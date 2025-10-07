Ukraine tuyên bố phá hủy xe tăng trị giá 6 triệu UAV của Nga

Hà Nội

Đơn vị tác chiến UAV thuộc Trung đoàn 224 Ukraine tuyên bố các cuộc tấn công gần đây của lực lượng đã phá hủy ít nhất hai xe tăng T-72 Nga.

Thiên Đăng
Trong thông báo của Trung đoàn Tấn công Độc lập 224 thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine, ít nhất hai xe tăng T-72 của Nga bị phá hủy trong các chiến dịch gần đây của đơn vị này. Ảnh: @Trung đoàn Tấn công Độc lập 224.
Kèm theo đó là đoạn video do Tiểu đoàn Hệ thống Máy bay Không người lái (UAV) của Trung đoàn Tấn công Độc lập 224 đăng tải cho thấy hai xe tăng Nga bị phá hủy bởi máy bay không người lái cảm từ (UAV). Ảnh: @Trung đoàn Tấn công Độc lập 224.
Đây là một ví dụ nữa cho thấy máy bay không người lái FPV nhỏ gọn, nhanh nhẹn và tương đối rẻ đang định hình lại chiến trường chống lại thiết giáp hạng nặng. Ảnh: @Trung đoàn Tấn công Độc lập 224.
Hai xe tăng T-72 của Nga ước tính có tổng trị giá khoảng 6 triệu USD, giờ đây đã tỏ ra dễ bị tấn công chính xác bởi các phi công điều khiển máy bay không người lái Ukraine. Ảnh: @Trung đoàn Tấn công Độc lập 224.
Sự cố này cũng cho thấy khả năng tiếp cận ngày càng tăng của các hệ thống UAV FPV, kết hợp với kỹ năng của phi công Ukraine, nó đang dần làm xói mòn giá trị của xe bọc thép truyền thống trong chiến tranh hiện đại. Ảnh: @Trung đoàn Tấn công Độc lập 224.
Theo binh sĩ Ukraine, mục tiêu đầu tiên, xe tăng T-72BV, đã bị phá hủy gần như ngay lập tức. Ảnh: @Trung đoàn Tấn công Độc lập 224.
Khi máy bay không người lái FPV xuyên thủng xe tăng này, toàn bộ đạn dược trên xe tăng T-72BV đã phát nổ, gây ra một vụ nổ thảm khốc khiến phương tiện này không thể sửa chữa được nữa. Ảnh: @Trung đoàn Tấn công Độc lập 224.
Vài ngày sau, đơn vị tiếp tục phát hiện chiếc xe tăng thứ hai, đó là chiếc xe tăng T-72B3M, phương tiện này đang di chuyển mà không có đạn dược trên đường trở về căn cứ. Ảnh: @Trung đoàn Tấn công Độc lập 224.
Do không có đạn pháo trên xe tăng T-72B3M để kích hoạt các vụ nổ phụ, cho nên cuộc tấn công hoàn thành phải kéo dài lâu hơn một chút. Ảnh: @Trung đoàn Tấn công Độc lập 224.
Theo binh sĩ Ukraine giải thích rằng, trong những trường hợp như vậy, chiến lược hiệu quả nhất là tấn công vào các bộ phận quan trọng như nòng súng và động cơ xe. Ảnh: @Trung đoàn Tấn công Độc lập 224.
Mặc dù từng là mũi nhọn tấn công của Nga, nhưng giờ đây, các đoàn xe thiết giáp ngày càng trở nên dễ bị tấn công bởi máy bay không người lái, điều này buộc các chỉ huy Nga phải xem xét lại việc sử dụng chúng tối đa trên chiến trường. Ảnh: @Trung đoàn Tấn công Độc lập 224.
Thiên Đăng
Defence-Ua
#UAV #Ukraine #xe tăng #Nga #xe tăng T-72 #tập kích UAV

