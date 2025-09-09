Vì sao Khách sạn 11 tầng ở Gia Lai hết thời hạn thuê đất nhưng không di dời?

Sáng 9/9, ông Cao Thanh Thương, Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Gia Lai cho biết, Sở đã có báo cáo UBND tỉnh liên quan tới hoạt động của khách sạn Hải Âu.

Khách sạn Hải Âu đã hết thời hạn thuê đất từ năm 2019, nhưng đã được gia hạn đến hết tháng 8/2024 là phải di dời. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, công trình khách sạn với 11 tầng, 170 phòng nghỉ này vẫn hoạt động bình thường.

Liên quan tới sự việc này, Sở Nông nghiệp và Môi trường ( NN&MT) tỉnh Gia Lai đã có báo cáo, đề xuất UBND tỉnh Gia Lai xử lý kiến nghị của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) về hoạt động của Khách sạn Hải Âu nằm sát bờ biển Quy Nhơn.

Khách sạn Hải Âu do Công ty Cổ phần Xây dựng 47 làm chủ đầu tư.

Theo đó, hiện nay khu đất Khách sạn Hải Âu do Công ty Cổ phần Xây dựng 47 làm chủ đầu tư đã được UBND tỉnh Gia Lai thu hồi đất do hết thời hạn thuê đất. Theo quy định, doanh nghiệp phải thực hiện tháo dỡ, di dời tài sản trên đất để hoàn trả mặt bằng cho Nhà nước và không được bồi thường.

Luật Đất đai không quy định trình tự, thủ tục cho thuê lại đất đối với trường hợp đã thu hồi đất và công trình khách sạn này cũng không phù hợp với quy hoạch được phê duyệt. Tuy nhiên, để tránh lãng phí nguồn lực xã hội, Sở NN&MT tỉnh Gia Lai đưa ra 2 phương án.

Phương án thứ nhất, yêu cầu Công ty Cổ phần Xây dựng 47 chấp hành quyết định thu hồi đất, thực hiện tháo dỡ toàn bộ tài sản trên đất và bàn giao mặt bằng cho Nhà nước để triển khai thực hiện quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 không gian du lịch vịnh Quy Nhơn đã được UBND tỉnh phê duyệt nhằm tạo không gian công cộng, sinh hoạt cộng đồng, không bị che khuất tầm nhìn toàn tuyến công viên ven biển.

Sở đánh giá, phương án này đảm bảo các nội dung theo ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 58-KL/TU ngày 5/8/2021, phù hợp với quy định của Luật đất đai và quy hoạch đã phê duyệt. Tuy nhiên, Khách sạn Hải Âu được xây dựng năm 2005 (công trình cấp II, niên hạn sử dụng từ 50-100 năm) và đang hoạt động ổn định, cơ sở vật chất còn khang trang. Do đó, việc tháo dỡ công trình tại thời điểm này lãng phí nguồn lực của xã hội và doanh nghiệp.

Theo đánh giá của Sở, Công trình Khách sạn Hải Âu được xây dựng năm 2005 (công trình cấp II, niên hạn sử dụng từ 50 năm đến 100 năm). Hiện nay, cơ sở vật chất còn khang trang và Khách sạn đang hoạt động ổn định, góp phần đáp ứng yêu cầu về hạ tầng du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Do đó, việc tháo dỡ công trình khách sạn Hải Âu tại thời điểm này là lãng phí nguồn lực của xã hội nói chung và của Doanh nghiệp nói riêng, ảnh hưởng đến hạ tầng du lịch của tỉnh và khó khăn cho Doanh nghiệp; đồng thời, công trình Khách sạn Hoàng Yến bên cạnh vẫn còn thời gian thuê đất đến năm 2052.

Phương án 2, cho phép Khách sạn Hải Âu tiếp tục sử dụng đất bằng thời gian hoạt động còn lại của Khách sạn Hoàng Yến (nằm gần bên, thời hạn thuê đất đến năm 2052). Cơ quan thuế rà soát, thu các khoản nghĩa vụ tài chính liên quan đất đai và các nghĩa vụ tài chính khác trong quá trình hoạt động khách sạn như đã thực hiện trong thời gian qua.

Phương án này tránh lãng phí nguồn lực của xã hội và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đảm bảo các khoản thu về tài chính đối với Nhà nước liên quan đến dự án.

Trên cơ sở nhận định, phân tích 2 phương án đưa ra, Sở NN&MT tỉnh Gia Lai đề xuất UBND tỉnh Gia Lai chọn phương án 2 để tránh lãng phí nguồn lực xã hội. Tuy nhiên, Sở cũng thừa nhận, quy hoạch chung TP Quy Nhơn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2015 và quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 không gian du lịch vịnh Quy Nhơn được UBND tỉnh phê duyệt năm 2016 và 2019 thì khu đất Khách sạn Hải Âu được quy hoạch sử dụng là mục đích công cộng, sinh hoạt cộng đồng…

Theo ghi nhận của Phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống, dọc bờ biển Quy Nhơn có 3 khách sạn nằm liền kề và sát biển, gây hạn chế tầm nhìn gồm Khách sạn Hải Âu, Khách sạn Hoàng Yến và Khách sạn Bình Dương. Trong nhiều cuộc họp, lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã nêu quan điểm nhất quán là các khách sạn này phải di dời theo lộ trình nhằm tạo không gian sinh hoạt cộng đồng, đảm bảo tầm nhìn thông thoáng cho toàn tuyến công viên ven biển.

Sau khi có quy hoạch và sự vào cuộc của cơ quan chức năng, Khách sạn Bình Dương đã đồng ý nhận hơn 43 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ tài sản và thống nhất di dời, Khách sạn Hoàng Yến do còn thời hạn thuê đất đến năm 2052 nên chưa di dời.

