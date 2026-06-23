Ưu đãi 30% giá thuê sân tại Sun Sports City Ninh Binh kéo dài đến hết tháng 6

Theo đó, khách hàng đặt sân tại Sun Sports City Ninh Bình từ nay đến hết tháng 6 sẽ được ưu đãi 30% đối với các bộ môn gồm pickleball, bóng đá sân 7 người, bóng rổ, bóng chuyền và cầu lông (không áp dụng với sân bóng đá 11 người và các sân Pickleball dòng VIP, VVIP).

Sun Sports City Ninh Binh tiếp tục triển khai chương trình ưu đãi 30% giá thuê sân đến hết ngày 30/6/2026.

Không chỉ giúp tiết kiệm chi phí, chương trình còn mở ra cơ hội để các gia đình, nhóm bạn và câu lạc bộ cùng nhau trải nghiệm những giờ vận động, giao lưu thực sự chất lượng. Trong bối cảnh pickleball và nhiều môn thể thao phong trào đang bùng nổ, đây là thời điểm lý tưởng để tận dụng một không gian tập luyện chuyên nghiệp với mức chi phí hợp lý hơn bao giờ hết.

Ưu đãi áp dụng trong bối cảnh nhu cầu tham gia các hoạt động thể thao ngoài trời và rèn luyện sức khỏe đang ngày càng gia tăng trong mùa hè.

Khai trương vào cuối tháng 5/2026, Sun Sports City Ninh Binh là công viên thể thao đa năng đầu tiên tại Việt Nam, đồng thời là một trong năm công viên chủ đề thuộc đại đô thị Sun Urban City. Với quy mô lên tới 22ha, công trình được định hướng trở thành điểm đến thể thao, giải trí và giao lưu cộng đồng dành cho mọi lứa tuổi.

Toàn bộ công viên hiện sở hữu 58 sân tập phục vụ đồng thời nhiều bộ môn thể thao khác nhau, từ bóng đá, pickleball, tennis, bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông cho tới chạy bộ và điền kinh cơ bản. Hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ nhằm đáp ứng nhu cầu từ người chơi phong trào đến các vận động viên chuyên nghiệp, đồng thời có khả năng tổ chức các giải đấu quy mô lớn trong tương lai.

Toàn bộ công viên thể thao hiện sở hữu 58 sân tập.

Một trong những điểm nhấn nổi bật nhất của Sun Sports City Ninh Binh là sở hữu 41 sân pickleball hiện đại có mái che, được xem là cụm sân pickleball lớn nhất Việt Nam hiện nay. Hệ thống sân được đầu tư theo nhiều cấp độ từ Deluxe, Premium, VIP đến V-VIP nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu từ luyện tập thường xuyên, giao lưu phong trào đến tổ chức các giải đấu chuyên nghiệp.

Điểm nhấn của toàn khu là sân vận động gần 3.000 chỗ ngồi – hạng mục dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2026 – với sân bóng đá 11 người chuẩn kích thước FIFA, mặt sân chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn tổ chức giải đấu quốc tế, đường chạy điền kinh 8 làn phục vụ tranh tài tốc độ, cự ly trung bình cùng các môn Olympic cơ bản như nhảy cao, nhảy xa, ném lao, ném tạ. Đây là hạng mục đủ tiêu chuẩn đăng cai các giải đấu cấp quốc gia trong tương lai gần.

Không chỉ hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm thể thao, Sun Sports City Ninh Binh còn tạo dấu ấn bằng mô hình công viên mở giữa không gian xanh rộng lớn. Tuyến đường chạy bộ dài gần 1.900m uốn lượn quanh công viên cho phép người dân và du khách tự do đi dạo, tập thể dục hoặc thư giãn mỗi ngày. Hơn 1.000 cây xanh được trồng trong toàn khu vực góp phần tạo nên môi trường trong lành, biến nơi đây thành một "lá phổi xanh" giữa lòng đô thị mới.

Từ Sun Sports City Ninh Binh, du khách chỉ mất vài phút để kết nối với công viên nước Sun World Ha Nam, Quảng trường Thời Đại, sân khấu nhạc nước quy mô lớn cùng nhiều hoạt động bắn pháo hoa, lễ hội, ẩm thực và giải trí diễn ra thường xuyên. Sự liên kết này cho phép hình thành hành trình trải nghiệm trọn vẹn, từ vận động thể thao ban ngày đến vui chơi, giải trí và thưởng thức các show diễn vào buổi tối. Đây cũng là định hướng phát triển mô hình "All-in-One Lifestyle Destination" mà Sun Group đang theo đuổi tại Sun Urban City.

Những ngày cuối tháng 6 này, với ưu đãi 30% hấp dẫn, Sun Sports City Ninh Binh là lựa chọn không thể bỏ qua dành cho những ai yêu thể thao và muốn tận hưởng không gian vận động đẳng cấp và chất lượng ngay tại khu vực phía Bắc.