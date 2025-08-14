Chủ quan với vết xước nhỏ, bé trai 8 tuổi nhập viện do viêm mô tế bào

Bé An (8 tuổi, Hải Dương) bị rách đầu ngón tay giữa khi cố bóc lớp keo 502 dính trong lúc làm tranh sáng tạo. Một tuần sau, bệnh nhi sưng đau ở mặt trong khuỷu tay trái, có u nách trái, sốt hơn 40 độ C, gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội.

Qua thăm khám và xét nghiệm, ThS.BS Trần Thùy Linh, khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội chẩn đoán bé bị viêm mô tế bào do vi khuẩn xâm nhập từ vết thương hở ở đầu ngón tay. Tổn thương trên bề mặt da để lộ mô mềm bên trong, khi tiếp xúc với môi trường dễ nhiễm khuẩn.

Bé An được chỉ định dùng thuốc kháng sinh đường uống, thuốc hạ sốt, men vi sinh. Tuy nhiên, cơ thể bé kém đáp ứng với thuốc, bác sĩ thay đổi phác đồ với kháng sinh đường tiêm tĩnh mạch, phối hợp bù điện giải, bổ sung men vi sinh để bảo vệ đường tiêu hóa. Sau 4 ngày điều trị, bé giảm sốt, hạch viêm dần nhỏ, được xuất viện.

Thăm khám cho trẻ 8 tuổi bị viêm mô tế bào - Ảnh BVCC

BS Hoàng Huy Tú, Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, viêm mô bào là một dạng nhiễm trùng mô mềm cấp tính, thường do vi khuẩn Streptococcus hoặc Staphylococcus aureus gây ra.

Vi khuẩn có thể xâm nhập qua những vết trầy xước nhỏ trên da và lan rất nhanh. Bệnh khởi phát đột ngột, nếu không điều trị sớm có thể dẫn tới biến chứng nguy hiểm như nhiễm khuẩn huyết, thậm chí tử vong.