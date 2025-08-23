Vì sao không nên rửa thịt trước khi nấu, lý do khiến nhiều người bất ngờ

Nhiều người rửa thịt trước khi nấu để yên tâm hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định đây là thói quen sai lầm, tiềm ẩn nguy cơ hại sức khỏe.

Nhiều người vẫn có thói quen rửa thịt trước khi chế biến, cấp đông hay tẩm ướp, với suy nghĩ rằng thao tác này sẽ giúp loại bỏ bụi bẩn, vi khuẩn, đảm bảo vệ sinh. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo, thói quen tưởng chừng sạch sẽ này lại có thể gây hại cho sức khỏe.

Vì sao không nên rửa thịt sống?

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), việc rửa thịt sống là không cần thiết và có nguy cơ làm lây lan vi khuẩn nhiều hơn. Trong quá trình rửa, nước có thể bắn tung tóe ra bồn rửa, bàn bếp, dao, thớt hoặc các loại thực phẩm khác, tạo ra hiện tượng nhiễm chéo.

Một số loại vi khuẩn nguy hiểm như Salmonella hay Campylobacter thường có trong nước rửa thịt. Đây là tác nhân phổ biến gây ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng như tiêu chảy, đau bụng, sốt.

Không ít người còn ngâm thịt với nước muối loãng để “sát khuẩn”. Tuy nhiên, cách làm này không thể tiêu diệt vi khuẩn, mà chỉ khiến người nội trợ yên tâm một cách sai lầm. Nếu muốn ngâm để làm mềm thịt hoặc tăng hương vị, bạn nên bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để hạn chế vi khuẩn phát triển.

Ảnh minh họa.

Cách an toàn để loại bỏ vi khuẩn

Theo khuyến nghị của các chuyên gia an toàn thực phẩm, nấu chín kỹ là biện pháp duy nhất để tiêu diệt vi khuẩn có hại trong thịt. Nhiệt độ bên trong miếng thịt nên đạt tối thiểu 63°C (tùy loại thịt có thể cao hơn).

Trong quá trình chế biến, cần lưu ý:

Dùng thớt và dao riêng cho thịt sống và thực phẩm ăn liền.

Rửa tay sạch bằng xà phòng trước và sau khi tiếp xúc với thịt sống.

Vệ sinh bề mặt bếp ngay sau khi sơ chế để tránh lây nhiễm chéo.

Có nên rửa thịt trước khi cấp đông?

Nhiều người có thói quen rửa sạch thịt rồi mới cho vào ngăn đá với mong muốn bảo quản lâu hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định việc này không giúp tăng độ an toàn. Ngược lại, thao tác rửa có thể khiến vi khuẩn lan rộng ra bồn rửa và các vật dụng xung quanh.

Ảnh minh họa

Ở nhiệt độ đông lạnh khoảng -18°C, vi khuẩn sẽ “ngủ đông”, ngừng sinh sôi nhưng không bị tiêu diệt hoàn toàn. Khi thịt rã đông, vi khuẩn sẽ hoạt động trở lại. Vì vậy, điều quan trọng là không cấp đông lại thịt đã ôi thiu hoặc quá hạn sử dụng, bởi đông lạnh chỉ giúp bảo quản, chứ không thể “làm mới” thịt hỏng.

Có nên rửa thịt trước khi ướp?

Tương tự, việc rửa thịt trước khi ướp gia vị cũng không mang lại lợi ích. Cách tốt nhất là ướp trực tiếp thịt sống với gia vị, nước sốt trong hộp kín hoặc túi zip sạch, để trong ngăn mát tủ lạnh vài giờ đến một ngày.

Nếu muốn tận dụng phần nước ướp để làm nước sốt, cần nấu chín hoàn toàn để loại bỏ vi khuẩn tồn dư.