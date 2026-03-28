Vé máy bay tăng cao dịp lễ, du khách tìm biển vắng, chi phí mềm

Giá vé máy bay dịp 30/4 – 1/5 tăng cao khiến nhiều du khách chuyển hướng sang điểm đến gần, chi phí hợp lý, ưu tiên biển hoang sơ, ít đông đúc.

Ánh Dương (Tổng hợp)

Theo ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, chỉ còn vài tuần nữa là bước vào kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao. Năm nay, kỳ nghỉ kéo dài hơn khi liền kề với Giỗ Tổ Hùng Vương, tạo điều kiện cho nhiều người sắp xếp các chuyến đi dài ngày.

Giá vé máy bay tăng mạnh trước kỳ nghỉ dài

Theo khảo sát, giá vé máy bay trên nhiều chặng nội địa đã tăng đáng kể so với ngày thường. Các tuyến đến Phú Quốc, Đà Nẵng, Nha Trang… phổ biến ở mức 2,5 – 5 triệu đồng/chiều, thậm chí cao hơn vào giờ đẹp hoặc cận ngày khởi hành.

Ảnh Traveloka

Chi phí tăng khiến nhiều gia đình cân nhắc lại kế hoạch, đặc biệt với các chuyến đi đông người.

Trong bối cảnh chi phí di chuyển bằng đường hàng không tăng cao, xu hướng du lịch ngắn ngày, di chuyển bằng đường bộ đang trở nên phổ biến.

Nhiều du khách lựa chọn các điểm đến ở phía Bắc với khoảng cách vừa phải, có thể đi bằng ô tô hoặc tàu hỏa, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí. Tổng chi phí cho chuyến đi 2–3 ngày tại các điểm này dao động khoảng 1 – 3 triệu đồng/người, thấp hơn nhiều so với các tour bay.

Đảo Ngọc Vừng: Biển hoang sơ, chi phí hợp lý

Nằm trong vịnh Bái Tử Long, Ngọc Vừng vẫn giữ được vẻ yên bình với bãi cát trắng, nước biển trong và ít đông đúc.

Chi phí di chuyển từ Hà Nội đến cảng Cái Rồng khoảng 150.000 – 250.000 đồng/lượt. Từ đây, du khách đi tàu gỗ hoặc ca-nô ra đảo với giá từ 100.000 – 300.000 đồng/lượt.

Ảnh Vinpearl

Giá lưu trú trên đảo dao động 300.000 – 600.000 đồng/đêm, trong khi chi phí ăn uống khoảng 150.000 – 300.000 đồng/người/bữa. Tổng chi phí chuyến đi ngắn ngày khoảng 1,5 – 2,5 triệu đồng/người.

Đảo Cái Chiên: Nhiều trải nghiệm, linh hoạt chi tiêu

Cũng thuộc Quảng Ninh, đảo Cái Chiên thu hút du khách nhờ hệ thống bãi tắm rộng, cảnh quan tự nhiên và nhiều hoạt động trải nghiệm.

Từ cảng Ghềnh Võ, du khách có thể đi phà hoặc canô ra đảo với giá 70.000 – 250.000 đồng/lượt. Lưu trú tại đây khá đa dạng, từ 300.000 đồng/đêm với nhà nghỉ đến khoảng 1 triệu đồng/đêm với các khu nghỉ dưỡng.

Ảnh phuotvivu

Chi phí ăn uống dao động 150.000 – 350.000 đồng/người/bữa. Nếu đi theo nhóm hoặc cắm trại, tổng chi phí có thể chỉ khoảng 1,5 – 3 triệu đồng/người.

Bãi Đông: Lựa chọn tiết kiệm, dễ tiếp cận

Tại khu vực Bắc Trung Bộ, Bãi Đông (Thanh Hóa) đang trở thành điểm đến thay thế cho các bãi biển đông đúc như Sầm Sơn.

Từ Hà Nội, du khách có thể đi xe khách với giá khoảng 150.000 – 250.000 đồng/lượt. Giá phòng tại đây dao động 250.000 – 600.000 đồng/đêm, ăn uống khoảng 100.000 – 200.000 đồng/người/bữa.

Ảnh Internet

Với mức chi phí tổng thể chỉ khoảng 1 – 2 triệu đồng/người cho chuyến đi 2–3 ngày, Bãi Đông phù hợp với nhiều nhóm du khách, đặc biệt là sinh viên và gia đình trẻ.

Trong bối cảnh giá vé máy bay chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, việc chuyển hướng sang các điểm đến gần, chi phí thấp là lựa chọn thực tế của nhiều người.

Các địa điểm như Ngọc Vừng, Cái Chiên hay Bãi Đông không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách mà còn mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng yên tĩnh, phù hợp với xu hướng du lịch “tránh đông, ưu tiên trải nghiệm” đang ngày càng phổ biến.

Độc đáo chợ mực nháy không cân đo, mỗi mớ tới 400.000 đồng vẫn đắt hàng

Không biển hiệu, không cân đo, chợ mực nháy ở Cửa Lò vẫn hút khách mỗi đêm nhờ độ tươi hiếm có và trải nghiệm mua bán rất riêng.

Không ồn ào như những khu du lịch ban ngày, Cửa Lò về đêm mang một nhịp sống khác chậm hơn nhưng lại náo nhiệt theo cách rất riêng. Trên tuyến đường dẫn ra đảo Lan Châu (phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An), từ khoảng 19h, một "phiên chợ không chính thức" bắt đầu hình thành.
Chẳng cần biển hiệu hay gian hàng, người bán chỉ cần một góc vỉa hè, vài chậu mực vừa được đưa từ biển lên cùng chiếc đèn pin cầm tay. Ánh sáng yếu ớt ấy lại vô tình làm nổi bật những con mực đang phát sáng lấp lánh, thu hút ánh nhìn của bất kỳ ai đi ngang qua.
Điều gì khiến Phú Quốc, Côn Đảo, Phú Quý 'nóng' lên từ tháng 3?

Bước vào mùa biển êm từ tháng 3, Phú Quốc, Côn Đảo, Phú Quý đồng loạt tăng tốc hút khách, mở ra cơ hội lớn cho du lịch, lưu trú, dịch vụ.

Từ đầu tháng 3, khi thời tiết thuận lợi với biển lặng, nắng đẹp, thị trường du lịch biển đảo bắt đầu tăng tốc rõ rệt. Theo ghi nhận, lượng khách đặt tour sớm cho các kỳ nghỉ lễ và mùa hè đã tăng mạnh, đặc biệt ở các tuyến phía Nam.

Nhiều doanh nghiệp lữ hành cho biết, khách có xu hướng chốt tour sớm từ 3–6 tuần, khiến một số hành trình “hot” rơi vào tình trạng kín chỗ từ sớm.

Sắc hồng mùa xuân phủ khắp Hàn Quốc, tour ngắm hoa bắt đầu 'nóng'

Mỗi độ tháng 3-4, hoa anh đào nở rộ khắp Hàn Quốc. Nhiều tour du lịch theo hành trình từ Jeju đến Seoul giúp du khách trải nghiệm trọn vẹn mùa hoa.

Mùa hoa anh đào lan dần từ Nam ra Bắc

Mỗi khi mùa xuân đến, Hàn Quốc lại bước vào mùa hoa anh đào rực rỡ. Từ giữa tháng 3 đến đầu tháng 4, các thành phố như Seoul, Busan, Jinhae, Jeju hay Daegu trở thành điểm đến hấp dẫn khi những con phố, công viên và khu di tích lịch sử phủ kín sắc hồng trắng dịu dàng.

