Nga kiểm soát hoàn toàn Nikanorivka, nới lỏng "gọng kìm" ở phía bắc Pokrovsk

Kênh DIVGEN cho biết: “Trước tình thế hiểm nghèo, nhưng dựa trên sự vượt trội về hỏa lực và quân số, chỉ huy của Cụm quân Trung tâm không chỉ xoay vòng lực lượng, mà còn tập hợp nguồn lực để phản công, dẫn đến việc tái kiểm soát ngôi làng Nikanorivka”.