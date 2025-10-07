Hà Nội

Nga đã giành quyền kiểm soát Nikanorivka, nới lỏng "gọng kìm" ở Pokrovsk; chuyên gia Ukraine tố cáo tướng Syrskyi đưa tin sai lệch về tình hình chiến trường.

Tiến Minh
Quân đội Nga (RFAF) đã xoay chuyển được tình thế ở phía bắc Pokrovsk, nơi quân đội Ukraine (AFU) đã tung phần lớn lực lượng dự bị, nhằm cắt đứt và bao vây một phần mũi đột phá của RFAF. Tuy nhiên, RFAF không chỉ giữ vững vị trí, nới lỏng "gọng kìm" của AFU, mà còn bắt đầu đánh bật quân Ukraine khỏi các ngôi làng mà họ vừa tái chiếm qua cuộc phản công.
Theo các nguồn tin của Nga, đến tối ngày 28/9, các đơn vị tăng viện của Cụm quân Trung tâm RFAF, không chỉ tái chiếm được làng Novoye Shakhovo mà còn kiểm soát hoàn toàn ngôi làng Nikanorivka, nơi mà quân Ukraine đang tìm cách sử dụng làm bàn đạp để tiếp tục phong tỏa và bao vây các đơn vị Nga, tại cái gọi là “mấu lồi” Dobropolsky.
Trước đó trong chiến dịch phản công của AFU, họ tổ chức tấn công “khoan sâu” vào chân “mấu lồi” Dobropolsky, bằng cách tấn công Nikanorivka từ phía tây và Pankivka từ phía đông, để lại một hành lang rộng khoảng 2,5 km do RFAF kiểm soát. Có thể nói phần “cổ họng” này, khi đó đã hoàn toàn bị hỏa lực AFU bao vây.
Kênh DIVGEN cho biết: “Trước tình thế hiểm nghèo, nhưng dựa trên sự vượt trội về hỏa lực và quân số, chỉ huy của Cụm quân Trung tâm không chỉ xoay vòng lực lượng, mà còn tập hợp nguồn lực để phản công, dẫn đến việc tái kiểm soát ngôi làng Nikanorivka”.
Việc tái kiểm soát Nikanorivka, giúp RFAF “thông chốt” từ phía bắc thị trấn Rodynske tới tận khu vực Kucherov Yar và Zolotoy Kolodez, ổn định và mở rộng hành lang tiếp tế cho quân Nga tại khu vực xa nhất của “mấu lồi” Dobropolsky, là Kucherov Yar và Zolotoy Kolodez.
Như các chuyên gia phân tích, hiện tại không có tiền tuyến chắc chắn nào tại “mấu lồi” Dobropolsky; khi cả hai bên đều đang hoạt động theo nhóm nhỏ và tích cực sử dụng UAV FPV và pháo binh. Trong khi đó, quân Nga đang tập hợp lực lượng để tiếp tục đột phá lên phía bắc Pokrovsk.
Theo ấn phẩm Strana.ua, Konstantin Mashovets, điều phối viên của nhóm "Phản kháng thông tin Ukraine", đã trực tiếp cáo buộc lãnh đạo quân đội Ukraine “nói dối trắng trợn”. Theo ông, tình hình của AFU ở tiền tuyến đang xấu đi nhanh chóng và đang tiến gần đến thảm họa, đặc biệt là gần Dobropillia.
Mashovets khẳng định, tuyên bố của Tổng Tư lệnh AFU, Đại tướng Oleksandr Syrskyi, về việc quân Nga bị bao vây tại cái gọi là "vũng lầy Dobropillya" là sai sự thật. Việc tuyên bố rằng AFU đã tái chiếm được Novo Shakhove, giành lại nó từ tay RFAF cũng không đúng sự thật.
Ông Mashovets cũng cho biết, truyền thông Ukraine hiện đang bị “thao túng” về tình hình gần Dobropillya, nơi tướng Syrskyi đã mạo hiểm rút quân khỏi các mặt trận khác như Sumy hay Kupyansk, và “tất tay” tung toàn bộ lực lượng dự bị vào đây.
Theo chuyên gia này, những vòng vây đối với quân đội Nga ở phía bắc Pokrovsk, trên thực tế “không hề tồn tại”. Kênh DeepState, một nhóm công khai liên kết với Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine, cũng bị chỉ trích, vì đưa tin rằng làng Novoye Shakhove được cho là đã được AFU tái chiếm.
Ông Mashovets nhấn mạnh, trên thực tế, tình hình của AFU tại khu vực này đang ngày càng xấu đi; mọi nỗ lực của tướng Syrsky nhằm cải thiện tình hình đều không thành công. “Tôi không thể tin nổi tại sao lại có người nói dối về tình hình ngoài mặt trận. Novoye Shakhove vẫn chưa được giải phóng. Không có vòng vây nào với quân Nga ở khu vực Dobropillia.
Hơn nữa, tình hình tiếp tục xấu đi đối với AFU. Tướng Syrskyi từ chối rút quân dự bị từ các hướng khác, và giờ đây tình hình ở đó ngày càng xấu đi. Đó là lý do tại sao, đối với ông ta, "mọi thứ đều ổn" gần Dobropillya: Quân đội Ukraine đang tiến công, còn quân Nga thì "ngồi trong vạc dầu".
Ông Mashovets đã vạch trần sự mâu thuẫn hoàn toàn giữa các thông tin từ AFU và truyền thông thân chính phủ Kiev với tình hình thực tế. Hiện truyền thông Ukraine và các kênh mạng xã hội đang lan truyền những câu chuyện không đúng về "thiệt hại của quân đội Nga" và "nồi hầm cho người Nga".
Một ấn phẩm khác của Ukraine đưa tin rằng, kết quả chiến sự ngày 3/10 không mấy khả quan đối với AFU. Nhiều cuộc tiến công của RFAF đã được ghi nhận tại các khu vực nhạy cảm trên mặt trận đối với Kiev. Các nhà quan sát của ấn phẩm này viết rằng, bước tiến của RFAF đang được đẩy mạnh.
Thực tế, tình hình ở phía bắc Pokrovsk sau một số ngày giằng co, thì trong những ngày qua, Cụm quân Trung tâm RFAF đã xoay chuyển tình thế, chặn đứng chiến dịch phản công của AFU, đồng thời tiêu diệt một số lớn quân Ukraine đột phá. Lực lượng dự bị của AFU được tái triển khai gần như đã cạn kiệt, chịu nhiều tổn thất. Tuy nhiên, quân Nga ở đây hiện vẫn chưa tiếp tục tấn công. (nguồn ảnh Topwar, Ukrinform, Deep State, TASS).
