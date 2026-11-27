Elon Musk cho rằng robot hình người Optimus có thể tạo ra nền kinh tế thịnh vượng, nơi mọi người đều có thu nhập cao và không còn phải lo lắng về tiền bạc.

Thay vì chỉ tập trung vào doanh số ô tô điện, CEO Tesla Elon Musk đang đặt nhiều kỳ vọng vào robot hình người Optimus. Theo ông, công nghệ này có thể trở thành chìa khóa giải quyết một trong những vấn đề dai dẳng nhất của nhân loại: đói nghèo. Thậm chí, vị tỷ phú tin rằng khi robot đảm nhiệm phần lớn công việc, mọi người sẽ có thể tiếp cận hàng hóa và dịch vụ mà không phải bận tâm quá nhiều đến thu nhập.

Elon Musk đặt kỳ vọng lớn vào Optimus, dòng robot hình người được Tesla phát triển. (Ảnh: wikipedia)

Tại cuộc họp cổ đông thường niên của Tesla ngày 6/11/2025, Musk khẳng định Optimus là con đường khả thi để hiện thực hóa mục tiêu xóa bỏ đói nghèo và phổ cập dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao. Quan điểm này tiếp tục được ông nhắc lại trên mạng xã hội X ngày 16/11 cùng năm. Thay vì mô hình thu nhập cơ bản phổ quát, trong đó chính phủ cấp một khoản tiền cố định cho người dân, Musk hình dung về một xã hội có mức sống cao, nơi mọi người đều có khả năng sở hữu sản phẩm hoặc sử dụng dịch vụ theo nhu cầu.

Đến ngày 17/12/2025, khi bình luận về khoản đóng góp dành cho chương trình tài khoản đầu tư cho trẻ em tại Mỹ, Musk tiếp tục cho rằng tương lai sẽ không còn đói nghèo và con người cũng không cần tích lũy tiền để phòng ngừa những bất ổn tài chính. Theo ông, sự phổ biến của robot và trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ giúp tạo ra nguồn lực kinh tế dồi dào, đủ để nâng cao mức sống của toàn xã hội. Đây cũng là một trong những lý do Tesla xem Optimus là dự án có tiềm năng vượt qua cả lĩnh vực ô tô điện về tầm quan trọng trong dài hạn.

Tesla kỳ vọng Optimus có thể đảm nhiệm nhiều công việc, mở ra hướng phát triển mới cho nền kinh tế tự động hóa. (Ảnh minh họa AI)

Về kế hoạch thương mại hóa, Musk cho biết Tesla đã bắt đầu giai đoạn đầu sản xuất Optimus trên dây chuyền quy mô lớn tại nhà máy Fremont. Hãng dự kiến bàn giao robot cho các doanh nghiệp bên ngoài vào khoảng cuối năm 2027. Tại Hội nghị TomorrowX ngày 18/11/2025, ông còn dự đoán nhu cầu sở hữu robot sẽ rất lớn, thậm chí mỗi người có thể muốn có một hoặc hai thiết bị. Nếu đạt được quy mô triển khai như kỳ vọng, Optimus có thể đảm nhận nhiều công việc trong sản xuất, dịch vụ và đời sống thường ngày.

Dù vậy, viễn cảnh mà Musk đưa ra vẫn còn nhiều thách thức. Việc robot thay thế con người trong một số lĩnh vực có thể khiến thị trường lao động biến động mạnh, đặc biệt với những công việc có tính lặp lại. Chính ông cũng thừa nhận quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế do AI và robot hỗ trợ sẽ không diễn ra êm đềm. Bên cạnh năng lực công nghệ, bài toán quan trọng còn nằm ở quyền sở hữu robot và cách phân phối thành quả kinh tế. Nếu phần lớn robot thuộc về một nhóm nhỏ doanh nghiệp hoặc cá nhân, sự giàu có được tạo ra chưa chắc sẽ đến với tất cả mọi người. Vì vậy, lời hứa xóa bỏ đói nghèo của Elon Musk vẫn cần được kiểm chứng bằng những thay đổi thực tế về công nghệ, kinh tế và chính sách xã hội.