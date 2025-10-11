Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Ukraine tung chiêu vô hiệu hóa vũ khí phòng không 90 triệu USD của Nga

Quân sự

Ukraine tung chiêu vô hiệu hóa vũ khí phòng không 90 triệu USD của Nga

Lực lượng Trung đoàn Nemesis 412 Ukraine được cho đang sử dụng một loại vũ khí mới có thể vô hiệu hóa các hệ thống phòng không của Nga.

Thiên Đăng
Gần đây, các phi công điều khiển máy bay không người lái Ukraine thuộc Trung đoàn Nemesis 412 tuyên bố đã giáng một đòn nặng nề vào các hệ thống phòng không Nga, phá hủy nhiều mục tiêu giá trị cao. Ảnh: @Trung đoàn Nemesis 412 của Ukraine.
Gần đây, các phi công điều khiển máy bay không người lái Ukraine thuộc Trung đoàn Nemesis 412 tuyên bố đã giáng một đòn nặng nề vào các hệ thống phòng không Nga, phá hủy nhiều mục tiêu giá trị cao. Ảnh: @Trung đoàn Nemesis 412 của Ukraine.
Các cuộc tấn công này được Lực lượng Trung đoàn Nemesis 412 thông báo thông qua kênh mạng xã hội chính thức của họ. Ảnh: @Trung đoàn Nemesis 412 của Ukraine.
Các cuộc tấn công này được Lực lượng Trung đoàn Nemesis 412 thông báo thông qua kênh mạng xã hội chính thức của họ. Ảnh: @Trung đoàn Nemesis 412 của Ukraine.
Theo tuyên bố, các nhà điều hành của Lực lượng Trung đoàn Nemesis 412 đã phá hủy ba hệ thống phòng không của Nga trị giá ước tính lên tới 80-90 triệu đô la. Ảnh: @Trung đoàn Nemesis 412 của Ukraine.
Theo tuyên bố, các nhà điều hành của Lực lượng Trung đoàn Nemesis 412 đã phá hủy ba hệ thống phòng không của Nga trị giá ước tính lên tới 80-90 triệu đô la. Ảnh: @Trung đoàn Nemesis 412 của Ukraine.
Các mục tiêu bao gồm hai hệ thống tên lửa đất đối không Tor-M2, một bệ phóng Buk-M3 và một đơn vị radar của hệ thống Buk-M2. Ảnh: @Trung đoàn Nemesis 412 của Ukraine.
Các mục tiêu bao gồm hai hệ thống tên lửa đất đối không Tor-M2, một bệ phóng Buk-M3 và một đơn vị radar của hệ thống Buk-M2. Ảnh: @Trung đoàn Nemesis 412 của Ukraine.
Có thể thấy, việc phá hủy các hệ thống này không chỉ là một tổn thất tài chính cho Nga, mà còn làm giảm đáng kể khả năng bảo vệ các đơn vị tiền tuyến khỏi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Ukraine. Ảnh: @Trung đoàn Nemesis 412 của Ukraine.
Có thể thấy, việc phá hủy các hệ thống này không chỉ là một tổn thất tài chính cho Nga, mà còn làm giảm đáng kể khả năng bảo vệ các đơn vị tiền tuyến khỏi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Ukraine. Ảnh: @Trung đoàn Nemesis 412 của Ukraine.
Thực tế, các hệ thống phòng không tầm ngắn và tầm trung hiện đại như Tor và Buk được thiết kế để cung cấp khả năng phòng thủ nhiều lớp chống lại chính xác loại tấn công bằng máy bay không người lái mà Ukraine đã thành thạo. Ảnh: @Trung đoàn Nemesis 412 của Ukraine.
Thực tế, các hệ thống phòng không tầm ngắn và tầm trung hiện đại như Tor và Buk được thiết kế để cung cấp khả năng phòng thủ nhiều lớp chống lại chính xác loại tấn công bằng máy bay không người lái mà Ukraine đã thành thạo. Ảnh: @Trung đoàn Nemesis 412 của Ukraine.
Tuy nhiên, điều thú vị là Lực lượng Trung đoàn Nemesis 412 của Ukraine cũng nhấn mạnh việc sử dụng các giải pháp sáng tạo trong các cuộc tấn công này. Ảnh: @Trung đoàn Nemesis 412 của Ukraine.
