Kho tri thức

Tượng cừu cổ đại 2.000 năm hé lộ lịch sử người Turkic

Một bức tượng cừu bằng gốm tráng men 2.000 năm tuổi đã được tìm thấy giúp làm sáng tỏ lịch sử chung của các dân tộc Turkic.

Thiên Đăng (Theo aktuelarkeoloji)
Nằm trên Con đường Tơ lụa vĩ đại và có niên đại 2.000 năm, Shahrukhiye ở Uzbekistan nổi bật với nhiều xưởng sản xuất sắt và thủy tinh từ thời kỳ các quốc gia hệ Turkic như Bạch Hung, Hãn quốc Tây Turkic, Karakhanids và Timurids. Ảnh: @Đại học Ankara Yıldırım Beyazıt.
Theo các nhà nghiên cứu, thành phố này được biết đến với tên gọi Benaket vào thế kỷ thứ nhất, nổi lên như một pháo đài với những bức tường phòng thủ tự nhiên được bao quanh bởi những ngọn đồi bên bờ sông Syr Darya. Ảnh: @Đại học Ankara Yıldırım Beyazıt.
Đến thế kỷ thứ 5, Shahrukhiye đã biến thành một thành phố rộng lớn được bao quanh bởi những bức tường phòng thủ kiên cố. Ảnh: @Đại học Ankara Yıldırım Beyazıt.
Gần đây, các nhà sử học và khảo cổ học Thổ Nhĩ Kỳ đến từ trường Đại học Ankara Yıldırım Beyazıt khi đang tiến hành công tác khai quật tại Shahrukhiye ở Uzbekistan thì tìm thấy một vật thể lạ. Ảnh: @Đại học Ankara Yıldırım Beyazıt.
Đó là một bức tượng cừu bằng gốm tráng men. Ảnh: @Đại học Ankara Yıldırım Beyazıt.
Vật thể này ước tính có niên đại khoảng 2.000 năm tuổi. Ảnh: @Đại học Ankara Yıldırım Beyazıt.
Về cơ bản, bức tượng với phần chân bị gãy và lớp men bắt đầu bong tróc. Ảnh: @Đại học Ankara Yıldırım Beyazıt.
Các chuyên gia giải thích rằng, hiện vật họ tìm thấy cho thấy, thành phố Shahrukhiye này rất nhộn nhịp ngành đồ gốm tráng men trong thời kỳ Timurid. Ảnh: @Đại học Ankara Yıldırım Beyazıt.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “2 chiếc thuyền độc đáo bậc nhất của ngành khảo cổ học”. Nguồn video: @THVL 24News.
