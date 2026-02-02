Vận hành xe nâng, chàng trai 33 tuổi bị điện giật ngừng tim, ngừng thở

Bệnh viện Đa khoa Khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam đã hồi sinh ngoạn mục bệnh nhân ngừng tim, ngừng thở do điện giật sau hơn 90 phút cấp cứu liên tục.

Theo đó, chiều ngày 27/01/2026, Bệnh viện Đa khoa Khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam tiếp nhận thông tin một bệnh nhân nam, 33 tuổi, bị tai nạn điện giật do tiếp xúc với đường dây điện trung thế trong lúc đang vận hành xe nâng tại khu vực xã Đại An (nay thuộc xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng).

Ngay sau khi nhận được thông tin, bệnh viện khẩn trương điều động ê-kíp cấp cứu ngoại viện đến hiện trường, ghi nhận bệnh nhân trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở.

Các nhân viên y tế đã phối hợp với người dân và cán bộ y tế sinh sống gần khu vực tiến hành hồi sinh tim phổi cơ bản, duy trì ép tim ngoài lồng ngực liên tục và khẩn trương di chuyển bệnh nhân về bệnh viện.

Trước tình trạng đặc biệt nguy kịch của ca bệnh, Ban Giám đốc bệnh viện nhanh chóng họp khẩn và phát động báo động đỏ toàn viện.

Bệnh nhân được đưa vào Khoa Cấp cứu trong tình trạng ngưng tuần hoàn, vô mạch. Ê-kíp cấp cứu ngay lập tức triển khai hồi sinh tim phổi nâng cao theo phác đồ, duy trì ép tim liên tục. Monitor ghi nhận rung thất tái diễn nhiều lần, bệnh nhân được sốc điện chuyển nhịp nhiều lần kết hợp sử dụng thuốc chống rối loạn nhịp tim.

Sau hơn 60 phút hồi sức liên tục, bệnh nhân đạt được tuần hoàn tự phát tạm thời và được chuyển khẩn cấp vào Khoa Hồi sức tích cực - chống độc.

Tại đây, bệnh nhân được đánh giá trong tình trạng sốc tim nặng và suy đa cơ quan, với đồng tử giãn tối đa, nhịp tim nhanh 150 - 160 lần/phút xen kẽ các cơn rung thất - nhanh thất liên tục, huyết áp chỉ 50/30 mmHg. Ê-kíp hồi sức trong thời gian ngắn đồng thời triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu.

Sau xử trí ban đầu, nhịp tim bệnh nhân tạm ổn định, huyết áp đạt 90/50 mmHg nhưng vẫn phụ thuộc Noradrenalin liều cao; bệnh nhân xuất hiện phù phổi cấp nặng, SpO₂ duy trì khoảng 80%.

Kết quả khí máu động mạch cho thấy tình trạng toan chuyển hóa trầm trọng với pH 6,7 và HCO₃⁻ 2 mmol/L, trong khi siêu âm tim tại giường ghi nhận suy tim cấp nặng với phân suất tống máu EF 20 - 30%.

Thăm khám sức khỏe cho bệnh nhân ngừng tim sau giai đoạn nguy kịch - Ảnh BVCC

Trước nguy cơ tổn thương não và suy đa cơ quan, ê-kíp hồi sức hội chẩn khẩn với bác sĩ và thống nhất chiến lược điều trị bao gồm lọc máu cấp cứu liên tục, duy trì an thần sâu, kiểm soát nhịp tim và hạ thân nhiệt chỉ huy nhằm bảo vệ thần kinh sau ngưng tuần hoàn.

Với chiến lược hồi sức tích cực, liên tục và toàn diện, diễn tiến lâm sàng của bệnh nhân dần cải thiện. Sau khoảng 2 giờ, tình trạng toan chuyển hóa được kiểm soát bước đầu; sau 12 giờ, bệnh nhân ngưng hoàn toàn thuốc vận mạch và thuốc chống loạn nhịp; sau 48 giờ, thuốc an thần được giảm và ngưng, bệnh nhân có dấu hiệu hồi phục tri giác.

Đặc biệt, sau khoảng 60 giờ điều trị tích cực, bệnh nhân được rút ống nội khí quản thành công, tự thở ổn định và tỉnh táo, không ghi nhận di chứng thần kinh rõ rệt, một kết quả hiếm gặp đối với trường hợp ngưng tuần hoàn kéo dài trên 90 phút.

Đánh giá về ca bệnh, BSCKII Nguyễn Thống Nhất, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam chia sẻ: “Đây là ca ngưng tim do điện giật đặc biệt nặng, việc cứu sống bệnh nhân là một thành công lớn, khẳng định năng lực chuyên môn và sự phối hợp nhịp nhàng của các ê-kip cấp cứu tại bệnh viện”.

Bệnh nhân tiếp tục được theo dõi tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để kiểm tra các tổn thương thứ phát, dự kiến sẽ sớm được xuất viện.