Tuy nhiên, điều thú vị là Lực lượng Trung đoàn Nemesis 412 của Ukraine cũng nhấn mạnh việc sử dụng các giải pháp sáng tạo trong các cuộc tấn công này. Ảnh: @Trung đoàn Nemesis 412 của Ukraine.
Mặc dù chi tiết vẫn chưa được tiết lộ, tuyên bố cho biết đoạn video ghi lại quá trình phá hủy hiện chưa được công bố, có thể là để bảo vệ an ninh hoạt động, và ngăn chặn Nga phân tích các phương pháp của Ukraine. Ảnh: @Trung đoàn Nemesis 412 của Ukraine.
Mặc dù chi tiết vẫn chưa được tiết lộ, tuyên bố cho biết đoạn video ghi lại quá trình phá hủy hiện chưa được công bố, có thể là để bảo vệ an ninh hoạt động, và ngăn chặn Nga phân tích các phương pháp của Ukraine. Ảnh: @Trung đoàn Nemesis 412 của Ukraine.
Việc không công bố đoạn phim ghi lại cuộc tấn công cho thấy, Ukraine có thể đang sử dụng các nền tảng máy bay không người lái công nghệ mới, đạn dược được cải tiến, hoặc các kỹ thuật nhắm mục tiêu tiên tiến vẫn còn được giữ bí mật. Ảnh: @Trung đoàn Nemesis 412 của Ukraine.
Việc không công bố đoạn phim ghi lại cuộc tấn công cho thấy, Ukraine có thể đang sử dụng các nền tảng máy bay không người lái công nghệ mới, đạn dược được cải tiến, hoặc các kỹ thuật nhắm mục tiêu tiên tiến vẫn còn được giữ bí mật. Ảnh: @Trung đoàn Nemesis 412 của Ukraine.
Những cải tiến này rất quan trọng trong việc duy trì lợi thế công nghệ, so với hệ thống phòng thủ của Nga, vốn đang tiếp tục phát triển để đối phó với mối đe dọa từ máy bay không người lái của Ukraine. Ảnh: @Trung đoàn Nemesis 412 của Ukraine.
Những cải tiến này rất quan trọng trong việc duy trì lợi thế công nghệ, so với hệ thống phòng thủ của Nga, vốn đang tiếp tục phát triển để đối phó với mối đe dọa từ máy bay không người lái của Ukraine. Ảnh: @Trung đoàn Nemesis 412 của Ukraine.
Tuyên bố của Trung đoàn Nemesis 412 còn nhấn mạnh rằng, lực lượng Nga đang cố gắng điều chỉnh chiến thuật để chống lại chiến tranh máy bay không người lái của Ukraine, bằng cách phân tán và che giấu các tài sản phòng không giá trị của họ. Ảnh: @Trung đoàn Nemesis 412 của Ukraine.
Tuyên bố của Trung đoàn Nemesis 412 còn nhấn mạnh rằng, lực lượng Nga đang cố gắng điều chỉnh chiến thuật để chống lại chiến tranh máy bay không người lái của Ukraine, bằng cách phân tán và che giấu các tài sản phòng không giá trị của họ. Ảnh: @Trung đoàn Nemesis 412 của Ukraine.
Tuy nhiên, như Trung đoàn Nemesis đã lưu ý, những nỗ lực này đã tỏ ra không hiệu quả. "Kẻ thù đang thay đổi chiến thuật, cố gắng ngăn chặn chúng ta, ẩn náu, nhưng vô ích - sự trả thù của chúng ta đã đuổi kịp mục tiêu", thông điệp viết. Ảnh: @Trung đoàn Nemesis 412 của Ukraine.
Tuy nhiên, như Trung đoàn Nemesis đã lưu ý, những nỗ lực này đã tỏ ra không hiệu quả. "Kẻ thù đang thay đổi chiến thuật, cố gắng ngăn chặn chúng ta, ẩn náu, nhưng vô ích - sự trả thù của chúng ta đã đuổi kịp mục tiêu", thông điệp viết. Ảnh: @Trung đoàn Nemesis 412 của Ukraine.
Thiên Đăng
Defence-Ua
Link bài gốc Copy link
https://en.defence-ua.com/news/ukraines_nemesis_regiment_deploys_new_tech_against_russian_air_defenses-15856.html
#hệ thống phòng không Nga #ukraine #vũ khí Ukraine #xung đột Ukraine #phòng không Nga #Quân đội Ukraine

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT