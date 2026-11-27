Vừa đi bộ vừa nhìn điện thoại đã trở thành thói quen khó tránh của nhiều người, đặc biệt tại các đô thị đông đúc. Tuy nhiên, việc tập trung vào màn hình có thể khiến người dùng bỏ qua chướng ngại vật, người đi đường hoặc phương tiện đang di chuyển. Nhằm hạn chế rủi ro này, Samsung được cho là đang phát triển một tính năng an toàn mới trên One UI 9.5, giúp điện thoại Galaxy chủ động nhắc nhở người dùng chú ý đến môi trường xung quanh thay vì chỉ ghi nhận thời gian sử dụng thiết bị.

Samsung được cho là phát triển tính năng cảnh báo trên One UI 9.5 nhằm hạn chế nguy cơ mất tập trung khi người dùng Galaxy vừa đi bộ vừa nhìn màn hình.

Theo những thông tin được phát hiện trong mã nguồn bản thử nghiệm One UI 9.5, tính năng mới dự kiến được tích hợp vào ứng dụng Digital Wellbeing (Chăm sóc sức khỏe kỹ thuật số). Hệ thống có thể nhận diện tình huống người dùng đang di chuyển nhưng vẫn nhìn vào màn hình điện thoại, từ đó gửi thông báo yêu cầu họ quan sát xung quanh. Cảnh báo theo thời gian thực này được kỳ vọng hữu ích khi đi trên vỉa hè đông người, băng qua đường, di chuyển trong bãi đỗ xe hoặc những khu vực có nhiều vật cản. Thay vì chờ người dùng kiểm tra báo cáo cuối ngày, Galaxy có thể đưa ra lời nhắc ngay khi phát hiện hành vi tiềm ẩn nguy hiểm.

Trước đó, Samsung đã cung cấp công cụ Walking screen time nhằm thống kê khoảng thời gian người dùng sử dụng điện thoại trong lúc đi bộ. Tuy nhiên, tính năng này chủ yếu đóng vai trò theo dõi và cung cấp dữ liệu về thói quen sử dụng thiết bị, chưa can thiệp trực tiếp vào hành vi. Nếu cảnh báo mới xuất hiện trên One UI 9.5, Samsung sẽ chuyển từ cách tiếp cận mang tính thống kê sang hỗ trợ phòng tránh rủi ro ngay trong quá trình sử dụng. Đây cũng là hướng phát triển đáng chú ý khi các nhà sản xuất smartphone ngày càng quan tâm đến sức khỏe và an toàn số của người dùng.

Tính năng mới có cách tiếp cận tương tự Google Heads Up, hướng đến việc nhắc người dùng quan sát môi trường xung quanh khi di chuyển.

Ý tưởng của Samsung có nhiều điểm tương đồng với Heads Up, công cụ từng được Google phát triển trên điện thoại Android. Tính năng này cũng sử dụng lời nhắc để khuyến khích người dùng ngẩng đầu, quan sát môi trường khi đang đi bộ và tránh quá tập trung vào màn hình. Đáng chú ý, Google được cho là có kế hoạch ngừng cung cấp Heads Up vào năm 2027. Nếu Samsung triển khai thành công, người dùng Galaxy có thể tiếp tục tiếp cận một giải pháp cảnh báo tương tự ngay trong giao diện hệ thống mà không cần cài đặt thêm ứng dụng bên ngoài.

Dù vậy, tính năng mới hiện vẫn chỉ được phát hiện trong mã nguồn thử nghiệm One UI 9.5. Samsung chưa xác nhận kế hoạch phát hành chính thức, danh sách thiết bị tương thích hay thời điểm triển khai. Hiệu quả của công cụ cũng phụ thuộc vào khả năng nhận diện chuyển động và mức độ chính xác của cảnh báo. Đặc biệt, thông báo cần được thiết kế đủ dễ nhận biết nhưng không gây thêm xao nhãng khi người dùng đang di chuyển. Bởi điện thoại có thể nhắc nhở, nhưng việc chủ động quan sát và giữ an toàn vẫn phụ thuộc vào chính người sử dụng.