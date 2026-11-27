Tidal chuẩn bị thực hiện một trong những đợt thanh lọc nội dung lớn nhất trong ngành công nghiệp nhạc trực tuyến. Từ ngày 9/12, dịch vụ nghe nhạc này sẽ bắt đầu loại bỏ toàn bộ bản thu được tạo ra hoàn toàn bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Theo kế hoạch, khoảng 29 triệu ca khúc sẽ bị gỡ và quá trình này dự kiến hoàn tất vào đầu năm 2027. Robert Andersen, đại diện Tidal, cho biết quyết định được đưa ra sau khi lượng nhạc AI liên tục tăng, khiến những tác phẩm do nghệ sĩ thực hiện có nguy cơ bị chìm giữa kho nội dung khổng lồ.

Tidal dự kiến xóa khoảng 29 triệu bản thu được tạo hoàn toàn bằng AI khỏi kho nhạc. (Ảnh: Tidal)

Chính sách mới áp dụng đồng thời với các nhà phân phối và nghệ sĩ tự đăng tải nhạc thông qua TIDAL Upload. Hệ thống sẽ từ chối những bản thu có thông tin xác nhận được tạo hoàn toàn bằng AI, đồng thời sử dụng công nghệ nhận diện âm thanh để phát hiện các trường hợp chưa khai báo. Theo số liệu Tidal công bố, 43% lượng bài hát được gửi lên nền tảng trong 90 ngày gần nhất thuộc nhóm này. Riêng ngày 6/11, tỷ lệ đã vượt 60%. Kho nhạc hiện có khoảng 27 triệu bản được xác định do AI tạo, trong đó 94% đến từ nền tảng Suno. Đáng chú ý, 96% số bài này không có lượt nghe trong ba tháng gần nhất.

Đây là bước đi quyết liệt hơn sau khi Tidal triển khai chính sách gắn nhãn AI từ tháng 6/2026. Kể từ giữa tháng 7, nền tảng đã ngừng trả tiền bản quyền và không cho phép bán trực tiếp đến người hâm mộ đối với nhạc được tạo hoàn toàn bằng AI. Dịch vụ cũng từng gỡ hơn 65.000 bản nhạc bị nghi sử dụng AI để mạo danh nghệ sĩ. Tuy nhiên, những biện pháp trên chưa đủ ngăn dòng nội dung mới đổ vào. Tidal dự báo ngay cả sau đợt thanh lọc, hệ thống vẫn phải từ chối khoảng 80.000-85.000 bài hát mỗi ngày.

Tidal sử dụng công nghệ nhận diện âm thanh để phát hiện các ca khúc AI chưa được khai báo.

Dù vậy, lệnh cấm không đồng nghĩa Tidal loại bỏ mọi sản phẩm có sự tham gia của AI. Nền tảng vẫn chấp nhận các tác phẩm do con người thực hiện nhưng sử dụng công nghệ này để tách nhạc cụ, phối âm hoặc hỗ trợ quá trình sản xuất. Hiện chính sách chỉ nhắm đến bản thu được tạo hoàn toàn bằng AI, chưa mở rộng sang phần lời và giai điệu do công nghệ viết. Công cụ nhận diện âm thanh do Ircam Amplify cung cấp, đơn vị cho biết hệ thống có thể phát hiện nhạc từ Suno, Udio, Sonauto và ElevenLabs với độ chính xác 99%. Đây là thông số do nhà cung cấp công bố, chưa phải kết quả kiểm chứng độc lập.

Động thái của Tidal cho thấy các nền tảng âm nhạc đang lựa chọn những cách tiếp cận khác nhau trước làn sóng nhạc AI. Bandcamp đã cấm nội dung tạo hoàn toàn bằng AI từ tháng 1, trong khi Apple Music sử dụng nhãn minh bạch để thông báo cho người nghe. Deezer cho phép gắn nhãn và ẩn nhạc AI thay vì xóa bỏ, còn Spotify tập trung xử lý nội dung rác và gian lận. Với Tidal, việc loại bỏ hàng chục triệu bản thu là lựa chọn nhằm bảo vệ không gian hiển thị cho nghệ sĩ và tác phẩm do con người sáng tạo. Tuy nhiên, hiệu quả của chính sách sẽ phụ thuộc lớn vào khả năng nhận diện chính xác, tránh xóa nhầm những sản phẩm âm nhạc có sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ.