Bắc Kinh đặt mục tiêu đến năm 2029 hình thành các giải pháp 6G tự chủ, sản phẩm đầu cuối và những mô hình dịch vụ mới, đồng thời hoàn thiện tiêu chuẩn quốc tế.

Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc cho biết họ đã chính thức được khởi động Chương trình Thí điểm Phát triển 6G. Tám tỉnh và thành phố, bao gồm Bắc Kinh, Hà Bắc, Thượng Hải, Giang Tô, Chiết Giang, An Huy, Hồ Bắc và Quảng Đông, đã cùng tham gia khởi động chương trình thí điểm này.

Các tỉnh và thành phố này sẽ kết hợp cơ sở công nghiệp và nguồn lực hiện có để thúc đẩy nghiên cứu công nghệ 6G, kiểm chứng kịch bản và phát triển công nghiệp theo cách thức khác biệt.

Kỹ sư kiểm giới thiệu thống nguyên mẫu và thiết bị kết nối quang học. Ảnh: Sina Finance

Các nhiệm vụ chính của chương trình thí điểm phối hợp 6G giữa Bộ và địa phương. Dựa trên bố cục hệ thống quốc gia và thích ứng, tập trung vào thiết bị đầu cuối mới, chip và Internet vệ tinh.

Đồng thời bộ này cũng đặt mục tiêu tăng cường nghiên cứu về các kịch bản ứng dụng 6G tiềm năng như truyền thông nhập vai, sản xuất công nghiệp, kinh tế vùng thấp và kinh tế biển, để hình thành mô hình phát triển 6G như “một ván cờ” quốc gia.

6G, hay công nghệ truyền thông di động thế hệ thứ sáu, là tiêu chuẩn truyền thông toàn cầu thế hệ tiếp theo sau 5G. Năm 2023, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc đã tuyên bố rõ ràng rằng họ sẽ chủ động lập kế hoạch cho các lĩnh vực tiên tiến như Internet thế hệ tiếp theo và thúc đẩy toàn diện nghiên cứu và phát triển công nghệ 6G.

Thiết bị thử nghiệm tích hợp cảm biến, tính toán và trí tuệ nhân tạo trong hệ thống 6G.

Năm 2024, Trung Quốc đi đầu trong việc xây dựng mạng thử nghiệm thực địa 6G đầu tiên trên thế giới tích hợp truyền thông và tình báo, đạt được sự cải thiện toàn diện về hiệu suất truyền thông trong các kịch bản 6G chính. Đến năm 2025, từ mới “6G” lần đầu tiên được đưa vào các văn bản báo cáo của Trung Quốc .

Tính đến đầu năm 2026, hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ 6G của Trung Quốc đã hoàn thành giai đoạn thử nghiệm kỹ thuật đầu tiên và hình thành kho dự trữ hơn 300 công nghệ chủ chốt.

Vào tháng 5 năm 2026, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin đã chính thức phê duyệt giấy phép sử dụng tần số thử nghiệm 6G trong băng tần 6GHz cho Nhóm xúc tiến IMT-2030 (6G). Qua đó, Trung QUốc trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới phê duyệt tần số thử nghiệm 6G.

Công nghệ 6G sẽ đối mặt với xu hướng phát triển nhanh chóng và tích hợp các công nghệ như không gian-mặt đất tích hợp, trí tuệ tích hợp và cảm biến tích hợp, điều này sẽ đặt ra nhu cầu cao hơn về tài nguyên phổ tần như băng thông rộng liên tục và vùng phủ sóng rộng khắp toàn khu vực.

Hiện nay, hướng nghiên cứu về tiêu chuẩn 6G đang ngày càng trở nên rõ ràng. Kiến trúc hệ thống 6G, đặc trưng bởi sự tích hợp các yếu tố truyền thông, nhận thức, trí tuệ, điện toán, dữ liệu và các yếu tố khác, đã được hình thành ban đầu, và sự phát triển tích hợp của công nghệ truyền thông mặt đất và vệ tinh đang được đẩy nhanh.

Năm 2026 là một năm then chốt cho sự phát triển toàn diện và chuyên sâu của nghiên cứu tiêu chuẩn quốc tế 6G, và đã có những tiến bộ đáng kể trong nghiên cứu về tiêu chuẩn không dây 6G và tiêu chuẩn mạng.

Tháng 6 năm nay, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin đã ban hành thông báo về việc tổ chức và thực hiện một chương trình thí điểm đặc biệt về đổi mới và phát triển 6G giữa Bộ và các tỉnh.

Màn hình giám sát thử nghiệm mạng 6G với hệ thống anten quy mô lớn.

Ông Wang Zhiqin, phó giám đốc Học viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông Trung Quốc, cho biết công nghệ 6G đã bước vào giai đoạn then chốt đối với sự phát triển tiêu chuẩn và nghiên cứu phát triển công nghiệp. Trong quá trình thảo luận về kiến trúc mạng và các tuyến kỹ thuật, các nhóm nghiên cứu và phát triển trong và ngoài nước đã tạo ra các nguyên mẫu trạm gốc, thiết bị đầu cuối và mạng lõi, sau đó đưa chúng vào môi trường thử nghiệm để kiểm chứng.

Hiện nay, 6G vẫn còn khá xa vời so với cuộc sống thường nhật của người dân. Ông Wang Zhiqin cho biết một số hình thức thiết bị đầu cuối mới đã bắt đầu xuất hiện trong giai đoạn 5G và có thể phát triển hơn nữa trong giai đoạn 6G.

Một cải tiến quan trọng của 6G so với 5G là sẽ có nhiều kết nối và tương tác hơn giữa các tác nhân thông minh được đưa vào mạng. Các dịch vụ liên quan đến thiết bị thông minh và các dịch vụ ứng dụng có thể trở thành những đối tượng dịch vụ mới quan trọng trong mạng 6G.