Vì sao Diệp Lâm Anh bị "réo tên" sau họp báo của Jack

Buổi họp báo của ca sĩ Jack (J97) vào ngày 16/7 vừa qua đã tạo nên một "cơn địa chấn" trong làng giải trí Việt. Giữa tâm điểm của những tranh cãi xoay quanh mối quan hệ với Thiên An và câu chuyện con gái chung, một tình tiết bất ngờ đã khiến cựu người mẫu, diễn viên Diệp Lâm Anh bị "réo tên" và trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên khắp các diễn đàn mạng xã hội. Phát ngôn cũ của cô đẩy Diệp Lâm Anh vào một làn sóng dư luận không mong muốn.

Tại buổi họp báo, Jack cùng mẹ ruột đã công khai nhiều thông tin, sao kê tài chính và trình bày quan điểm về những lùm xùm xoay quanh mối quan hệ với Thiên An, đặc biệt là việc nuôi dưỡng con gái chung. Bà Loan - mẹ Jack nhắc đến việc nhiều khoản giao dịch 5 triệu đồng trong cùng một tháng gửi trực tiếp cho Thiên An, nhằm minh chứng gia đình vẫn hỗ trợ tài chính cho cô. Trước đó, Thiên An cho biết cô chỉ nhận được 5 triệu đồng mỗi tháng từ Jack và đã bị cắt chu cấp từ tháng 3/2022. Mẹ Jack còn bật khóc, cho biết con trai từng bị trầm cảm và phủ nhận nhiều thông tin tiêu cực về Jack.

Diệp Lâm Anh bị "réo tên" vì "tâm thư" đồng cảm

Diệp Lâm Anh bị "réo tên" không phải vì có liên quan trực tiếp đến Jack hay Thiên An, mà là do cô đã có một động thái được cho là "bày tỏ quan điểm" về một vấn đề nhạy cảm và trùng hợp với thời điểm drama của Jack đang "nóng" trở lại.

Vào trưa ngày 29/5/2025, Diệp Lâm Anh đã bất ngờ đăng tải một tâm thư dài trên trang cá nhân nói về cảm xúc của phụ nữ trước chuyện đổ vỡ hôn nhân và việc xét nghiệm ADN. Dù không nhắc đích danh bất kỳ ai hay trường hợp cụ thể nào, nhưng với bối cảnh showbiz đang "nóng" lên những yêu cầu từ phía Jack liên quan đến con gái chung và việc xác định cha con, dân mạng đã lập tức liên tưởng và cho rằng Diệp Lâm Anh đang ám chỉ vụ việc của Jack và Thiên An.

Trong tâm thư, Diệp Lâm Anh viết: "Khi người đàn ông không thừa nhận đứa trẻ, thì người mẹ sẽ có cảm giác chính mình bị chối từ. Đó là cảm giác đáng sợ nhất của một người phụ nữ vừa sinh con, đàn ông ạ. Nó phủ nhận tất cả công sức, đau đớn, hy sinh và tình yêu - thứ phụ nữ chấp nhận bỏ ra để được làm người mẹ ."

Sau họp báo của Jack, trên kênh TikTok, Diệp Lâm Anh liên tục bị netizen tràn vào để lại những bình luận mỉa mai cô.

Khi 1 cư dân mạng bày tỏ ý kiến đã không còn hâm mộ: "Chị thấy hối hận chưa? Chứ em hối hận khi thích chị rồi", Diệp Lâm Anh không ngại "var thẳng": "Em lượn hộ chị cái". Cô cũng thẳng thắn đáp trả khi bị nói rằng đổi con để lấy nhà: "Chưa thấy căn nào cả mới hiểm".

Trả lời một bình luận nhắc tới Thiên An và bài đăng xét nghiệm ADN, Diệp Lâm Anh cho hay: "Không sao đâu em. Những bạn rảnh quá cả ngày ôm điện thoại bình luận thì không có thời gian làm kinh tế để giúp mình giúp đời được đâu. Nên cứ xinh đẹp, giàu có để còn đi làm những điều có ích cho xã hội thì vui vẻ hơn nhiều không nhỉ".

Bài đăng cũ bày tỏ quan điểm của Diệp Lâm Anh vẫn được cô giữ nguyên, để ở chế độ công khai, cho thấy sự kiên định với quan điểm cá nhân.

Diệp Lâm Anh từng trải qua cuộc hôn nhân đầy sóng gió và những lùm xùm ly hôn kéo dài với chồng cũ.

Về phía Diệp Lâm Anh, cô vốn là người đã trải qua cuộc hôn nhân đầy sóng gió và những lùm xùm ly hôn kéo dài với chồng cũ, thiếu gia Nghiêm Đức, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến quyền nuôi con và tranh chấp tài sản. Chính những trải nghiệm cá nhân này đã khiến cô có sự đồng cảm sâu sắc với những người phụ nữ trong hoàn cảnh tương tự.