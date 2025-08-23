Hà Nội

Tử vi tuần mới (25 - 31/8): 3 con giáp gặp được quý nhân

Giải mã

Tử vi tuần mới (25 - 31/8): 3 con giáp gặp được quý nhân

Trong tuần mới, 3 con giáp được dự đoán sẽ đón nhận tài lộc ào ạt nhờ được quý nhân dẫn lối soi đường nhưng cần thận trọng để tránh hao hụt tài sản.

Tâm Anh (theo D1xz)
Tuổi Mão. Trong 7 ngày tới, người tuổi Mão thông minh, tinh tế, biết cách xây dựng những mối quan hệ qua đó có thể được quý nhân giúp đỡ lớn trong công việc. Nhờ vậy, con giáp này có thể đạt được thành công sớm hơn dự định.
Với tài tùy cơ ứng biến, tuổi Mão có thể tận dụng những cơ hội tốt cũng như hóa giải nguy cơ thách thức giúp mang về nguồn thu nhập khổng lồ. Điều này giúp họ vừa có tài vận dư giả vừa có danh tiếng.
Người tuổi Mão có cuộc sống gia đình viên mãn, như ý và có thể khiến nhiều người ngưỡng mộ, ghen tị. Tuy nhiên, con giáp này nên tránh những xung đột không cần thiết với người khác chỉ vì chuyện vặt vãnh.
Tuổi Mùi. Bước sang tuần mới, người tuổi Mùi giỏi quan sát, biết cách cư xử và làm việc chỉn chủ nên có thể lấy được sự tín nhiệm từ cấp trên. Lãnh đạo công ty có thể giao cho con giáp này những nhiệm vụ quan trọng trong tương lai, hứa hẹn tiền đồ rộng mở.
Tuổi Mùi không ngừng cố gắng làm việc và đạt được hiệu quả cao giúp mang về nguồn thu nhập ổn định cũng như có thể được thưởng lớn. Sự thịnh vượng của con giáp này còn đến từ những dự án kinh doanh dài hạn.
Trong tình cảm, người tuổi Mùi có thể được quý nhân se duyên, qua đó thoát khỏi cảnh độc thân. Những con giáp đã có gia đình có thể cân bằng giữa cuộc sống với công việc, dành thời gian chăm sóc tổ ấm.
Tuổi Dậu. Trong tuần mới, người tuổi Dậu được cấp trên đánh giá cao sự trung thực, tinh thần lạc quan và sự chăm chỉ. Cộng thêm cát tinh hỗ trợ, con giáp này có thể làm đâu thắng đó và đạt được mục tiêu đề ra.
Tuổi Dậu có thể được người quen, bạn bè giới thiệu cho những mối làm ăn hấp dẫn. Càng về cuối tháng, tài vận của con giáp này gia tăng mạnh, cuộc sống sung túc và có thể thoải mái thực hiện các kế hoạch cá nhân đã ấp ủ từ lâu.
Trong tình yêu, tuổi Dậu có thể gặp thử thách lớn đòi hỏi con giáp này và nửa kia cần tin tưởng nhau, cùng đối mặt với vấn đề. Vượt qua thời gian này, cặp đôi bước vào giai đoạn rực rỡ với nhiều niềm vui. Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.
Mời độc giả xem video: Từ 2024 - 2028: Bốn con giáp lộc rơi ngay cửa, dễ kiếm bộn tiền.
