Rewind, tạo ra bản ghi lại 15 giây cuối cùng của lời nói trong môi trường xung quanh bạn.

Find My giờ là một ứng dụng duy nhất. Find Devices, Find Items và Find People đã được gộp lại thành một ứng dụng Find My duy nhất với giao diện tập trung vào bản đồ, đồng thời bổ sung các phím tắt chỉ đường và tìm kiếm vật dụng gần đó.

Được giới thiệu trong watchOS 26, Workout Buddy trước đây yêu cầu iPhone của bạn phải nằm trong phạm vi kết nối. Trong watchOS 27, Apple Watch của bạn có thể chạy ứng dụng này nếu có Wi-Fi hoặc mạng di động. Ứng dụng cũng thu thập những thông tin chi tiết mới từ lịch sử luyện tập của bạn, theo dõi sự tiến bộ dần dần về tốc độ, quãng đường và thời lượng tập luyện.

Tính năng Theo dõi chu kỳ kinh nguyệt trong ứng dụng Sức khỏe giờ đây có thể thông báo cho bạn nếu chu kỳ kinh nguyệt của bạn cho thấy dấu hiệu tiền mãn kinh, cùng với việc theo dõi triệu chứng và tài liệu giáo dục. Các thông báo chỉ dựa trên lịch sử chu kỳ kinh nguyệt đã ghi lại của bạn và áp dụng cho người dùng từ 40 tuổi trở lên.

Trong watchOS 27, các thuật toán chuyển động học máy mới đo khoảng cách chính xác hơn cho các hoạt động chạy và đi bộ trong nhà, và Apple cho biết sự cải thiện bắt đầu ngay từ bước đầu tiên, thay vì chỉ ổn định sau vài phút. Bản đồ lộ trình tập luyện cũng chính xác hơn, và số bước cuối cùng cũng được đồng bộ giữa ứng dụng Thể dục và Sức khỏe.

Các đề xuất theo ngữ cảnh của Smart Stack giờ đây thông minh hơn rất nhiều. Một vài ví dụ do Apple cung cấp bao gồm các tiện ích mới hiển thị vị trí xe bạn đang đỗ, ngày sinh nhật của người thân, sự thay đổi số dư thẻ giao thông công cộng, ứng dụng Noise ngay sau khi có cảnh báo tiếng ồn lớn, lời nhắc rằng Chế độ Rạp chiếu phim vẫn đang bật, tin nhắn được ghim, các sự kiện kỷ niệm và thẻ căn cước.

Trên Apple Watch Series 12 và Apple Watch Ultra 4, cảm biến đo bước chân được thiết kế lại cùng chip S11 cho phép watchOS 27 cung cấp số bước chính xác hơn. Ngoài ra, còn có một complication Steps mới trên các mẫu này để theo dõi số bước theo thời gian thực ngay trên mặt đồng hồ.