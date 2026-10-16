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Số hóa - Xe

Vì sao giặt một chiếc khăn khiến máy giặt rung lắc dữ dội?

Chỉ giặt một chiếc khăn ướt cũng có thể khiến máy giặt rung lắc mạnh khi vắt. Nguyên nhân nằm ở sự mất cân bằng tải trọng và tốc độ quay.

Thiên Trang (th)

Nhiều người cho rằng máy giặt càng chứa nhiều quần áo thì càng dễ rung lắc khi vắt. Tuy nhiên, thực tế đôi khi lại trái ngược. Một chiếc khăn tắm ướt hoặc tấm thảm nhỏ có thể khiến máy rung bần bật, phát ra tiếng va đập lớn, thậm chí dịch chuyển khỏi vị trí ban đầu. Nguyên nhân không chỉ nằm ở trọng lượng đồ giặt mà còn phụ thuộc vào cách khối lượng phân bố bên trong lồng.

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Một chiếc khăn ướt cuộn về một phía có thể khiến lồng giặt mất cân bằng khi quay ở tốc độ cao.

Theo nguyên lý cơ học, khi lồng giặt quay, các vật thể bên trong chịu tác động của lực liên quan đến chuyển động tròn. Nếu quần áo phân bố tương đối đều quanh lồng, lực tác động từ các phía có thể cân bằng nhau, giúp máy vận hành ổn định hơn. Ngược lại, khi chỉ có một món đồ nặng tập trung ở một phía, trọng tâm của hệ thống bị lệch khỏi trục quay. Tình trạng này tạo ra lực mất cân bằng, khiến lồng giặt rung mạnh trong quá trình tăng tốc.

Vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn khi chiếc khăn ngấm nước, cuộn thành một khối và bám vào một vị trí trên thành lồng. Ở tốc độ vắt cao, lực mất cân bằng tăng nhanh theo bình phương tốc độ quay. Điều đó có nghĩa, chỉ cần tốc độ tăng lên, tác động lên trục quay, hệ thống treo và thân máy cũng có thể tăng đáng kể. Với máy giặt đạt tốc độ 1.400 vòng/phút, một khối đồ giặt lệch tâm có thể tạo ra lực dao động rất lớn, dù bản thân món đồ không quá nặng.

Ngoài mất cân bằng tải trọng, hiện tượng cộng hưởng cũng có thể khiến máy rung dữ dội ở một số thời điểm. Khi tốc độ quay tiến gần tần số dao động tự nhiên của hệ thống treo, biên độ rung có thể tăng mạnh. Đây là lý do tiếng va đập đôi khi xuất hiện rõ nhất trong giai đoạn máy tăng tốc, sau đó giảm dần khi tốc độ vượt qua vùng cộng hưởng. Nếu tiếp tục vận hành trong tình trạng này, máy có thể chịu thêm áp lực lên bộ giảm chấn, lò xo, ổ trục và các chi tiết liên quan.

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Hệ thống giảm chấn và cảm biến giúp hạn chế rung lắc, nhưng cách phân bố đồ giặt vẫn ảnh hưởng lớn đến độ ổn định của máy.

Để hạn chế tình trạng trên, nhiều nhà sản xuất trang bị cho máy giặt hệ thống đối trọng, giảm chấn và cảm biến phát hiện tải trọng mất cân bằng. Một số mẫu máy có thể tự điều chỉnh tốc độ, phân bổ lại đồ giặt hoặc dừng chu trình vắt khi phát hiện rung lắc bất thường. Dù vậy, các cơ chế này không thể khắc phục mọi trường hợp, đặc biệt khi máy đặt trên mặt sàn không bằng phẳng hoặc chân đế chưa được điều chỉnh đúng cách.

Người dùng nên tránh vắt một món đồ hút nhiều nước nếu thiết bị thường xuyên mất cân bằng. Có thể giặt thêm những món đồ phù hợp để tải trọng phân bố tốt hơn, đồng thời không nhồi quá đầy lồng giặt. Khi máy rung mạnh bất thường, phát ra tiếng va đập hoặc tự dịch chuyển, hãy tạm dừng chu trình, kiểm tra cách phân bố quần áo và độ cân bằng của máy. Nếu hiện tượng vẫn tiếp diễn khi giặt đúng cách, người dùng nên kiểm tra thiết bị hoặc liên hệ kỹ thuật viên thay vì tiếp tục vận hành.

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