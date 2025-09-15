Hà Nội

Tượng ếch dính liền độc lạ 3.800 tuổi

Tượng ếch dính liền là một trong những phát hiện khảo cổ mới cực kỳ độc đáo tại Vichama.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Vichama là một trung tâm đô thị của nền văn hóa Norte Chico, nằm trên một ngọn đồi cao 76 mét so với mực nước biển, cách bờ biển Thái Bình Dương chưa đầy 1,6 km và nhìn ra bờ phải của sông Huara. Nơi đây phát triển thịnh vượng từ năm 1.800 đến năm 1.500 Trước Công nguyên, mặc dù khu vực này liên tiếp hứng chịu những đợt hạn hán tàn khốc kéo dài hàng thập kỷ, gây ra vô số nạn đói. Ảnh: @Bảo Tàng Khảo Cổ Caral.
Khủng hoảng khí hậu đã tàn phá thủ phủ Caral, nhưng Vichama vẫn tiếp tục tồn tại ngay cả trong thời kỳ hạn hán nghiêm trọng. Các cánh đồng nông nghiệp của thành phố bao phủ toàn bộ bờ phải của dòng sông. Nhờ canh tác và đánh bắt cá, Vichama đã vượt qua được những thập kỷ khủng hoảng sau đó. Ảnh: @Bảo Tàng Khảo Cổ Caral.
Tại khu di chỉ cổ Vichama thuộc Khu Khảo cổ Caral của Peru, các chuyên gia đến từ Bảo Tàng Khảo Cổ Caral bất ngờ tìm thấy một hiện vật lạ kỳ thú. Ảnh: @Bảo Tàng Khảo Cổ Caral.
Đó là tượng ếch/ cóc đôi, dài khoảng 12 cm, bức tượng mô tả hai con vật dính liền với nhau ở chân sau, ước tính có niên đại khoảng 3.800 năm tuổi. Ảnh: @Bảo Tàng Khảo Cổ Caral.
Cóc tượng trưng cho nước, sự xuất hiện của mưa và sự sống mới trong nền văn minh Norte Chico cổ đại. Chúng thường được khắc họa trên các bức phù điêu gạch bùn và tác phẩm nghệ thuật tại Vichama. Thế nên, việc phát hiện ra bức tượng ếch/ cóc đôi độc đáo này càng củng cố những câu chuyện huyền thoại tín ngưỡng được tìm thấy trên các bức phù điêu tại khu di chỉ khảo cổ Vichama. Ảnh: @Bảo Tàng Khảo Cổ Caral.
Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
