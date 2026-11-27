Video: Xe ga dưới 35 triệu, chọn Yamaha Janus hay FreegoS.

Khi những cơn gió lạnh đầu mùa ghé đến, tủ đồ của các cô gái trẻ bắt đầu được làm mới với những bản phối thu đông đầy cảm hứng. Những cuộc hẹn mùa đông vì thế trở thành dịp thú vị để các cô nàng tự tin thể hiện phong cách, tận hưởng không khí thành phố và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ theo cách riêng.

Mùa đông – Thời điểm Gen Z làm mới diện mạo để tận hưởng mỗi cuộc hẹn xuống phố

Tháng 11, gió mùa về, cũng là lúc những bộ trang phục thoải mái và thoáng mát của mùa hè nhường chỗ cho những bản phối ấm áp hơn. Những chiếc cardigan, áo len, blazer hay các món đồ có chất liệu và màu sắc đặc trưng của mùa lạnh trở thành lựa chọn được yêu thích. Không bị giới hạn trong một công thức phối đồ nhất định, các cô nàng có thể tự do kết hợp giữa nét nữ tính, thanh lịch và sự năng động để tạo nên diện mạo mới mẻ mỗi ngày.

Mùa đông đến là dịp Gen Z làm mới phong cách thời trang, tự tin thể hiện cá tính trong những cuộc hẹn xuống phố.

Mỗi cuộc hẹn mùa đông đều là một dịp để các cô nàng thể hiện phong cách. Từ buổi cà phê cuối tuần, những chiều dạo phố ngắm không khí mùa lạnh đến các cuộc gặp gỡ bạn bè, mỗi điểm đến đều mang đến một nguồn cảm hứng khác nhau cho việc lựa chọn trang phục. Với Gen Z, xuống phố không đơn thuần là di chuyển đến một địa điểm, mà còn là cơ hội để tận hưởng không khí mùa đông, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp và tự tin thể hiện gu thẩm mỹ riêng của bản thân.

Bên cạnh quần áo và phụ kiện, những món đồ đồng hành trong cuộc sống thường ngày cũng góp phần tạo nên phong cách riêng và trở thành điểm nhấn thời trang của người trẻ. Trong đó, phương tiện di chuyển cũng có thể trở thành một lựa chọn mang tính thẩm mỹ, khi kiểu dáng và màu sắc của chiếc xe là những yếu tố được cân nhắc bên cạnh công năng sử dụng. Một chiếc xe phù hợp với gu thời trang và nhịp sống năng động sẽ góp phần giúp các cô gái thêm tự tin trong những cuộc hẹn xuống phố.

Yamaha Janus – Điểm nhấn cho mỗi cuộc hẹn thêm ấn tượng

Yamaha Janus mang đến một thiết kế trẻ trung, năng động, dành riêng cho các cô gái trẻ tự tin xuống phố dịp đông này. Bên cạnh những gam màu cơ bản như trắng, đen, bảng màu của Janus còn có các tông xanh xám nhám, bạc nhám, tạo thêm sự đa dạng trong lựa chọn. Từ những màu sắc nhẹ nhàng, thanh lịch đến các tông màu cá tính, mỗi phiên bản đều có thể kết hợp với nhiều phong cách thời trang, giúp các cô nàng lựa chọn chiếc xe phù hợp với sở thích và gu thẩm mỹ của bản thân.

Yamaha Janus sở hữu bảng màu đa dạng, phù hợp với nhiều sở thích và phong cách của người trẻ.

Sự độc đáo và tinh tế trong thiết kế Janus đến từ những đường viền mềm mại kết hợp với phần đuôi xe được vuốt gọn, tạo nên tổng thể thanh thoát và năng động. Đuôi xe sở hữu dải đèn dài uốn lượn theo thân xe, mang đến cảm giác liền mạch và thanh lịch từ trước đến sau. Đặc biệt, cụm đèn hậu hình chữ U với thiết kế tinh xảo trở thành điểm nhấn đặc trưng, giúp mẫu xe nổi bật và dễ nhận diện. Những chi tiết này góp phần tạo nên diện mạo thời trang cho Janus, phù hợp với nhiều bản phối khác nhau, từ cardigan nữ tính đến blazer thanh lịch hay những bộ trang phục năng động, cá tính.

Bên cạnh thiết kế, Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc với mức tiêu thụ nhiên liệu 1,98 lít/100 km. Kết hợp cùng hệ thống tự động tạm ngắt động cơ khi dừng trong điều kiện phù hợp và khởi động lại khi người lái vặn ga, góp phần giảm tiêu hao nhiên liệu trong thời gian dừng chờ. Khả năng tiết kiệm nhiên liệu giúp người trẻ chủ động hơn trong việc kiểm soát chi phí vận hành, phù hợp với nhu cầu di chuyển thường xuyên trong đô thị, từ những hành trình đi học, đi làm đến các hoạt động vui chơi và gặp gỡ bạn bè.

Động cơ Blue Core 125cc trên Yamaha Janus mang đến mức tiêu thụ nhiên liệu vượt trội chỉ 1,98 lít/100 km.

Chiếc xe còn sở hữu nhiều tiện ích nhằm hoàn thiện trải nghiệm người lái. Hệ thống khóa thông minh Smart Key trên phiên bản Đặc biệt và Giới hạn hỗ trợ tìm xe trong khu vực đỗ và bật/tắt khóa điện mà không cần sử dụng chìa khóa cơ. Trang bị này mang lại sự thuận tiện khi người dùng thường xuyên di chuyển và dừng đỗ tại nhiều địa điểm, đặc biệt ở những khu vực đông xe như trung tâm thương mại, quán cà phê hay các điểm vui chơi.

Không gian chứa đồ cũng được chú trọng với cốp dưới yên dung tích 15,3 lít, đáp ứng nhu cầu cất giữ những vật dụng cá nhân cần thiết như túi xách nhỏ, áo khoác hay phụ kiện. Bên cạnh đó, cổng sạc USB hỗ trợ sạc điện thoại trong quá trình sử dụng xe, giúp người dùng thuận tiện hơn khi cần liên lạc, tra cứu bản đồ hoặc sắp xếp lịch trình. Những tiện ích này đáp ứng nhu cầu di chuyển linh hoạt của các cô gái trẻ, đặc biệt khi lịch trình thay đổi hoặc phát sinh thêm những cuộc hẹn bất ngờ.

Yamaha Janus mới được tích hợp nhiều tiện ích nổi bật giúp các bạn trẻ dễ dàng sử dụng hàng ngày.

Đặc biệt, Yamaha Janus còn được trang bị màn hình LCD đa chức năng và tích hợp với ứng dụng My Yamaha Motor, giúp các cô gái trẻ dễ dàng theo dõi thông tin vận hành cần thiết, tra cứu thông tin xe và lịch bảo dưỡng định kỳ. Nhờ đó, việc chăm sóc phương tiện cũng trở nên thuận tiện hơn, ngay cả khi các cô gái bận rộn với lịch trình học tập, công việc và những hoạt động thường ngày.

Sự kết hợp giữa thiết kế trẻ trung, bảng màu đa dạng, động cơ tiết kiệm nhiên liệu cùng các tiện ích thiết thực giúp Yamaha Janus đáp ứng nhu cầu di chuyển và sở thích thời trang của người trẻ. Không chỉ phục vụ việc đi lại hằng ngày, kiểu dáng thanh thoát cùng những chi tiết nhận diện đặc trưng còn giúp mẫu xe trở thành điểm nhấn phù hợp với nhiều phong cách xuống phố.