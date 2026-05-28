Hé lộ show “bom tấn” kích hoạt du lịch hè Nha Trang 2026, Sun Group đem “đặc sản” pháo hoa đến xứ Trầm Hương

Giữa lúc Khánh Hòa bước vào chu kỳ phát triển mới cùng khát vọng trở thành trung tâm du lịch – giải trí tầm cỡ châu Á, Sun Group xuất hiện với “cú chào sân”.

Tối 13/06 tới đây, Quảng trường 2/4 sẽ trở thành tâm điểm giải trí lớn nhất miền Trung khi đại nhạc hội Mega Booming – Charmora City chính thức diễn ra với quy mô lên tới 20.000 - 30.000 khán giả. Đây là lần đầu tiên Nha Trang đón một đại nhạc hội “music tourism” đầu tư đồng bộ từ sân khấu, công nghệ trình diễn, pháo hoa tầm cao cho tới hệ sinh thái trải nghiệm du lịch đi kèm.

Đại nhạc hội “đổ bộ” phố biển, mở màn cho mùa hè bùng nổ của Nha Trang

Điểm nhấn nổi bật nhất của sự kiện là lineup gồm 18 nghệ sĩ hàng đầu thị trường âm nhạc Việt Nam hiện nay như Lê Hiếu, Văn Mai Hương, Kay Trần, Bùi Công Nam, JSOL, Hoàng Duyên, Ngọc Khuê, DJ Huy Ngô… đại diện cho nhiều màu sắc âm nhạc từ ballad, pop, rock tới EDM, mang theo sức hút mạnh mẽ khi bước ra từ các show thực tế đình đám gần đây. Không chỉ là những phần biểu diễn đơn lẻ, chương trình còn được kỳ vọng tạo nên các màn kết hợp sân khấu độc quyền, mang tới trải nghiệm âm nhạc mới mẻ cho khán giả phố biển.

Sun Group “chào sân” Nha Trang bằng đại nhạc hội Mega Booming – Charmora City diễn ra ngày 13/06.

Bên cạnh âm nhạc, Mega Booming – Charmora City còn được đầu tư theo mô hình lễ hội trải nghiệm quy mô lớn với âm thanh chuẩn quốc tế, pháo hoa tầm cao bên vịnh biển Nha Trang.

Nếu trước đây Nha Trang chủ yếu được nhớ đến với nghỉ dưỡng biển, thì giờ đây thành phố đang dần định vị như điểm đến của các sự kiện quy mô lớn, những trải nghiệm giải trí về đêm và dòng khách trẻ yêu thích sự sôi động. Sự xuất hiện của Mega Booming cho thấy xu hướng các “siêu lễ hội” đang trở thành công cụ kích hoạt du lịch hiệu quả tại nhiều điểm đến toàn cầu. Và Sun Group là một trong số ít nhà phát triển tại Việt Nam đủ năng lực biến công thức này thành hệ sinh thái vận hành dài hạn.

Và phía sau một đêm diễn hứa hẹn quy tụ hàng chục nghìn khán giả không chỉ là một sự kiện giải trí đơn thuần. Đó còn là phát pháo mở màn cho hành trình kiến tạo “downtown mới” của Nha Trang, nơi lễ hội, du lịch, thương mại và bất động sản kết nối trong cùng hệ sinh thái trải nghiệm.

Sự kiện mở màn cho hành trình kiến tạo “downtown mới” của Nha Trang.

Công thức “lễ hội – pháo hoa – kinh tế đêm” của Sun Group

Thực tế, “công thức lễ hội” không phải điều mới với Sun Group. Tại Phú Quốc, tập đoàn này đã tạo nên một cuộc lột xác ngoạn mục bằng chuỗi show diễn, lễ hội, pháo hoa thường kỳ và các tổ hợp vui chơi – giải trí quy mô lớn.

Thống kê cho thấy, lượng khách du lịch đến Phú Quốc đã tăng gấp 10 lần trong giai đoạn 2015 – 2025 với đóng góp của các nhà phát triển du lịch như Sun Group. Đây được xem là một trong những kỷ lục tăng trưởng mạnh nhất của du lịch Việt Nam.

Điều đáng nói, Sun Group không chỉ xây dựng công trình, mà tạo ra “dòng chảy trải nghiệm” liên tục để giữ chân du khách sau hoàng hôn. Triết lý ấy sẽ giúp phát triển Nha Trang.

