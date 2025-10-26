Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Vệ tinh “thây ma” LES-1 sống lại sau gần 50 năm mất tích

Số hóa

Vệ tinh “thây ma” LES-1 sống lại sau gần 50 năm mất tích

Gần nửa thế kỷ sau khi bị coi là “chết” trên quỹ đạo, vệ tinh LES-1 của Mỹ bất ngờ phát tín hiệu trở lại Trái Đất, khiến giới khoa học ngỡ ngàng.

Thiên Trang (TH)
LES-1 (Lincoln Experimental Satellite-1) được phóng vào ngày 11/2/1965 trong chương trình vệ tinh thông tin quân sự của Không quân Mỹ và MIT.
LES-1 (Lincoln Experimental Satellite-1) được phóng vào ngày 11/2/1965 trong chương trình vệ tinh thông tin quân sự của Không quân Mỹ và MIT.
Chỉ sau hai năm hoạt động, vệ tinh này gặp lỗi nghiêm trọng khiến toàn bộ hệ thống phát sóng ngừng hoạt động từ năm 1967.
Chỉ sau hai năm hoạt động, vệ tinh này gặp lỗi nghiêm trọng khiến toàn bộ hệ thống phát sóng ngừng hoạt động từ năm 1967.
Suốt hàng chục năm, LES-1 bị coi là “rác vũ trụ”, trôi lơ lửng quanh Trái Đất mà không ai để ý tới.
Suốt hàng chục năm, LES-1 bị coi là “rác vũ trụ”, trôi lơ lửng quanh Trái Đất mà không ai để ý tới.
Đến năm 2013, nhà thiên văn nghiệp dư Phil Williams ở Anh bất ngờ phát hiện tín hiệu lặp lại bốn giây phát ra từ LES-1.
Đến năm 2013, nhà thiên văn nghiệp dư Phil Williams ở Anh bất ngờ phát hiện tín hiệu lặp lại bốn giây phát ra từ LES-1.
Các chuyên gia xác nhận đây là tín hiệu thật, cho thấy vệ tinh đã “tự tỉnh lại” nhờ năng lượng trực tiếp từ Mặt Trời.
Các chuyên gia xác nhận đây là tín hiệu thật, cho thấy vệ tinh đã “tự tỉnh lại” nhờ năng lượng trực tiếp từ Mặt Trời.
Hiện tượng này được gọi là “vệ tinh thây ma”, khi các vệ tinh tưởng đã chết bỗng hoạt động trở lại không rõ nguyên nhân.
Hiện tượng này được gọi là “vệ tinh thây ma”, khi các vệ tinh tưởng đã chết bỗng hoạt động trở lại không rõ nguyên nhân.
Theo kỹ sư Navid Yazdani từ Phòng thí nghiệm Lincoln, việc LES-1 vẫn phát tín hiệu là “điều kỳ diệu của lịch sử công nghệ”.
Theo kỹ sư Navid Yazdani từ Phòng thí nghiệm Lincoln, việc LES-1 vẫn phát tín hiệu là “điều kỳ diệu của lịch sử công nghệ”.
Dù chỉ còn là tiếng vọng yếu ớt giữa không gian, LES-1 nay trở thành biểu tượng cho sự bền bỉ và bí ẩn của nhân loại trong hành trình chạm tới vũ trụ.
Dù chỉ còn là tiếng vọng yếu ớt giữa không gian, LES-1 nay trở thành biểu tượng cho sự bền bỉ và bí ẩn của nhân loại trong hành trình chạm tới vũ trụ.
Mời quý độc giả xem thêm video: Top 10 Thiết Bị Công Nghệ 'Đáng Sợ' Của Tương Lai.
Thiên Trang (TH)
#LES-1 #vệ tinh thây ma #vệ tinh mất tích #vệ tinh hồi sinh #khoa học vũ trụ #công nghệ không gian

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT