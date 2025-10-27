Tuyết rơi bất ngờ giữa mùa lá đỏ ở Trung Quốc

Giữa tháng 10, miền Bắc Trung Quốc đón tuyết đầu mùa sớm gần một tháng, tạo nên khung cảnh giao mùa hiếm có, khiến du khách ngỡ lạc giữa thu và đông.

Tại quận Diên Khánh (Yanqing) vùng núi phía tây bắc thủ đô Bắc Kinh, tuyết rơi bất ngờ vào sáng 22/10 khiến cả khu vực như bước sang mùa đông sớm. Giữa tiết thu, những bông tuyết lả tả bay trên Công viên Olympic Diên Khánh, lấp lánh dưới ánh nắng chiều, phủ trắng triền núi Ngọc Đô (Yudu). Du khách đi cáp treo có thể ngắm toàn cảnh thảm tuyết mịn xen giữa những rặng cây còn giữ màu lá vàng.

Du khách check-in giữa khung cảnh tuyết rơi tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Vân Định (tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc). Ảnh: Hannan Gillani/Global Times.

Ở làng Giang Thủy Hà (trấn Thanh Thủy, quận Môn Đầu Câu), lớp tuyết mỏng phủ mái ngói cổ và cành cây, tạo nên bức tranh yên bình hiếm gặp. Nhiều người dân ví đây là “mùa đông giữa mùa thu” – hiện tượng hiếm thấy trong hàng chục năm qua. Theo cơ quan khí tượng, trận tuyết đến sớm hơn khoảng 10 ngày so với trung bình nhiều năm; thông thường Bắc Kinh chỉ đón tuyết đầu mùa vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12.

Không chỉ thủ đô, vùng Ninh Hạ ở phía tây bắc Trung Quốc cũng trải qua khung cảnh ngoạn mục khi tuyết rơi giữa mùa lá rụng. Đêm 16 đến rạng sáng 17/10, các thành phố Cổ Nguyên và Trung Vệ đón tuyết phủ trắng trời, trạm khí tượng Lục Bàn Sơn ghi nhận tuyết dày tới 5 cm. Dưới độ cao hơn 2.000 m, rừng thông, nhà gỗ và những con đường núi quanh co trở nên lung linh, thu hút nhiều du khách địa phương ra ngoài chụp ảnh, ngắm tuyết sớm.

Tuyết đầu mùa phủ trắng khu thắng cảnh Hoàng Long (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) nhìn từ flycam ngày 21/10. Ảnh: Sun Jiapeng/Xinhua.

Theo Cơ quan Khí tượng Trung Quốc (CMA), không khí lạnh mạnh kết hợp với độ ẩm cao đã khiến nhiệt độ giảm nhanh, chỉ còn vài độ C, tạo điều kiện cho tuyết hình thành sớm. Đợt lạnh này cũng làm thay đổi thời tiết ở miền Đông: tại Thượng Hải, mưa lớn và gió mạnh sáng 20/10 đã chấm dứt chuỗi ngày oi bức kéo dài; còn ở Chiết Giang, hơn 70 tuyến vận tải hành khách bị tạm dừng, khu thắng cảnh núi Phổ Đà phải sơ tán gần 50.000 du khách do gió mạnh.

Người dân chụp ảnh tuyết rơiở quận Xiangfang của Cáp Nhĩ Tân ngày 17/10. Ảnh Xinhua

Với giới du lịch, những đợt tuyết đầu mùa giữa tiết thu được ví như “món quà bất ngờ”, báo hiệu mùa cao điểm ngắm tuyết ở Trung Quốc. Diên Khánh – nơi từng đăng cai Thế vận hội Mùa đông 2022 – đang trở lại rực rỡ với khung cảnh tuyết trắng, thích hợp cho các hoạt động dã ngoại, chụp ảnh hay trải nghiệm cáp treo ngắm núi tuyết.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo du khách nên chuẩn bị trang phục giữ ấm, găng tay, giày chống trượt và theo dõi thông tin thời tiết trước khi di chuyển, bởi băng tuyết có thể khiến nhiều tuyến đường núi trơn trượt.