Theo các chuyên gia, đó cũng là lý do Sun Group chọn bắt đầu hành trình “làm đẹp Nha Trang” bằng một đại nhạc hội quy mô lớn để chứng minh khả năng nâng tầm trải nghiệm du lịch và tạo dòng tiền kinh doanh.

Tham vọng kiến tạo “thành phố đảo quốc tế” giữa lòng Nha Trang

Đại nhạc hội Mega Booming - Charmora City cũng được xem là sự kiện mở đường cho việc hình thành Nha Trang Downtown mới của dải đất bên vịnh ngọc với những siêu phẩm du lịch, vui chơi giải trí, show diễn đẳng cấp, pháo hoa mãn nhãn, kết hợp với bất động sản đỉnh cao được phát triển bởi tập đoàn Sun Group.

Nếu Mega Booming là cú chào sân của Sun Group tại Nha Trang, thì về dài hạn, Festival Island được kỳ vọng sẽ trở thành “thủ phủ lễ hội” mới của phố biển. Đây là 1 trong 3 “đảo” thuộc đại đô thị Charmora City. Dự án do Sun Group phát triển có quy mô gần 227ha nằm tại Nam Nha Trang, trên địa thế “tứ thủy triều quy” được bao bọc bởi sông Quán Trường và sông Tắc.

04.jpg
Dự án Charmora City do Sun Group phát triển quy hoạch 3 “đảo” thành ba phân khu chức năng.

Dự án được quy hoạch 3 “đảo” thành ba phân khu chức năng gồm Capital Island, Festival Island và Elite Island, định hình mô hình “Live – Work – Play” đang trở thành xu hướng tại nhiều đô thị quốc tế.

Capital Island đóng vai trò trung tâm hành chính mới, Elite Island hướng đến chuẩn sống nghỉ dưỡng – wellness cao cấp, còn Festival Island chính là “trái tim lễ hội” của toàn dự án.

Với quy mô khoảng 116ha, Festival Island được định hướng trở thành trung tâm giải trí – kinh tế đêm mới của Nha Trang. Tại đây sẽ hình thành chuỗi show diễn nghệ thuật, nhạc nước kết hợp pháo hoa, quảng trường mặt nước, chợ đêm VUIFest, tuyến phố thương mại, tổ hợp ẩm thực, bến du thuyền và các không gian sự kiện ngoài trời.

Điểm nhấn biểu tượng là hồ sân khấu nước rộng 7,3ha – nơi được kỳ vọng trở thành tâm điểm của các đại nhạc hội và show trình diễn quy mô lớn trong tương lai. Mega Booming là cú chào sân tại Nha Trang thì tương lai những sự kiện, lễ hội quy mô và sáng tạo nhất sẽ được Sun Group đưa về nội khu Charmora City để nâng tầm trải nghiệm cho chủ sở hữu bất động sản, cũng như toàn bộ người dân Khánh Hòa.

Bên cạnh điểm nhấn từ đảo lễ hội, Charmora City mang lại môi trường sống sinh thái và chăm sóc sức khỏe khác biệt. Khoảng 60ha diện tích mặt nước nội khu cùng hơn 31ha cây xanh, công viên giúp toàn khu giữ được chất sống sinh thái hiếm có giữa trung tâm Nha Trang. Dự án cũng đánh dấu lần đầu tiên tại Nha Trang xuất hiện một khu đô thị sở hữu nguồn khoáng nóng nội khu, phát triển theo định hướng wellness và trị liệu sức khỏe quanh năm.

Đại học Quốc gia Hà Nội đồng hành cùng Tập đoàn SUN GROUP trong nghiên cứu phát triển văn hóa

Tập đoàn Sun Group, đại diện là Ban Quản lý Thiết kế và Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật –Đại học Quốc gia Hà Nội  chính thức ký kết hợp tác.

Hướng đến đánh thức văn hoá và di sản

Lễ ký kết là bước tiếp nối nhằm hiện thực hóa thỏa thuận hợp tác toàn diện đã được Sun Group ký kết với ĐHQGHN vào tháng 6 năm 2025. Tại đó, hai bên đã cam kết đồng hành trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đưa tri thức tới thực tiễn thông qua các dự án nghiên cứu, trao đổi học hỏi tri thức và kinh nghiệm, cơ hội thực tập và học bổng cho sinh viên.

