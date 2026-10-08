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[VIDEO] Đầu tư tiền tỷ, hầm đi bộ ở Hà Nội vẫn vắng bóng người

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[VIDEO] Đầu tư tiền tỷ, hầm đi bộ ở Hà Nội vẫn vắng bóng người

Hệ thống hầm đi bộ ở Hà Nội được đầu tư hàng trăm tỷ đồng nhưng thực tế chưa phát huy hiệu quả, người dân sử dụng thưa thớt, nhiều hầm hạ tầng dần xuống cấp.

Minh Phương
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