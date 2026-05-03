NATO chặn máy bay ném bom Tu-95 Nga trên vùng biển Bắc Âu

Các tiêm kích NATO đã xuất kích để giám sát và chặn oanh tạc cơ Tu-95 của Nga bay gần không phận NATO, phản ánh căng thẳng leo thang khu vực.

Nguyễn Cúc

Các tiêm kích của NATO đã được lệnh xuất kích để chặn và giám sát nhóm oanh tạc cơ chiến lược Tu-95 của Nga khi chúng thực hiện chuyến bay dài trên vùng biển phía Bắc châu Âu, trong bối cảnh căng thẳng quân sự giữa hai bên tiếp tục gia tăng.

Theo thông tin được công bố, các máy bay Tu-95MS - dòng oanh tạc cơ mang tên lửa hành trình có khả năng mang đầu đạn hạt nhân - đã bay qua không phận quốc tế trên khu vực Biển Barents và Biển Na Uy trong nhiều giờ liên tục. Nhiệm vụ này được phía Nga mô tả là hoạt động tuần tra định kỳ, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Tuy nhiên, NATO coi đây là động thái nhạy cảm do các máy bay này bay gần không phận của liên minh, buộc các lực lượng không quân phải triển khai tiêm kích để nhận dạng, theo dõi và hộ tống. Những vụ đánh chặn như vậy đã trở thành hoạt động thường xuyên trong những năm gần đây, đặc biệt từ sau khi xung đột Ukraine bùng phát.

Việc phóng máy bay không người lái và tấn công vào Tu-95 trong khuôn khổ Chiến dịch ‘Mạng Nhện’ vào ngày 1 tháng 6 năm 2025.

Oanh tạc cơ Tu-95, được NATO gọi là “Bear”, là một trong những nền tảng tấn công chiến lược lâu đời nhưng vẫn đóng vai trò quan trọng trong lực lượng răn đe hạt nhân của Nga. Máy bay được thiết kế từ thời Liên Xô, sử dụng động cơ cánh quạt đặc trưng và có khả năng mang các tên lửa hành trình tầm xa như Kh-55 hoặc Kh-101.

Dù đã phục vụ từ thập niên 1950, Tu-95 vẫn liên tục được nâng cấp để duy trì khả năng tác chiến hiện đại. Các phiên bản mới có thể thực hiện nhiệm vụ tấn công từ khoảng cách rất xa mà không cần xâm nhập không phận đối phương, nhờ sử dụng tên lửa hành trình phóng từ ngoài vùng phòng không.

Các chuyến bay tuần tra tầm xa của Nga thường được hộ tống bởi tiêm kích và kéo dài nhiều giờ, cho thấy năng lực hoạt động liên tục của lực lượng không quân chiến lược. NATO cho biết những hoạt động này thường diễn ra trong không phận quốc tế nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ va chạm hoặc hiểu lầm quân sự nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Trong những năm gần đây, khu vực Bắc Âu và Bắc Cực đã trở thành điểm nóng mới về cạnh tranh quân sự. Nga tăng cường tuần tra bằng máy bay ném bom, trong khi NATO đẩy mạnh triển khai lực lượng không quân và hệ thống giám sát để đối phó.

Máy bay ném bom chiến lược Tu-160 của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga.

Giới phân tích nhận định rằng các hoạt động bay gần không phận NATO mang tính chất “thử phản ứng” và thể hiện sức mạnh, đồng thời gửi thông điệp răn đe trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và phương Tây tiếp tục xấu đi.

Mặc dù các vụ đánh chặn thường kết thúc mà không xảy ra sự cố, tần suất gia tăng của chúng đang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ tính toán sai lầm, đặc biệt khi cả hai bên đều duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao.

Việc NATO liên tục phải xuất kích chặn oanh tạc cơ Tu-95 cho thấy mức độ hoạt động ngày càng dày đặc của không quân chiến lược Nga tại khu vực Bắc Âu. Dù các chuyến bay diễn ra trong không phận quốc tế, việc sử dụng máy bay có khả năng mang vũ khí hạt nhân mang ý nghĩa răn đe rõ rệt. Xu hướng này phản ánh cạnh tranh quân sự leo thang giữa Nga và NATO, đồng thời làm gia tăng nguy cơ va chạm ngoài ý muốn nếu thiếu cơ chế kiểm soát hiệu quả.

Military Watch
https://militarywatchmagazine.com/article/russian-tu95-nuclear-bombers-intercepted-nato
Nga đối mặt kho pháo tự hành K9 giáp biên giới với NATO

Quân đội Estonia vừa tiếp nhận một lô pháo tự hành K9 Thunder 155mm do Hàn Quốc sản xuất, nằm trong nỗ lực tăng cường năng lực tấn công tầm xa của nước này.

Bộ Quốc phòng Estonia tuyên bố: “Những khẩu pháo K9 ‘Thunder’ mới đến thể hiện cam kết lâu dài của chúng tôi đối với sự sẵn sàng chiến đấu, khả năng phục hồi và hợp tác. Estonia đầu tư vào an ninh vì tự do của chúng ta xứng đáng được bảo vệ".

K9 là một trong nhiều hệ thống vũ khí của Hàn Quốc đang nhanh chóng chiếm thị phần lớn trong khối NATO, bất chấp nỗ lực vận động mạnh mẽ của Đức nhằm thúc đẩy các sản phẩm cạnh tranh của mình. Hiện K9 đang phục vụ trong quân đội Phần Lan, Na Uy, Ba Lan và Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi Romania dự kiến bắt đầu tiếp nhận loại pháo này trước cuối thập kỷ.

Đức cảnh báo về khả năng xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO

Theo Thủ tướng Đức Friedrich Merz, lực lượng NATO sẽ phải hành động nếu thỏa thuận ngừng bắn tiềm năng trong tương lai ở Ukraine bị phá vỡ.

RT đưa tin ngày 17/12, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết lực lượng NATO được triển khai đến Ukraine theo thỏa thuận hòa bình tiềm năng có thể trực tiếp giao tranh với Quân đội Nga nếu thỏa thuận ngừng bắn bị vi phạm.

Các đảm bảo an ninh, được cho là đã được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và phái đoàn Mỹ thảo luận hôm 16/12, sẽ yêu cầu các lực lượng phương Tây hành động nếu thỏa thuận ngừng bắn (Nga - Ukraine) bị vi phạm.

NATO tăng cường hiện diện quân sự tại Bắc Cực trong điều kiện khắc nghiệt

Liên minh NATO tiến hành huấn luyện và triển khai lực lượng trong môi trường băng giá để duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu ở khu vực chiến lược Bắc Cực.

Lực lượng NATO triển khai hoạt động tại khu vực Bắc Cực phủ băng tuyết quanh năm. Điều kiện môi trường khắc nghiệt đòi hỏi binh sĩ phải thích nghi với nhiệt độ cực thấp và địa hình băng giá.
Thủy quân lục chiến Anh tham gia huấn luyện tác chiến trong môi trường giá lạnh. Các khoa mục tập trung vào sinh tồn, cơ động và chiến đấu trong điều kiện thời tiết cực đoan.
