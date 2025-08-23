Hà Nội

Sống Khỏe

Vì sao không nên rửa thịt trước khi nấu, lý do khiến nhiều người bất ngờ

Nhiều người rửa thịt trước khi nấu để yên tâm hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định đây là thói quen sai lầm, tiềm ẩn nguy cơ hại sức khỏe.

Giang Thu (Tổng hợp)

Nhiều người vẫn có thói quen rửa thịt trước khi chế biến, cấp đông hay tẩm ướp, với suy nghĩ rằng thao tác này sẽ giúp loại bỏ bụi bẩn, vi khuẩn, đảm bảo vệ sinh. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo, thói quen tưởng chừng sạch sẽ này lại có thể gây hại cho sức khỏe.

Vì sao không nên rửa thịt sống?

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), việc rửa thịt sống là không cần thiết và có nguy cơ làm lây lan vi khuẩn nhiều hơn. Trong quá trình rửa, nước có thể bắn tung tóe ra bồn rửa, bàn bếp, dao, thớt hoặc các loại thực phẩm khác, tạo ra hiện tượng nhiễm chéo.

Một số loại vi khuẩn nguy hiểm như Salmonella hay Campylobacter thường có trong nước rửa thịt. Đây là tác nhân phổ biến gây ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng như tiêu chảy, đau bụng, sốt.

Không ít người còn ngâm thịt với nước muối loãng để “sát khuẩn”. Tuy nhiên, cách làm này không thể tiêu diệt vi khuẩn, mà chỉ khiến người nội trợ yên tâm một cách sai lầm. Nếu muốn ngâm để làm mềm thịt hoặc tăng hương vị, bạn nên bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để hạn chế vi khuẩn phát triển.

baef6dbdf7367f682627.jpg
Ảnh minh họa.

Cách an toàn để loại bỏ vi khuẩn

Theo khuyến nghị của các chuyên gia an toàn thực phẩm, nấu chín kỹ là biện pháp duy nhất để tiêu diệt vi khuẩn có hại trong thịt. Nhiệt độ bên trong miếng thịt nên đạt tối thiểu 63°C (tùy loại thịt có thể cao hơn).

Trong quá trình chế biến, cần lưu ý:

Dùng thớt và dao riêng cho thịt sống và thực phẩm ăn liền.

Rửa tay sạch bằng xà phòng trước và sau khi tiếp xúc với thịt sống.

Vệ sinh bề mặt bếp ngay sau khi sơ chế để tránh lây nhiễm chéo.

Có nên rửa thịt trước khi cấp đông?

Nhiều người có thói quen rửa sạch thịt rồi mới cho vào ngăn đá với mong muốn bảo quản lâu hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định việc này không giúp tăng độ an toàn. Ngược lại, thao tác rửa có thể khiến vi khuẩn lan rộng ra bồn rửa và các vật dụng xung quanh.

co-nen-rua-thit-truoc-khi-cap-dong.jpg
Ảnh minh họa

Ở nhiệt độ đông lạnh khoảng -18°C, vi khuẩn sẽ “ngủ đông”, ngừng sinh sôi nhưng không bị tiêu diệt hoàn toàn. Khi thịt rã đông, vi khuẩn sẽ hoạt động trở lại. Vì vậy, điều quan trọng là không cấp đông lại thịt đã ôi thiu hoặc quá hạn sử dụng, bởi đông lạnh chỉ giúp bảo quản, chứ không thể “làm mới” thịt hỏng.

Có nên rửa thịt trước khi ướp?

Tương tự, việc rửa thịt trước khi ướp gia vị cũng không mang lại lợi ích. Cách tốt nhất là ướp trực tiếp thịt sống với gia vị, nước sốt trong hộp kín hoặc túi zip sạch, để trong ngăn mát tủ lạnh vài giờ đến một ngày.

Nếu muốn tận dụng phần nước ướp để làm nước sốt, cần nấu chín hoàn toàn để loại bỏ vi khuẩn tồn dư.

Sống Khỏe

Đừng vội ngâm nước, thử ngay cách rã đông thịt bằng đường cực hiệu quả

Không cần lò vi sóng hay chậu nước lớn, chỉ với một ít đường, bạn đã có thể rã đông thịt nhanh chóng, giữ được độ tươi ngon và dinh dưỡng.

Rất nhiều người bất ngờ khi biết rằng đường – gia vị quen thuộc trong bếp – lại có thể hỗ trợ hiệu quả trong việc rã đông thịt. Khi hòa tan vào nước, đường tạo ra dung dịch có khả năng hút ẩm mạnh, giúp làm tan đá trong thịt nhanh hơn. Ngoài ra, đường còn giúp giữ lại độ ngọt và mềm tự nhiên của thớ thịt mà không làm mất đi dưỡng chất như nhiều cách rã đông khác.

d843969bdb8152df0b90.jpg
Ảnh minh họa
Xem chi tiết

Kinh doanh

4 dấu hiệu thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi, tuyệt đối không mua

Để tránh mua phải thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi, người tiêu dùng cần nắm những dấu hiệu nhận biết  bằng mắt thường về màu sắc, mùi...

Theo Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), trong tháng 6 và 7/2025, bệnh dịch tả lợn châu Phi gia tăng tại các tỉnh thành phía Bắc (Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Nội...) và duyên hải miền Trung (Quảng Ngãi, Quảng Trị...).

Trước tình hình dịch tả lợn hiện nay, chất lượng thịt lợn bán trên thị trường là mối lo ngại của người dân. Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, thịt lợn bị nhiễm bệnh tả lợn châu Phi có những dấu hiệu đặc trưng, người tiêu dùng có thể phân biệt bằng mắt thường.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Dịch tả lợn châu phi, chọn thịt lợn thế nào cho an toàn?

Liên tiếp các vụ lợn nhiễm dịch tả châu Phi bị bắt giữ trên đường vận chuyển, tuồn ra chợ, nhà hàng và quán ăn... khiến người tiêu dùng hoang mang, lo lắng.

Ổ dịch tại nhiều tỉnh thành

Hiện tại dịch tả lợn châu Phi đang bùng phát tại nhiều tỉnh thành trong cả nước. Theo Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính từ đầu năm đến ngày 13/7, tại các tỉnh, thành thuộc khu vực phía Bắc xảy ra 386 ổ dịch tả lợn châu Phi tại 15 tỉnh, thành phố (sau sáp nhập).

Xem chi tiết

