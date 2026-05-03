NATO chặn máy bay ném bom Tu-95 Nga trên vùng biển Bắc Âu

Các tiêm kích của NATO đã được lệnh xuất kích để chặn và giám sát nhóm oanh tạc cơ chiến lược Tu-95 của Nga khi chúng thực hiện chuyến bay dài trên vùng biển phía Bắc châu Âu, trong bối cảnh căng thẳng quân sự giữa hai bên tiếp tục gia tăng.

Theo thông tin được công bố, các máy bay Tu-95MS - dòng oanh tạc cơ mang tên lửa hành trình có khả năng mang đầu đạn hạt nhân - đã bay qua không phận quốc tế trên khu vực Biển Barents và Biển Na Uy trong nhiều giờ liên tục. Nhiệm vụ này được phía Nga mô tả là hoạt động tuần tra định kỳ, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Tuy nhiên, NATO coi đây là động thái nhạy cảm do các máy bay này bay gần không phận của liên minh, buộc các lực lượng không quân phải triển khai tiêm kích để nhận dạng, theo dõi và hộ tống. Những vụ đánh chặn như vậy đã trở thành hoạt động thường xuyên trong những năm gần đây, đặc biệt từ sau khi xung đột Ukraine bùng phát.

Oanh tạc cơ Tu-95, được NATO gọi là “Bear”, là một trong những nền tảng tấn công chiến lược lâu đời nhưng vẫn đóng vai trò quan trọng trong lực lượng răn đe hạt nhân của Nga. Máy bay được thiết kế từ thời Liên Xô, sử dụng động cơ cánh quạt đặc trưng và có khả năng mang các tên lửa hành trình tầm xa như Kh-55 hoặc Kh-101.

Dù đã phục vụ từ thập niên 1950, Tu-95 vẫn liên tục được nâng cấp để duy trì khả năng tác chiến hiện đại. Các phiên bản mới có thể thực hiện nhiệm vụ tấn công từ khoảng cách rất xa mà không cần xâm nhập không phận đối phương, nhờ sử dụng tên lửa hành trình phóng từ ngoài vùng phòng không.

Các chuyến bay tuần tra tầm xa của Nga thường được hộ tống bởi tiêm kích và kéo dài nhiều giờ, cho thấy năng lực hoạt động liên tục của lực lượng không quân chiến lược. NATO cho biết những hoạt động này thường diễn ra trong không phận quốc tế nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ va chạm hoặc hiểu lầm quân sự nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Trong những năm gần đây, khu vực Bắc Âu và Bắc Cực đã trở thành điểm nóng mới về cạnh tranh quân sự. Nga tăng cường tuần tra bằng máy bay ném bom, trong khi NATO đẩy mạnh triển khai lực lượng không quân và hệ thống giám sát để đối phó.

Giới phân tích nhận định rằng các hoạt động bay gần không phận NATO mang tính chất “thử phản ứng” và thể hiện sức mạnh, đồng thời gửi thông điệp răn đe trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và phương Tây tiếp tục xấu đi.

Mặc dù các vụ đánh chặn thường kết thúc mà không xảy ra sự cố, tần suất gia tăng của chúng đang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ tính toán sai lầm, đặc biệt khi cả hai bên đều duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao.