Tượng ếch dính liền độc lạ 3.800 tuổi

Tượng ếch dính liền là một trong những phát hiện khảo cổ mới cực kỳ độc đáo tại Vichama.
Bé Cadie Mộc Trà - con gái Elly Trần giờ đã 11 tuổi và gây ấn tượng bởi sắc vóc thiếu nữ xinh đẹp vượt cả mẹ.
Bé Cadie Mộc Trà - con gái Elly Trần giờ đã 11 tuổi và gây ấn tượng bởi sắc vóc thiếu nữ xinh đẹp vượt cả mẹ.
Một khám phá khảo cổ học hấp dẫn đã hé lộ nhiều thông tin bất ngờ về tàn tích xưởng đồ chơi Thời Trung Cổ.
H'hen Niê cho biết, cô có lẽ là mỹ nhân duy nhất, năm nào cũng xuất hiện trong bộ ảnh Gia đình Hoàn vũ từ 2018-2025.
Không chỉ là chiều cao nổi bật mà chính đôi chân nuột nà, dài thẳng giúp dàn mỹ nhân Việt dưới đây chiếm trọn spotlight mỗi lần xuất hiện.
Các nhà khảo cổ học đang khám phá bằng chứng về các kỹ thuật trồng khoai tây sáng tạo được thực hành bởi những người cổ đại.
Gấu túi mũi trần (Vombatus ursinus) là loài thú có túi đặc hữu của Úc, nổi tiếng không chỉ bởi ngoại hình dễ thương mà còn bởi những tập tính kỳ lạ hiếm thấy.
Kia Morning 2025 lắp ráp tại Việt Nam đã có thêm đèn pha LED, nhưng vẫn thiếu hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control. Xe có giá bán từ 439 triệu đồng.
Nữ streamer Yogurt tiếp tục gây sốt mạng xã hội với bộ ảnh “đầm thức” gợi cảm, khẳng định phong cách quyến rũ nhưng vẫn giữ được khí chất thanh lịch.
UAV Ukraine tập kích đêm 12/9 khiến cảng xuất khẩu lớn nhất miền Tây Nga bốc cháy, buộc gián đoạn vận chuyển và đe dọa trực tiếp nguồn thu ngân sách của Moscow.
3 công nhân xây dựng đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn kinh hoàng trên đường cao tốc ở Brazil.
Ngựa Kelpie là sinh vật huyền thoại trong văn hóa dân gian Scotland, thường gắn liền với những câu chuyện bí ẩn về sông hồ và sức mạnh siêu nhiên khó lường.
Dưa hấu Densuke được săn đón không chỉ vì vẻ ngoài đen bóng lạ mắt mà còn vì hương vị ngọt đậm, thịt màu đỏ tươi và ít hạt.
Với độ cao đáng kinh ngạc 377 mét, Ciel Dubai Marina (dự kiến mở cửa tháng 11/2025) sẽ thay thế khách sạn Gevora để trở thành khách sạn cao nhất thế giới.
Một nghiên cứu cho biết, dấu vết trên mảnh đất sét tìm thấy ở Hy Lạp là văn bản giải mã được lâu đời nhất được biết đến ở châu Âu.
Tắc kè đuôi lá rêu (Uroplatus sikorae) là một trong những loài bò sát ngụy trang bậc thầy ở Madagascar, nổi bật với hình dáng đặc biệt và khả năng "tàng hình".
Google thử nghiệm tính năng "Live Updates" trên Android, cho phép xem chỉ đường Google Maps ngay cả khi màn hình khóa mà không cần mở ứng dụng.
Phương Oanh chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng con. Bộ ảnh cưới của Đình Tú, Ngọc Huyền được khán giả khen như trong các phim thanh xuân.
Từ loài cá chẳng mấy ai để ý, dùng làm thức ăn cho gia súc, giờ đây cá chai trở thành đặc sản đắt đỏ xuất hiện trong thực đơn của nhà hàng.
Á hậu Hương Ly vừa chia sẻ về việc đăng ký kết hôn, tổ chức đám cưới. Trước khi lên xe hoa, cô không ít lần diện váy cưới trên sàn diễn.
Porsche 911 Turbo S thế hệ 992.2 trang bị cơ cấu T-Hybrid tương tự 911 Carrera GTS với công suất 711 mã lực, tăng tốc từ 0-100 km/h trong 2,5 giây.