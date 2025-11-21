Hà Nội

NASA tiết lộ khoảnh khắc hiếm hoi của vật thể liên sao bí ẩn

Giải mã

NASA mới công bố những hình ảnh của vật thể liên sao bí ẩn 3I/ATLAS. Từ đây, các chuyên gia có thêm thông tin để giải mã về 3I/ATLAS gây nhiều tò mò.

Tâm Anh (theo LS)
Vào ngày 19/11, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia Mỹ (NASA) công bố những hình ảnh mới về vật thể liên sao 3I/ATLAS được các tàu vũ trụ và kính viễn vọng không gian của cơ quan này chụp lại. Ảnh: NASA/Goddard/LASP/CU Boulder.
Sao chổi 3I/ATLAS được phát hiện lần đầu tiên vào ngày 1/7 và là vật thể liên sao thứ 3 được biết đến đi qua Hệ Mặt trời. Ảnh: NASA/JPL-Caltech/ASU.
Theo NASA, 12 thiết bị của cơ quan này đã thu thập và xử lý hình ảnh của 3I/ATLAS kể từ khi nó được phát hiện. Một số thiết bị khác dự kiến sẽ chụp thêm ảnh khi 3I/ATLAS tiếp tục hành trình xuyên qua Hệ Mặt trời. Ảnh: NASA/Southwest Research Institute.
Những hình ảnh cận cảnh nhất về 3I/ATLAS cho đến nay là do tàu vũ trụ của NASA đang hoạt động gần sao Hỏa chụp được. Ảnh: NASA / Goddard / SwRI / JHU-APL.
Vật thể liên sao bí ẩn này được cho là một sao chổi nhưng cũng có giả thuyết cho rằng, đó có thể là một loại thiết bị nhân tạo có nguồn gốc ngoài Hệ Mặt trời. Ảnh: NASA / Lowell Observatory / Qicheng Zhang.
NASA cho hay những hình ảnh màu mà các tàu vũ trụ thu thập được sẽ giúp các nhà khoa học xác định quỹ đạo của 3I/ATLAS và phân tích các đặc điểm của lớp vỏ cũng như phần đuôi của nó. Ảnh: NASA / Southwest Research Institute.
NASA cho biết thêm 3I/ATLAS sẽ tiếp cận gần nhất với Trái đất vào ngày 19/12, khi bay sượt qua ở khoảng cách khoảng 167 triệu dặm. Ảnh: The European Space Agency.
Đây sẽ là cơ hội quan sát tốt nhất để các nhà khoa học xác định 3I/ATLAS có thực sự chỉ là một sao chổi bình thường hay thứ gì khác. Ảnh: NASA/Goddard/SwRI/JHU-APL.
Mời độc giả xem video: Bản đồ vũ trụ với hơn 900.000 ngôi sao, thiên hà và hố đen. Nguồn: THĐT1.
Tâm Anh (theo LS)
