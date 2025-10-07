Bom lượn UMPK giúp Không quân Nga từ bị hoài nghi cho đến "hung thần"

Để đáp ứng thách thức này, NATO thậm chí phải khởi động sáng kiến ​​khuyến khích ngành công nghiệp, học viện và các nhà sáng tạo tư nhân phát triển công nghệ chống bom lượn UMPK. Tuy nhiên, liệu động thái này có thành công hay không vẫn còn là ẩn số?