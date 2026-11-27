Apple được cho là chuẩn bị tung ra loạt iPhone mới trong năm 2027, từ iPhone Air 2 đến iPhone 20 Pro với thiết kế đột phá kỷ niệm 20 năm.

Năm 2027 có thể trở thành một trong những cột mốc đáng chú ý nhất của Apple trên thị trường smartphone. Không chỉ tiếp tục hoàn thiện dòng iPhone 18, hãng còn được cho là đang chuẩn bị một thế hệ iPhone đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày chiếc iPhone đầu tiên ra mắt. Lịch trình sản phẩm dự kiến trải dài từ mùa xuân đến mùa thu, mang đến nhiều lựa chọn cho người dùng đang cân nhắc nâng cấp thiết bị.

iPhone 20 Pro được kỳ vọng sở hữu thiết kế hoàn toàn mới nhân dịp kỷ niệm 20 năm dòng iPhone.

Đáng chú ý, Apple có thể lần đầu đưa iPhone 18 tiêu chuẩn lên kệ vào mùa xuân thay vì mùa thu như thông lệ. Những thông tin rò rỉ hiện chưa tiết lộ nhiều thay đổi cụ thể, nhưng thiết bị được kỳ vọng sử dụng chip A20, tăng dung lượng RAM, cải thiện khả năng tản nhiệt và trang bị modem C2 do Apple phát triển. Một số nguồn tin còn cho rằng máy có thể điều chỉnh thiết kế để gần hơn với dòng Pro. Giá khởi điểm dự kiến khoảng 899 USD, tương đương 23,1 triệu đồng. Cùng thời điểm, iPhone 18e cũng có thể xuất hiện với nâng cấp chủ yếu nằm ở bộ xử lý A20 thay cho A19.

Trong nhóm sản phẩm dự kiến ra mắt vào mùa xuân, iPhone Air 2 là cái tên thu hút sự chú ý. Sau khi phiên bản đầu tiên chưa đạt được phản hồi như kỳ vọng, Apple được cho là đã điều chỉnh lại thiết kế, bổ sung camera góc siêu rộng để tăng tính linh hoạt khi chụp ảnh. Dung lượng pin cũng có thể được nâng lên khoảng 3.500 mAh, cao hơn gần 10% so với thế hệ trước. Bên cạnh đó, modem C2 được kỳ vọng thay thế C1X, giúp thiết bị tiếp tục cải thiện khả năng kết nối.

iPhone Air 2 có thể được Apple cải tiến camera và dung lượng pin so với thế hệ đầu tiên.

Tâm điểm của năm 2027 nhiều khả năng nằm ở dòng iPhone 20 Pro, sản phẩm đánh dấu hai thập kỷ Apple tham gia thị trường điện thoại thông minh. Theo các tin đồn, hãng đang phát triển thiết kế mới với mặt kính bao phủ nhiều hơn, viền màn hình siêu mỏng và màn hình cong ở cả bốn cạnh. Kiểu khung viền phẳng quen thuộc từ iPhone 12 có thể được thay thế bằng ngôn ngữ thiết kế khác biệt. Hai phiên bản Pro được dự đoán có màn hình 6,4 inch và 7 inch, lớn hơn nhờ tối ưu diện tích hiển thị.

Ngoài ra, Apple có thể trình làng iPhone Duo 2 vào mùa thu cùng thế hệ iPhone kỷ niệm 20 năm. Thiết bị được đồn đoán sử dụng chip A21 Pro và có thể tích hợp Face ID hoàn chỉnh dưới màn hình ngoài. Tuy nhiên, khả năng công nghệ này xuất hiện trên sản phẩm thương mại vẫn chưa được xác nhận. Với hàng loạt thay đổi tiềm năng, năm 2027 hứa hẹn là thời điểm đáng cân nhắc đối với người dùng muốn nâng cấp iPhone, đặc biệt nếu đang chờ một thiết kế mang tính đột phá thay vì những cải tiến nhỏ qua từng thế hệ.