Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Chủ quan với vết xước nhỏ, bé trai 8 tuổi nhập viện do viêm mô tế bào

Viêm mô bào là một dạng nhiễm trùng mô mềm cấp tính, thường do vi khuẩn Streptococcus hoặc Staphylococcus aureus gây ra.

Thúy Nga

Bé An (8 tuổi, Hải Dương) bị rách đầu ngón tay giữa khi cố bóc lớp keo 502 dính trong lúc làm tranh sáng tạo. Một tuần sau, bệnh nhi sưng đau ở mặt trong khuỷu tay trái, có u nách trái, sốt hơn 40 độ C, gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội.

Qua thăm khám và xét nghiệm, ThS.BS Trần Thùy Linh, khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội chẩn đoán bé bị viêm mô tế bào do vi khuẩn xâm nhập từ vết thương hở ở đầu ngón tay. Tổn thương trên bề mặt da để lộ mô mềm bên trong, khi tiếp xúc với môi trường dễ nhiễm khuẩn.

Bé An được chỉ định dùng thuốc kháng sinh đường uống, thuốc hạ sốt, men vi sinh. Tuy nhiên, cơ thể bé kém đáp ứng với thuốc, bác sĩ thay đổi phác đồ với kháng sinh đường tiêm tĩnh mạch, phối hợp bù điện giải, bổ sung men vi sinh để bảo vệ đường tiêu hóa. Sau 4 ngày điều trị, bé giảm sốt, hạch viêm dần nhỏ, được xuất viện.

be-trai.jpg
Thăm khám cho trẻ 8 tuổi bị viêm mô tế bào - Ảnh BVCC

BS Hoàng Huy Tú, Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, viêm mô bào là một dạng nhiễm trùng mô mềm cấp tính, thường do vi khuẩn Streptococcus hoặc Staphylococcus aureus gây ra.

Vi khuẩn có thể xâm nhập qua những vết trầy xước nhỏ trên da và lan rất nhanh. Bệnh khởi phát đột ngột, nếu không điều trị sớm có thể dẫn tới biến chứng nguy hiểm như nhiễm khuẩn huyết, thậm chí tử vong.

Bác sĩ Linh khuyến cáo khi trẻ có vết thương ngoài da phụ huynh cần:

Rửa bằng nước sạch, che bằng gạc vô trùng và đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn.

Không tự ý dùng thuốc sát trùng mạnh như iốt, oxy già hay áp dụng mẹo dân gian.

Nếu vết thương có biểu hiện nhiễm trùng như sưng đỏ, chảy mủ, tăng cảm giác đau, sốt, nổi hạch gần vết thương hoặc vết thương lâu lành, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để khám.

#viêm mô tế bào trẻ em #bóc keo 502 gây vết thương #điều trị viêm mô tế bào #vi khuẩn gây nhiễm trùng da #biến chứng nhiễm trùng #chẩn đoán viêm mô tế bào

Bài liên quan

Sống Khỏe

Địa chỉ vàng: Bệnh viện điều trị tốt bệnh “vi khuẩn ăn thịt người”

Vi khuẩn ăn thịt người nguy hiểm, đặc biệt đối với người có hệ miễn dịch yếu. Tham khảo các địa chỉ khám chữa bệnh uy tín để bảo vệ sức khỏe của bạn.

Vi khuẩn gây viêm mô tế bào hoại tử có nhiều ở vùng nước hoặc đất bẩn. Chúng xâm nhập vào cơ thể người bệnh qua các vết thương hở. Khi xâm nhập được vào các mô sâu, vi khuẩn sẽ phóng ra độc gây tổn thương các mô xung quanh với tốc độ rất nhanh.

anh-5.jpg
Thăm khám cho bệnh nhân bị “vi khuẩn ăn thịt người” tấn công.
Xem chi tiết

Sống Khỏe

Nặn mụn trứng cá, nữ bệnh nhân nguy cơ nhiễm khuẩn huyết

Từ một nốt mụn bọc tại vùng trán, bị nhiễm trùng, mẩn đỏ, sưng to, do dùng tay nặn, bệnh nhân được xác định bị viêm mô bào nặng.

Tưởng chỉ là một nốt mụn nhỏ, nhưng thói quen nặn mụn bằng tay khiến chị D.T.L (32 tuổi, ở Mê Linh, Hà Nội) phải nhập viện trong tình trạng viêm mô bào nghiêm trọng, nguy cơ nhiễm trùng huyết nếu không được xử lý kịp thời.

Sáu ngày trước nhập viện, chị phát hiện một nốt mụn ở trán và theo thói quen, đã dùng tay để nặn mụn rồi bôi thêm thuốc trị mụn. Tuy nhiên, vài ngày sau, vùng trán bắt đầu sưng nề, đỏ tấy, xuất hiện mủ vàng, lan rộng đến cả vùng mắt trái kèm sốt và đau nhức dữ dội.

Xem chi tiết

Y học và đời sống

Vi khuẩn thường trực trên da gây viêm mô tế bào khi trầy xước

Viêm mô tế bào là một nhiễm trùng cấp tính ở da và mô dưới da. Bệnh khởi phát ở một vùng da sưng, nóng, đỏ đau, sau đó lan rộng đến hạch lympho và đi vào máu... đe dọa đến tính mạng.

Vi khuẩn nguy hiểm trên da phát tác khi gặp trầy xước

Viêm mô tế bào (Cellulitis) là nhiễm khuẩn cấp tính ở da và mô dưới da, thường gặp nhất là do Streptococci hoặc Staphylococci gây ra. Những vi khuẩn này thường xuất hiện trên bề mặt da và không gây hại.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Cách phòng viêm xoang tái phát

Cách phòng viêm xoang tái phát

Viêm xoang dễ tái phát nếu không phòng ngừa đúng cách. Chỉ với những thói quen đơn giản mỗi ngày, bạn có thể bảo vệ mũi xoang khỏe mạnh quanh năm.