Sun PhuQuoc Airways chính thức cất cánh tới trung tâm tài chính hàng đầu châu Á

Ngày 22/5/2026, Sun PhuQuoc Airways chính thức khai trương đường bay thẳng kết nối Phú Quốc và Hong Kong (Trung Quốc).

  • Sự kiện không chỉ đánh dấu đường bay quốc tế thứ ba liên tiếp được khai mở trong chưa đầy hai tháng, mà còn mang ý nghĩa chiến lược khi tiếp tục góp phần thiết lập một "hành lang không trung" chuẩn mực giữa Đảo Ngọc và một trong những trung tâm tài chính, thương mại bận rộn nhất châu Á.

Vào lúc 11:55 sáng, chuyến bay mang số hiệu 9G502 của Sun PhuQuoc Airways đã cất cánh từ Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc và hạ cánh tại sân bay quốc tế Hong Kong vào 15:45 (giờ địa phương). Ở chiều ngược lại, hãng cũng đã đón gần 200 hành khách quốc tế đầu tiên từ Hong Kong đến với Phú Quốc. Đường bay mới này sẽ được duy trì khai thác với tần suất 5 chuyến mỗi tuần, tạo điều kiện di chuyển linh hoạt cho hành khách hai chiều.

Cư dân Sun Urban City "bật mode" vui chơi, thể thao, nghỉ dưỡng không giới hạn

Chỉ ít tháng sau khi Art Residence bàn giao, cư dân và khách thuê háo hức chuyển về Sun Urban City, tận hưởng cuộc sống đủ đầy tiện nghi trong lòng khu đô thị.

Tổ hợp căn hộ Art Residence hiện lên như một không gian đậm chất nghệ thuật giữa lòng đô thị. Những mảng màu rực rỡ, đường nét hình khối phóng khoáng và kiến trúc đương đại được tái hiện gần như nguyên vẹn từ bản phối cảnh, thậm chí sống động hơn. Từ cuối năm 2025 đến nay, nhóm cư dân đầu tiên đã bắt đầu chuyển về ở, mang theo nhịp sống mới cho Sun Urban City.

Phần lớn cư dân tại Art Residence là chuyên gia, kỹ sư, cán bộ nhân viên làm việc tại các khu công nghiệp, công nghệ cao trong khu vực. Bên cạnh đó, dự án cũng hút lượng lớn khách thuê chuyên gia nước ngoài đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga… nhờ thuận tiện kết nối.

PVOIL: Hành trình đưa nhiên liệu sinh học vào cuộc sống

Ngày 15/5/2026 đánh dấu một bước chuyển quan trọng khi xăng sinh học E10 được Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL),đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) triển khai kinh doanh đại trà trên phạm vi toàn quốc.

Vinhomes Global Gate Hạ Long mở ra hàng vạn cơ hội lập nghiệp, khách hàng sẵn sàng “đăng ký thường trú”

Không chỉ là siêu dự án nhà ở đơn thuần, Vinhomes Global Gate Hạ Long đang kiến tạo một hệ sinh thái kinh tế - dịch vụ khổng lồ với hàng vạn cơ hội lập nghiệp bền vững. Đây chính là “bảo chứng thép” cho khả năng thu hút khách hàng ở thực của siêu đô thị biển lớn nhất Việt Nam.

Khi AI và dữ liệu tái định hình quan hệ khách hàng trong ngành ngân hàng

Khi AI và dữ liệu tái định hình quan hệ khách hàng trong ngành ngân hàng

Trong bối cảnh AI, dữ liệu và hành vi khách hàng đang làm thay đổi mạnh mẽ ngành tài chính - ngân hàng, các tổ chức tài chính không còn cạnh tranh đơn thuần bằng tính năng mới, sản phẩm dịch vụ hay quy mô mạng lưới, mà bằng khả năng thấu hiểu khách hàng, siêu cá nhân hóa và chuyển hóa công nghệ thành trải nghiệm tối ưu của khách hàng trong từng điểm chạm. Đây cũng là những nội dung trọng tâm được các chuyên gia quốc tế chia sẻ tại Hội thảo “Chuyển đổi số: Xu hướng và Tầm nhìn chiến lược” do VietinBank tổ chức trong khuôn khổ sự kiện “Digital Symphony” ngày 15/5/2026.