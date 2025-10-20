Tưởng đau lưng tuổi già ai ngờ u tủy chèn ép thần kinh

Không nên chủ quan với cơn đau lưng, đặc biệt khi cơn đau lan xuống chân kèm tê bì chân. Điều trị kịp thời là yếu tố then chốt để cứu vãn chức năng vận động.

Chỉ hai ngày sau ca phẫu thuật lấy khối u tủy vùng cột sống thắt lưng, ông N. V. T (68 tuổi, TP HCM) đã có thể tự bước đi trong hành lang bệnh viện, chấm dứt chuỗi ngày sống chung với cơn đau lưng âm ỉ gây tê bì chân.

Mỗi bước chân vững vàng của ông hôm nay không chỉ là dấu hiệu của sự hồi phục, mà còn là minh chứng cho sự thành công của việc ứng dụng công nghệ trong phẫu thuật ngoại thần kinh.

Chịu đựng cơn đau nhiều năm

Ông N. V. T bị đau thắt lưng mấy năm nay, nhiều lúc cơn đau lan đến chân khiến hai chân ông tê bì. Cứ ngỡ là cơn đau lưng của tuổi già, ông chỉ dùng thuốc điều trị giảm đau. Dạo gần đây, cơn đau lưng gây tê yếu hai chân, nhất là sau khi ông vận động, chạy xe, khiến chất lượng cuộc sống của ông suy giảm trầm trọng.

Gia đình đưa ông đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á thăm khám kiểm tra. Nghi ngờ có khối u chèn ép dây thần kinh vùng cột sống thắt lưng, các bác sĩ khoa Sọ Não Cột Sống 2 đã chỉ định ông chụp MRI cột sống.

Kiểm tra chức năng vận động cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Kết quả MRI cho thấy có khối u tủy (u trong ống sống) vùng đốt sống L2 – L3 với kích thước 3cm, u nằm trải dài phần lớn mặt sau thân đốt sống L3. Đây là khối u hiếm gặp, nằm ở rễ của đám rối thần kinh đuôi ngựa – một vị trí khá phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Nếu không can thiệp sớm, khả năng cao bệnh nhân sẽ yếu liệt chân, rối loạn cảm giác, thậm chí là rối loạn tiêu tiểu.

Chính vì thế, các bác sĩ khoa Sọ Não Cột Sống 2 đã quyết định phẫu thuật vi phẫu lấy khối u, giải phóng dây thần kinh bị chèn ép, sớm khôi phục chức năng vận động cho người bệnh.

Phẫu thuật vi phẫu lấy u tủy và ứng dụng công nghệ trong phẫu thuật ngoại thần kinh

Dưới kính hiển vi phẫu thuật, từng cấu trúc tủy sống, mạch máu, rễ thần kinh được phóng đại, giúp bác sĩ bóc tách khối u một cách tỉ mỉ, an toàn.

Đặc biệt, trong ca mổ này, ê – kíp phẫu thuật đã sử dụng dao siêu âm cắt xương – một thiết bị hiện đại có cơ chế rung cơ học tần số cao để cắt nguyên khối bản sống nhằm tiếp cận khối u một cách nhanh chóng, giảm chảy máu và tránh tổn thương dây chằng vàng, màng cứng.

Nhờ sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại, toàn bộ khối u đã được bóc tách và lấy ra an toàn, không gây tổn thương cho tủy sống.

Khối u tủy sau khi được lấy ra - Ảnh BVCC

ThS. BS Trần Vũ Hoàng Dương – Trưởng khoa Sọ Não Cột Sống 2 BVĐK Xuyên Á, trưởng ê- kíp phẫu thuật chia sẻ: “Nhờ sử dụng máy cắt xương siêu âm, thời gian mổ được rút ngắn đáng kể, chỉ xấp xỉ 1/2 so với thông thường. Điều này rất quan trọng giúp nâng cao sự an toàn cho ca mổ, đặc biệt đối với bệnh nhân lớn tuổi và nhiều bệnh nền như trường hợp này.

Ngoài ra, thiết bị này còn giúp giảm mất máu so với mở xương thông thường. Đồng thời sau khi đã lấy trọn u, xương cũng được đặt lại nguyên khối (bao gồm bản sống, dây chằng) giúp phục hồi toàn bộ cấu trúc cột sống, từ đó giúp giảm đau sau mổ, tạo điều kiện phục hồi sớm hơn cho người bệnh”.

Sau hai ngày phẫu thuật, ông T. có thể tự đi lại, sức cơ hai chân cải thiện tốt, hết đau lưng, hết tê chân.

Hình ảnh dao siêu âm cắt xương - Ảnh BVCC

U tủy vùng cột sống thắt lưng – thủ phạm âm thầm gây yếu liệt cơ và rối loạn vận động

U tủy vùng cột sống thắt lưng là khối u trong ống sống, một loại u hiếm gặp, chiếm khoảng 15%. Các khối u tủy sống thường phát triển chậm nên các triệu chứng ở giai đoạn đầu cũng ít rõ rệt và dễ nhầm lẫn với các cơn đau lưng thông thường khác. Khi u phát triển chèn ép tủy sống lâu ngày sẽ gây tê liệt chân, teo cơ, thậm chí là rối loạn tiêu tiểu.

Tuy nhiên, u tủy vùng cột sống thắt lưng có thể điều trị triệt để nếu người bệnh được chẩn đoán, điều trị đúng và kịp thời.

Thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC