Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

UAV 200 triệu USD của Mỹ biến mất tại eo biển Hormuz giữa lệnh ngừng bắn

UAV trinh sát trị giá hàng trăm triệu USD của Mỹ biến mất, làm dấy lên lo ngại về khả năng bị Iran bắn hạ trong bối cảnh leo thang căng thẳng.

Nguyễn Cúc

Một máy bay không người lái trinh sát chiến lược MQ-4C Triton của Hải quân Mỹ, trị giá khoảng 240 triệu USD, đã bị mất tại khu vực Vịnh Ba Tư, làm dấy lên nghi vấn về khả năng bị lực lượng phòng không Iran bắn hạ trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang.

Theo thông tin từ phía Mỹ, chiếc UAV này biến mất vào ngày 9/4 khi đang thực hiện nhiệm vụ trinh sát trên khu vực eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% lượng dầu toàn cầu. Sự cố được xếp loại “tai nạn cấp A”, tức gây thiệt hại lớn nhưng không có thương vong.

Máy bay không người lái MQ-4C Triton của Hải quân Hoa Kỳ

Dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy máy bay đã phát tín hiệu khẩn cấp (mã 7700) sau khi mất liên lạc với trạm điều khiển, rồi nhanh chóng giảm độ cao từ hơn 50.000 feet xuống mức thấp trước khi biến mất khỏi radar.

Dù Hải quân Mỹ chưa xác nhận nguyên nhân, nhiều giả thuyết đã được đưa ra. Một số nguồn cho rằng UAV có thể gặp sự cố kỹ thuật nghiêm trọng, trong khi các phân tích khác không loại trừ khả năng bị tác chiến điện tử hoặc hệ thống phòng không Iran can thiệp.

Đáng chú ý, truyền thông Iran và một số nguồn độc lập đã nêu khả năng UAV bị bắn hạ, tuy nhiên chưa có bằng chứng xác thực được công bố. Phía Iran cũng chưa chính thức nhận trách nhiệm.

MQ-4C Triton là một trong những UAV trinh sát hiện đại nhất của Mỹ, do tập đoàn Northrop Grumman phát triển. Máy bay có thể bay liên tục hơn 24 giờ ở độ cao trên 50.000 feet, thực hiện giám sát diện rộng trên biển với radar mảng pha chủ động và các cảm biến quang - hồng ngoại hiện đại.

Với số lượng vận hành hạn chế (dưới 20 chiếc), mỗi tổn thất Triton đều gây ảnh hưởng đáng kể đến năng lực trinh sát của Hải quân Mỹ tại các khu vực trọng yếu như Trung Đông và Ấn Độ Dương.

Sự cố lần này cũng diễn ra chỉ ít ngày sau khi Mỹ và Iran đạt được một thỏa thuận ngừng bắn mong manh nhằm ổn định tình hình tại eo Hormuz. Vì vậy, việc mất một khí tài trinh sát chiến lược ngay thời điểm nhạy cảm càng làm gia tăng lo ngại về nguy cơ leo thang xung đột.

Các chuyên gia quân sự nhận định, nếu UAV thực sự bị bắn hạ, đây sẽ là dấu hiệu cho thấy năng lực phòng không và tác chiến điện tử của Iran đã có bước tiến đáng kể, đủ khả năng thách thức các hệ thống trinh sát tầm cao của Mỹ.

Tuy nhiên, trong bối cảnh chưa có bằng chứng xác thực, nguyên nhân chính xác của vụ việc vẫn là dấu hỏi lớn. Việc không tìm thấy xác máy bay càng khiến quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn và làm gia tăng những suy đoán trái chiều trong giới phân tích.

Military Watch
Link bài gốc Copy link
https://militarywatchmagazine.com/article/iranian-destroy-navy-240mil-drone
#MQ-4C Triton #UAV Mỹ #Iran #eo biển Hormuz #trinh sát #chiến tranh Iran Mỹ

Quân sự - Thế giới

Xung đột Trung Đông nóng lên: Mỹ chi hàng tỷ USD, Iran đẩy mạnh UAV cảm tử

Chiến sự leo thang, Mỹ tiêu hơn 11 tỷ USD trong tuần đầu, triển khai thêm oanh tạc cơ, Iran dùng UAV cảm tử gây quá tải hệ thống phòng không.

Cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran đang bước sang giai đoạn leo thang mới khi Washington gia tăng các chiến dịch không kích tầm xa, đồng thời Iran đáp trả bằng các đòn tấn công UAV và tên lửa. Diễn biến chiến trường không chỉ làm gia tăng căng thẳng tại Trung Đông mà còn bắt đầu ảnh hưởng tới các chương trình vũ khí của Mỹ trên toàn cầu.

Mỹ chi hơn 11 tỷ USD chỉ trong tuần đầu chiến sự

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Cuộc chiến của Mỹ với Iran sắp kết thúc?

Trong một cuộc phỏng vấn, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng cuộc chiến với Iran "sắp kết thúc rồi".

Trong đoạn video trích từ cuộc phỏng vấn ông Trump đã ghi hình với chương trình “Mornings with Maria” của Fox Business Network, Tổng thống Mỹ cho biết: "Tôi nghĩ cuộc chiến với Iran sắp kết thúc rồi. Ý tôi là, tôi cho rằng cuộc xung đột sắp kết thúc".

"Nếu chúng tôi rút khỏi cuộc chiến bây giờ, họ (Iran) sẽ mất 20 năm để xây dựng lại đất nước. Và chúng tôi vẫn chưa kết thúc. Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Tôi nghĩ họ rất muốn đạt được một thỏa thuận", ông chủ Nhà Trắng nói thêm.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Các công ty quốc phòng Mỹ đang thu lợi lớn từ chiến sự Iran

Cổ phiếu ngành quốc phòng đạt mức cao kỷ lục, được thúc đẩy bởi nhu cầu sản xuất các hệ thống vũ khí trị giá hàng tỷ USD.

Các hợp đồng cung cấp tên lửa phòng không, máy bay chiến đấu, hệ thống radar và các giải pháp an ninh mạng cho quân đội Mỹ, Israel cũng như các đồng minh trong khu vực đã giúp các công ty này thu về hàng tỷ USD. Ngoài ra, việc các quốc gia Trung Đông tăng cường mua sắm vũ khí để đối phó với nguy cơ xung đột cũng góp phần thúc đẩy lợi nhuận của các tập đoàn quốc phòng hàng đầu này.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Khả năng Mỹ - Iran sắp đàm phán lần hai

Trong bối cảnh căng thẳng liên quan tới eo biển Hormuz gia tăng, Mỹ và Iran được cho là vẫn đang phối hợp qua các kênh trung gian để tổ chức đàm phán lần hai, sau khi vòng đàm phán ở Islamabad kết thúc mà không có thỏa thuận nào.