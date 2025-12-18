Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Về An Giang, theo ghe xuồng dạo chợ nổi Long Xuyên

Du lịch

Về An Giang, theo ghe xuồng dạo chợ nổi Long Xuyên

Từ tinh mơ trên sông Hậu, chợ nổi Long Xuyên nhộn nhịp ghe xuồng, lưu giữ nét buôn bán đặc trưng và đời sống sông nước miền Tây An Giang.

Vân Giang/ Ảnh Blog của Rọt
Nằm trên dòng sông Hậu hiền hòa, chợ nổi Long Xuyên là một trong những điểm tham quan đặc trưng của An Giang, lưu giữ rõ nét không gian sinh hoạt, giao thương gắn liền với văn hóa sông nước Nam Bộ.
Nằm trên dòng sông Hậu hiền hòa, chợ nổi Long Xuyên là một trong những điểm tham quan đặc trưng của An Giang, lưu giữ rõ nét không gian sinh hoạt, giao thương gắn liền với văn hóa sông nước Nam Bộ.
Chợ nổi Long Xuyên hình thành từ lâu đời, là nơi buôn bán quen thuộc của người dân các vùng lân cận. Điểm xuất phát của chợ bắt đầu từ khu vực phà Ô Môi, kéo dài dọc bờ sông Hậu khoảng 2km, thuộc địa phận phường Mỹ Phước và Mỹ Long. Chợ thường họp từ khoảng 5–6 giờ sáng và bắt đầu thưa dần khi mặt trời lên cao, khoảng 8 giờ.
Chợ nổi Long Xuyên hình thành từ lâu đời, là nơi buôn bán quen thuộc của người dân các vùng lân cận. Điểm xuất phát của chợ bắt đầu từ khu vực phà Ô Môi, kéo dài dọc bờ sông Hậu khoảng 2km, thuộc địa phận phường Mỹ Phước và Mỹ Long. Chợ thường họp từ khoảng 5–6 giờ sáng và bắt đầu thưa dần khi mặt trời lên cao, khoảng 8 giờ.
Từ sáng sớm, hàng trăm chiếc ghe, xuồng lớn nhỏ đã neo đậu san sát thành từng cụm trên mặt sông. Hoạt động mua bán diễn ra nhộn nhịp với các mặt hàng chủ yếu là nông sản, trái cây theo mùa, nhu yếu phẩm và thực phẩm phục vụ sinh hoạt hằng ngày. Không gian chợ nổi mang đậm nét sinh hoạt miền Tây, nơi mọi giao dịch đều diễn ra trên sông, không cần đến mặt bằng cố định.
Từ sáng sớm, hàng trăm chiếc ghe, xuồng lớn nhỏ đã neo đậu san sát thành từng cụm trên mặt sông. Hoạt động mua bán diễn ra nhộn nhịp với các mặt hàng chủ yếu là nông sản, trái cây theo mùa, nhu yếu phẩm và thực phẩm phục vụ sinh hoạt hằng ngày. Không gian chợ nổi mang đậm nét sinh hoạt miền Tây, nơi mọi giao dịch đều diễn ra trên sông, không cần đến mặt bằng cố định.
Dù giao thông đường bộ ngày càng phát triển, chợ nổi Long Xuyên vẫn giữ vai trò quan trọng trong đời sống của người dân quanh vùng. Việc chuyên chở hàng hóa bằng ghe xuồng không chỉ thuận tiện, phù hợp địa hình sông nước mà còn là thói quen, nét văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
Dù giao thông đường bộ ngày càng phát triển, chợ nổi Long Xuyên vẫn giữ vai trò quan trọng trong đời sống của người dân quanh vùng. Việc chuyên chở hàng hóa bằng ghe xuồng không chỉ thuận tiện, phù hợp địa hình sông nước mà còn là thói quen, nét văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
Đặc biệt, đây là chợ đầu mối bán buôn nên giá cả các mặt hàng thường thấp hơn so với chợ trên bờ. Nhiều thương hồ mua hàng tại đây rồi phân phối đến các chợ trong và ngoài tỉnh.
