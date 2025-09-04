Hà Nội

Sống Khỏe

Vết gai đâm gây sốc nhiễm trùng, suy đa tạng, người đàn ông suýt tử vong

Người lao động ngoài đồng ruộng, công trường nguy cơ xây xước rất cao. Đừng coi thường vì chỉ một phút lơ là có thể trả giá bằng cả mạng sống.

Thúy Nga

Ngày 4/9, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, đơn vị đã thành công cứu sống người đàn ông nguy kịch, suy đa tạng, sốc nhiễm trùng do viêm mô tế bào từ vết gai đâm.

Một tuần trước khi nhập viện, trong lúc đi làm ruộng, ông L.V.T (51 tuổi, Sơn La) vô tình bị gai đâm vào đùi. Nghĩ chỉ là vết xước nhỏ, ông chủ quan bỏ qua, không xử lý.

vet-xuoc-nho-3.jpg
Tổn thương nặng nề từ vết gai đâm - Ảnh BVCC

Vài ngày sau, vùng đùi bắt đầu sưng đau, da chuyển màu đen, nổi bọng nước lớn. Khi tình trạng ngày một nặng, ông mới vội vã đi khám. Tại bệnh viện tuyến dưới, bác sĩ chẩn đoán ông bị viêm mô bào, sốc nhiễm khuẩn, nhiễm độc nặng và lập tức chuyển ông về Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Tại Trung tâm Hồi sức tích cực, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch, suy đa tạng vùng đùi phải hoại tử đen, nổi nhiều bọng nước, có bọng nước kích thước tới 10 x 10 cm. Ông T. phải dùng kháng sinh liều cao, vận mạch, lọc máu liên tục và hỗ trợ thở máy.

vet-xuoc-nho.jpg
Bệnh nhân nguy kịch phải hồi sức tích cực - Ảnh BVCC

“Do mắc Gout nhiều năm mà không theo dõi điều trị đúng, sức đề kháng của bệnh nhân kém hơn người bình thường. Chỉ một vết thương ngoài da không được sát khuẩn đã khiến nhiễm trùng lan rộng, nguy cơ tử vong rất cao”, BS Mạc Duy Hưng (Trung tâm Hồi sức tích cực) cho biết.

Sau hơn 10 ngày điều trị tích cực, ông T. may mắn qua cơn nguy kịch. Bệnh nhân đã cai thở máy, vùng đùi được làm sạch hoại tử, các mô tế bào dần hồng trở lại.

Theo Bác sĩ Mạc Duy Hưng cho biết, căn bệnh mà ông T. mắc phải có tên gọi là viêm cân mạc hoại tử (viêm mô tế bào).

vet-xuoc-nho-2.jpg
Bệnh nhân bị viêm mô tế bào nặng - Ảnh BVCC

Đây là tình trạng nhiễm khuẩn cực kỳ nguy hiểm. Vi khuẩn có thể xâm nhập qua vết thương hở, tiết độc tố phá hủy da, tổ chức dưới da và cân cơ. Người bệnh dễ rơi vào nhiễm trùng huyết, sốc, suy đa tạng, tỷ lệ tử vong rất cao nếu không được cấp cứu kịp thời.

“Những người có sức đề kháng yếu như người cao tuổi, đái tháo đường, xơ gan, nghiện rượu, dùng corticoid lâu ngày… càng dễ bị vi khuẩn tấn công. Khi lao động trong môi trường bẩn, cần bảo hộ để tránh trầy xước. Nếu có vết thương, hãy sát trùng ngay và đi khám sớm khi có dấu hiệu bất thường”, bác sĩ Hưng khuyến cáo.

vet-xuoc-nho-1.jpg
Các mô tế bào dần hồng trở lại - Ảnh BVCC

Đặc biệt, với người nông dân hay lao động ngoài đồng ruộng, công trường – nơi dễ tiếp xúc bùn đất, rác thải, gai góc – nguy cơ xây xước rất cao. Vì vậy, cần trang bị găng tay, ủng, quần áo bảo hộ khi làm việc.

Những vết thương dù nhỏ cũng phải rửa sạch, sát trùng ngay và theo dõi sát. Đừng coi thường vì chỉ một phút lơ là có thể trả giá bằng cả mạng sống.

Câu chuyện của ông T là lời nhắc nhở, đừng bao giờ coi thường những vết thương nhỏ.

Sống Khỏe

Vi khuẩn ăn thịt người tấn công từ vết thương nhỏ, chớ chủ quan

Theo thống kê, cứ 3 người bị viêm cân mạc hoại tử thì có 1 người tử vong do nhiễm trùng.

BSCKI Trương Trọng Tuấn, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho biết, viêm cân mạc hoại tử (viêm mô tế bào hoại tử) là do nhiễm vi khuẩn dẫn đến hoại tử. Đây là một bệnh nặng, khởi phát đột ngột và lây lan nhanh chóng. Theo thống kê, cứ 3 người bị viêm cân mạc hoại tử thì có 1 người tử vong do nhiễm trùng.

Sau vài giờ tổn thương nhỏ đã hoại tử, phá hủy nội tạng

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Chủ quan với vết xước nhỏ, bé trai 8 tuổi nhập viện do viêm mô tế bào

Viêm mô bào là một dạng nhiễm trùng mô mềm cấp tính, thường do vi khuẩn Streptococcus hoặc Staphylococcus aureus gây ra.

Bé An (8 tuổi, Hải Dương) bị rách đầu ngón tay giữa khi cố bóc lớp keo 502 dính trong lúc làm tranh sáng tạo. Một tuần sau, bệnh nhi sưng đau ở mặt trong khuỷu tay trái, có u nách trái, sốt hơn 40 độ C, gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội.

Qua thăm khám và xét nghiệm, ThS.BS Trần Thùy Linh, khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội chẩn đoán bé bị viêm mô tế bào do vi khuẩn xâm nhập từ vết thương hở ở đầu ngón tay. Tổn thương trên bề mặt da để lộ mô mềm bên trong, khi tiếp xúc với môi trường dễ nhiễm khuẩn.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Nặn mụn trứng cá, nữ bệnh nhân nguy cơ nhiễm khuẩn huyết

Từ một nốt mụn bọc tại vùng trán, bị nhiễm trùng, mẩn đỏ, sưng to, do dùng tay nặn, bệnh nhân được xác định bị viêm mô bào nặng.

Tưởng chỉ là một nốt mụn nhỏ, nhưng thói quen nặn mụn bằng tay khiến chị D.T.L (32 tuổi, ở Mê Linh, Hà Nội) phải nhập viện trong tình trạng viêm mô bào nghiêm trọng, nguy cơ nhiễm trùng huyết nếu không được xử lý kịp thời.

Sáu ngày trước nhập viện, chị phát hiện một nốt mụn ở trán và theo thói quen, đã dùng tay để nặn mụn rồi bôi thêm thuốc trị mụn. Tuy nhiên, vài ngày sau, vùng trán bắt đầu sưng nề, đỏ tấy, xuất hiện mủ vàng, lan rộng đến cả vùng mắt trái kèm sốt và đau nhức dữ dội.

Xem chi tiết

Bí quyết chăm sóc da mùa thu đông

Bí quyết chăm sóc da mùa thu đông

Thời tiết hanh khô của mùa thu đông khiến da mất nước, bong tróc và xỉn màu. Chỉ cần vài bí quyết đơn giản, bạn vẫn có thể giữ cho làn da mềm mại suốt cả mùa.

