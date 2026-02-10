Hà Nội

Thế giới

Máy bay hạ cánh khẩn cấp xuống đường, đâm loạt phương tiện ở Mỹ

Một chiếc máy bay đâm vào loạt phương tiện trên con đường đông đúc ở Gainesville, Mỹ, sau khi hạ cánh khẩn cấp.

An An (Theo foxcarolina)

>>> Mời độc giả xem thêm video: Máy bay đâm vào loạt phương tiện trên con đường đông đúc ở Gainesville, Mỹ, sau khi hạ cánh khẩn cấp

Nguồn video: FOX

Theo Fox, vụ tai nạn xảy ra tại Gainesville, bang Georgia, Mỹ, vào ngày 9/2. Chiếc máy bay một động cơ đã đâm vào nhiều phương tiện trên con đường đông đúc ở Gainesville, sau khi hạ cánh khẩn cấp.

"Phi công điều khiển chiếc máy bay Hawker Beechcraft BE-36 đã hạ cánh khẩn cấp do sự cố động cơ vào khoảng 12h10 ngày 9/2", Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) thông báo.

maybay.png
Chiếc máy bay đâm vào loạt phương tiện trên đường ở Mỹ sau khi hạ cánh khẩn cấp. Ảnh: Sở cảnh sát Gainesville.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) cho biết, chiếc máy bay đã cất cánh từ sân bay tưởng niệm Lee Gilmer ở ​​Gainesville và đang hướng đến sân bay khu vực Cherokee County ở Canton thì gặp nạn.

"Máy bay đã hạ cánh khẩn cấp vì gặp sự cố và đã đâm vào 3 chiếc xe", NTSB thông tin thêm.

"Có người bị thương nhẹ", nguồn tin cho biết nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Con đường đã bị phong tỏa tạm thời và các tài xế đã được cảnh báo về tình trạng ùn tắc giao thông.

FAA sẽ mở cuộc điều tra vụ việc.