Đặc biệt, đây là chợ đầu mối bán buôn nên giá cả các mặt hàng thường thấp hơn so với chợ trên bờ. Nhiều thương hồ mua hàng tại đây rồi phân phối đến các chợ trong và ngoài tỉnh.
Một trong những nét đặc trưng tạo nên bản sắc riêng của chợ nổi Long Xuyên là “cây bẹo”. Trên mỗi ghe buôn, người bán treo lủng lẳng các mặt hàng mình kinh doanh lên một cây sào trước mũi ghe.
Một trong những nét đặc trưng tạo nên bản sắc riêng của chợ nổi Long Xuyên là “cây bẹo”. Trên mỗi ghe buôn, người bán treo lủng lẳng các mặt hàng mình kinh doanh lên một cây sào trước mũi ghe.
Nhìn vào “cây bẹo”, khách mua dễ dàng nhận biết ghe đó bán gì mà không cần rao hàng. Hình thức “quảng cáo” độc đáo này chỉ có ở các chợ nổi miền Tây, góp phần tạo nên nét văn hóa đặc sắc trên sông nước.
Nhìn vào “cây bẹo”, khách mua dễ dàng nhận biết ghe đó bán gì mà không cần rao hàng. Hình thức “quảng cáo” độc đáo này chỉ có ở các chợ nổi miền Tây, góp phần tạo nên nét văn hóa đặc sắc trên sông nước.
Khi chợ vào phiên, các ghe bán đồ ăn sáng và nước giải khát cũng rảo quanh phục vụ thương hồ và du khách. Du khách có thể thưởng thức bữa sáng đơn giản ngay trên ghe với các món ăn quen thuộc, giá dao động từ 15.000–25.000 đồng. Ngồi trên ghe, vừa dùng bữa vừa ngắm nhìn cảnh mua bán tấp nập trên sông là trải nghiệm được nhiều du khách yêu thích khi đến với chợ nổi Long Xuyên.
Khi chợ vào phiên, các ghe bán đồ ăn sáng và nước giải khát cũng rảo quanh phục vụ thương hồ và du khách. Du khách có thể thưởng thức bữa sáng đơn giản ngay trên ghe với các món ăn quen thuộc, giá dao động từ 15.000–25.000 đồng. Ngồi trên ghe, vừa dùng bữa vừa ngắm nhìn cảnh mua bán tấp nập trên sông là trải nghiệm được nhiều du khách yêu thích khi đến với chợ nổi Long Xuyên.
Ngoài tham quan và trải nghiệm sinh hoạt chợ nổi, du khách còn có thể mua trái cây miền Tây làm quà. Những loại trái cây tươi như bưởi, xoài, mận, dừa… được thu hoạch trong ngày, giá cả phải chăng, mang đậm hương vị miệt vườn. Để ra chợ nổi, du khách có thể thuê đò với mức giá khoảng 100.000 đồng/người, xuất phát từ bến gần phà Ô Môi.
Ngoài tham quan và trải nghiệm sinh hoạt chợ nổi, du khách còn có thể mua trái cây miền Tây làm quà. Những loại trái cây tươi như bưởi, xoài, mận, dừa… được thu hoạch trong ngày, giá cả phải chăng, mang đậm hương vị miệt vườn. Để ra chợ nổi, du khách có thể thuê đò với mức giá khoảng 100.000 đồng/người, xuất phát từ bến gần phà Ô Môi.
Giữa nhịp sống hiện đại, chợ nổi Long Xuyên vẫn giữ được nét mộc mạc, chân phương của miền sông nước. Đây không chỉ là nơi giao thương, mà còn là không gian văn hóa đặc trưng, mang đến cho du khách những trải nghiệm gần gũi, đậm chất Nam Bộ khi ghé thăm An Giang.
Giữa nhịp sống hiện đại, chợ nổi Long Xuyên vẫn giữ được nét mộc mạc, chân phương của miền sông nước. Đây không chỉ là nơi giao thương, mà còn là không gian văn hóa đặc trưng, mang đến cho du khách những trải nghiệm gần gũi, đậm chất Nam Bộ khi ghé thăm An Giang.
Vân Giang/ Ảnh Blog của Rọt
#Chợ nổi Long Xuyên #Văn hóa sông nước miền Tây #Giao thương trên sông #Nét đặc trưng miền Tây #Trải nghiệm du lịch sông nước #Nông sản và trái cây miền Tây

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT