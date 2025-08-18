Top 3 con giáp càng già càng giàu, nhà cửa đất đai trải khắp

Tử vi dự đoán, 3 con giáp này càng lớn tuổi càng sở hữu tài sản lớn, nhà cửa đất đai trải dài, tài chính lúc nào cũng rủng rỉnh.
Trong hội 9x Hà thành, Mẫn Tiên là người sở hữu visual trẻ trung nhất, lại thêm style đẹp đỉnh chóp không có điểm chê.
Đã 10 năm kể từ khi chia tay Quỳnh Anh Shyn, B Trần vẫn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp diễn xuất và gần đây vướng nghi vấn hẹn hò Quỳnh Kool.
Mới đây, trang tin nổi tiếng Sohu của Trung Quốc đã gây bất ngờ khi đăng tải một bài viết hết lời ca ngợi Chi Pu, gọi cô là "mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam".
Alena con gái ca sĩ Jimmii Nguyễn bắt đầu tự học sáng tác, chơi được nhiều loại nhạc cụ và đang cùng bạn bè thành lập một ban nhạc nhỏ.
Thầy Nguyễn Trí Hạnh đến từ Nghệ An đã vẽ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các chiến sĩ cách mạng bằng phấn trên nền bảng xanh.
Chim Stymphalian là một trong những sinh vật đáng sợ nhất thần thoại Hy Lạp nổi tiếng, gắn liền với câu chuyện về 12 chiến công của Heracles.
Chuối Blue Java với màu xanh biếc hiếm thấy và hương vị tựa kem vani đang trở thành loại trái cây độc lạ khiến nhiều tín đồ ẩm thực khắp thế giới mê mẩn.
Sau 5 năm làm mẹ, ca sĩ Sara Lưu – vợ nhạc sĩ Dương Khắc Linh khiến khán giả bất ngờ khi tự tin khoe vóc dáng gợi cảm trong loạt trang phục cắt xẻ táo bạo.
Mới đây, Hà Môi gây tranh cãi khi đi catwalk tại một sự kiện thời trang. Trong các clip tập dượt nữ TikToker, netizen để lại nhiều bình luận không đồng tình.
Ngoài bất động sản, Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My còn sở hữu xe sang và nhiều đồ hiệu đắt đỏ.
Kết thúc tháng 7/2025, Ford Ranger trở thành mẫu xe xăng dầu bán chạy nhất Việt Nam, Honda City trở lại top 10 nhờ doanh số tăng gấp hơn ba lần tháng 6.
Đoạn đầu tiên của đường Vành đai 3 từ cao tốc Long Thành qua cầu Nhơn Trạch sang Đồng Nai và cầu Rạch Miễu 2 nối Đồng Tháp - Vĩnh Long sẽ thông xe ngày 19/8.
Sau 4 lần sinh nở, Joyce Phạm luôn nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn, thậm chí được nhận xét không khác nhiều so với khi chưa kết hôn.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Dần nhiệt tình trong công việc, tài vận nở rộ khi có thể được thưởng lớn.
Bẵng đi một thời gian, Hàn Hằng trở lại đầy ngoạn mục và điều khiến mọi người bất ngờ nhất chính là sự thay đổi "một trời một vực" trong phong cách của cô.
Biệt thự rộng 600m2 ở TP HCM của Lệ Quyên khiến dân tình không khỏi choáng ngợp bởi nội thất xa hoa, đậm chất quý tộc.
Mới đây, hot girl có tên N.H.P.D đăng tải một video "nói đạo lý" nhưng cô nàng này sử dụng hình ảnh khiến nhiều người xem cảm thấy bất bình.
Những tay cầm đầu sư tử trong ngôi mộ La Mã cổ đại gây chấn động giới khảo cổ, tiết lộ sự thật lịch sử chưa từng được biết đến.
Kiến thợ mộc Florida được ghi nhận có khả năng cắt cụt và xử lý vết thương cho đồng loại, trở thành sinh vật hiếm hoi trên Trái Đất biết phẫu thuật.
Mới đây, nàng WAGs gợi cảm nhất Liên Quân là Trang Six trở thành tâm điểm của dư luận khi cô nàng bất ngờ đăng tải hình ảnh vô cùng nóng bỏng.