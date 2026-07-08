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Chính trị

Ủy ban Kiểm tra TƯ đề nghị xem xét kỷ luật 4 nguyên lãnh đạo địa phương

Đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại Đảng bộ các tỉnh Quảng Ninh, Lào Cai, Cà Mau, Đồng Tháp và Đảng bộ Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam.

Thiên Tuấn

Theo Thông cáo báo chí của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trong các ngày 17/6, 6/7 và 7/7, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 08 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận nhiều nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng.

Đề nghị kỷ luật nhiều cán bộ, nguyên lãnh đạo

Xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại Đảng bộ các tỉnh Quảng Ninh, Lào Cai, Cà Mau, Đồng Tháp và Đảng bộ Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận:

Các đồng chí Nguyễn Phương Thảo, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh; Nguyễn Thế Minh, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy xã Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh; Đỗ Trường Giang, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai; Dương Thành Trung, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau); Đỗ Tất Bình, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

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Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 08.

Đối với các đồng chí Nguyễn Văn Dương, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp (nhiệm kỳ 2016-2021) và Phạm Thiện Nghĩa, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp (nhiệm kỳ 2021-2026), Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định hai đồng chí đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả nghiêm trọng, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm và các quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Đỗ Tất Bình; cảnh cáo đồng chí Phạm Thiện Nghĩa; khiển trách đồng chí Nguyễn Văn Dương.

Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật các đồng chí Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Thế Minh, Đỗ Trường Giang và Dương Thành Trung.

Yêu cầu khắc phục vi phạm tại Đảng bộ tỉnh Điện Biên

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng xem xét báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy; kiểm tra việc kê khai tài sản, thu nhập đối với các đồng chí thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý tại Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, bên cạnh những ưu điểm và kết quả đạt được, các tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra còn có một số vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Đảng; trong kê khai tài sản, thu nhập.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra tiếp tục phát huy ưu điểm; kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra và báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Cũng tại Kỳ họp thứ 08, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, giải quyết tố cáo đối với 1 đảng viên và kết luận một số nội dung quan trọng khác.

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