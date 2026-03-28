Từng bị xua đuổi vì mùi hôi, nay thành món đặc sản giá 400.000 đồng/kg

Từng là nỗi ám ảnh vì mùi hôi và độc tính, bọ xít vải bất ngờ “lên đời” thành đặc sản đắt đỏ, bán tới 400.000 đồng/kg vẫn hút khách.

Từ loài gây hại đáng sợ đến “cửu hương trùng” đắt đỏ

Xuất hiện phổ biến ở cả miền Bắc lẫn miền Nam, bọ xít vải (Tessaratoma papillosa) từ lâu được xem là loài côn trùng gây hại nghiêm trọng cho các vườn vải, nhãn. Với lớp vỏ màu nâu, kích thước nhỏ nhưng khả năng tiết dịch độc, loài này khiến nhiều người e ngại khi bắt gặp.

Đặc biệt, bọ xít non có thể tiết ra chất dịch màu vàng gây viêm da, phồng rộp, đau rát, thậm chí lở loét. Nếu chất dịch dính vào mắt, nguy cơ tổn thương nghiêm trọng, thậm chí ảnh hưởng thị lực là điều không thể xem nhẹ. Không chỉ gây hại cho con người, chúng còn làm giảm năng suất cây trồng do hút nhựa non của vải, nhãn.

Tuy nhiên, nghịch lý ở chỗ, chính loài côn trùng từng bị “xua đuổi” này lại trở thành món ăn đặc sản ở một số nơi. Tại Trung Quốc, bọ xít vải được gọi với cái tên mỹ miều “cửu hương trùng” và xuất hiện trong thực đơn của nhiều nhà hàng.

Giá tiền triệu, từng được giới sành ăn săn lùng

Trong giai đoạn “đỉnh cao”, bọ xít vải tươi tại Trung Quốc được bán với giá từ 200 – 400 NDT/kg (khoảng 684.000 – 1,36 triệu đồng/kg). Loại sấy khô còn có giá cao hơn, lên tới 900 NDT/kg (khoảng 3 triệu đồng/kg).

Tại một số nhà hàng miền Nam Trung Quốc, một đĩa bọ xít chiên giòn khoảng 100g có thể được bán với giá 100 NDT, trở thành món ăn xa xỉ, không phải ai cũng sẵn sàng trải nghiệm. Một số thực khách cho biết khi thưởng thức, món ăn này còn phảng phất mùi vải thiều đặc trưng.

Nguyên nhân khiến giá bọ xít vải luôn ở mức cao là do nguồn cung hoàn toàn phụ thuộc vào tự nhiên, chưa thể nuôi nhân tạo đại trà. Việc thu bắt khó khăn, sản lượng thấp càng khiến giá trị của chúng bị đẩy lên.

Thị trường hạ nhiệt, Việt Nam vẫn tiêu thụ tốt

Dù từng “gây sốt”, thời gian gần đây, thị trường Trung Quốc đã phần nào giảm sức hút đối với đặc sản này. Nguyên nhân đến từ nhiều yếu tố như ảnh hưởng của kinh tế suy giảm, cùng với tâm lý e ngại mùi hôi đặc trưng của bọ xít vải.

Trong khi đó, tại Việt Nam, bọ xít vẫn được tiêu thụ ổn định, đặc biệt tại các quán nhậu và nhà hàng. Mức giá phổ biến dao động từ 350.000 – 400.000 đồng/kg, tùy thời điểm và nguồn cung.

Sự “đổi đời” của bọ xít vải một lần nữa cho thấy những sản vật tưởng chừng vô giá trị trong tự nhiên hoàn toàn có thể trở thành đặc sản nếu được khai thác đúng cách. Tuy nhiên, người dân cũng được khuyến cáo cần thận trọng khi tiếp xúc hoặc chế biến, do loài côn trùng này vẫn tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe.