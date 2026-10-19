Vì sao con người thường khó thừa nhận mình sai?

Biết lắng nghe, nhận lỗi và hành động sửa sai giúp mỗi người trưởng thành, xây dựng mối quan hệ bền vững và tự tin hơn trong cuộc sống.

Trong cuộc sống, không ít cuộc tranh cãi kéo dài chỉ vì mỗi người đều muốn chứng minh mình đúng. Giữa những khác biệt về quan điểm, tiền bạc, cách nuôi dạy con hay lựa chọn nghề nghiệp, việc thừa nhận khả năng bản thân có thể sai đôi khi khó khăn hơn cả việc bảo vệ ý kiến của mình.

Ảnh: @Meta AI.

Trong gia đình, cha mẹ có thể cho rằng mình luôn hiểu điều tốt nhất cho con vì đã trải qua nhiều năm cuộc đời. Nhưng thế hệ trẻ lớn lên trong những điều kiện xã hội khác, đối mặt với những áp lực và cơ hội khác. Nếu người lớn chỉ dùng kinh nghiệm của mình để áp đặt, khoảng cách giữa hai thế hệ có thể ngày càng lớn.

Tương tự, trong tình bạn hay tình yêu, việc luôn cho rằng mình đúng dễ khiến đối phương cảm thấy không được tôn trọng. Khi không ai chịu lắng nghe, một vấn đề nhỏ cũng có thể biến thành mâu thuẫn lớn.

Lắng nghe để hiểu, không chỉ để phản bác

Một trong những biểu hiện rõ nhất của sự khiêm tốn trí tuệ là khả năng lắng nghe mà không vội vàng phán xét. Khi người khác kể về khó khăn của họ, thay vì lập tức đưa ra lời khuyên hoặc kể lại trải nghiệm của mình, ta có thể hỏi thêm để hiểu điều gì thực sự đang xảy ra.

Chẳng hạn, khi con nói rằng mình không muốn theo nghề nghiệp cha mẹ lựa chọn, phản ứng đầu tiên không nhất thiết phải là trách móc hay thuyết phục. Cha mẹ có thể hỏi con đã suy nghĩ thế nào, lo ngại điều gì và mong muốn xây dựng cuộc sống ra sao. Lắng nghe không đồng nghĩa với việc phải đồng ý, mà là cho người đối diện cơ hội trình bày trước khi đưa ra nhận xét.

Các chuyên gia tâm lý nhấn mạnh vai trò của việc nhận diện phản ứng phòng vệ, tiếp nhận phản hồi và thực hành lắng nghe sâu. Thay vì xem việc bị sửa sai là một thất bại, mỗi người có thể coi đó là cơ hội điều chỉnh nhận thức và từ đó mà càng trưởng thành hơn.

Để thực hành, trước một bất đồng, hãy thử đặt ba câu hỏi: Mình đã hiểu đầy đủ sự việc chưa? Có bằng chứng nào trái với điều mình tin không? Nếu đứng ở vị trí người kia, mình sẽ nhìn vấn đề như thế nào?

Những câu hỏi này không bảo đảm rằng ta sẽ luôn tìm được đáp án đúng, nhưng giúp hạn chế việc kết luận quá sớm. Trong một thế giới có nhiều nguồn thông tin và những góc nhìn khác nhau, biết đặt câu hỏi đôi khi quan trọng không kém việc sở hữu kiến thức.

Trưởng thành là biết lắng nghe, nhận ra giới hạn của bản thân và sẵn sàng thay đổi khi mình sai. Ảnh: @Meta AI.

Dám nhận lỗi và sửa chữa những điều đã làm tổn thương người khác

Khiêm tốn trí tuệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển thành hành động. Nếu nhận ra mình đã đánh giá sai một người, chia sẻ thông tin không chính xác hoặc nói lời khiến người thân tổn thương, việc cần làm không chỉ là thừa nhận trong lòng mà còn phải tìm cách khắc phục.

Một lời xin lỗi chân thành nên nói rõ hành vi nào đã gây tổn thương, thể hiện sự thấu hiểu đối với ảnh hưởng của hành vi ấy và cho thấy người nói sẵn sàng chịu trách nhiệm. Chẳng hạn, thay vì nói “Tôi xin lỗi nếu bạn cảm thấy buồn”, có thể nói: “Tôi đã kết luận khi chưa nghe hết câu chuyện. Điều đó khiến bạn bị tổn thương. Tôi xin lỗi và sẽ cẩn trọng hơn”. Sự khác biệt nằm ở chỗ lời xin lỗi thứ hai không đẩy trách nhiệm sang cảm xúc của người bị tổn thương.

Tuy nhiên, thừa nhận sai không có nghĩa là tự hạ thấp bản thân hoặc nhận mọi lỗi lầm về mình. Mỗi người cần phân biệt giữa trách nhiệm thực sự và cảm giác có lỗi không phù hợp. Một cuộc tranh cãi có thể xuất phát từ sai sót của cả hai bên; việc nhận phần trách nhiệm của mình không đồng nghĩa với việc phải gánh toàn bộ trách nhiệm của người khác.

Điều quan trọng hơn cả là thay đổi hành vi sau khi nhận lỗi. Một người liên tục xin lỗi nhưng vẫn lặp lại cách cư xử cũ sẽ khó xây dựng được lòng tin bền vững. Ngược lại, sự thành thật đi cùng hành động sửa chữa giúp các mối quan hệ có cơ hội phục hồi.