Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 25/10: Ma Kết dễ đụng tiểu nhân

Giải mã

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 25/10: Ma Kết dễ đụng tiểu nhân

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 25/10, Ma Kết quá tải công việc, đừng để tiểu nhân lợi dụng sơ hở. Kim Ngưu đừng sợ mất mặt, ai cũng có lúc cần hỗ trợ.

Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương muốn tập trung làm tốt một việc nào đó và hy vọng đạt thành tích để chứng minh năng lực của mình. Sự nghiệp: Trong công việc nên tìm người hợp tác cùng làm, sức mạnh tập thể sẽ giúp bạn dễ thành công hơn và giảm thiểu rủi ro cá nhân. Tài lộc: Trong cuộc sống hàng ngày, hãy chú trọng phát triển các dự án đang có, dù ít hay nhiều cũng sẽ mang lại lợi nhuận, không cần quá lo lắng. Tình cảm: Mối quan hệ tình cảm phát triển ổn định, hai người tương tác nhiều và hiếm khi xảy ra mâu thuẫn. Sức khỏe: Hôm nay khá tốt, vận động nhẹ nhàng giúp cơ thể dẻo dai hơn.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu gặp việc chưa hiểu rõ thì nên hỏi ý kiến chuyên gia, đừng sợ mất mặt. Sự nghiệp: Trong công việc, việc hợp tác nhóm hay “kéo bè kéo cánh” đôi khi cũng hữu ích, nếu một mình chiến đấu dễ gặp khó khăn và không ai hỗ trợ khi cần. Tài lộc: Vận tài chính tốt, khi đầu tư nên chọn những dự án chắc chắn, có thể tham khảo thêm lời khuyên từ người có kinh nghiệm. Tình cảm: Quan hệ hai người hài hòa, ít khi xảy ra tranh cãi, bầu không khí tương đối yên ấm. Sức khỏe: Ổn định, chú ý cân bằng giữa nghỉ ngơi và làm việc là được.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử nếu muốn cải thiện hiện trạng thì cần tìm người có thể hợp tác, khi đó mới dễ đạt kết quả. Sự nghiệp: Trong công việc, cứ làm đúng theo kế hoạch, có người sẽ được giao dự án quan trọng đòi hỏi phải phối hợp nhiều nguồn lực mới có thể tiến triển. Tài lộc: Tài vận ổn, các dự án hiện có chỉ cần kiên trì thực hiện, lợi nhuận sẽ dần xuất hiện. Tình cảm: Hai người dành nhiều thời gian cho nhau, sự thấu hiểu cũng tăng lên đáng kể. Sức khỏe: Rất tốt, chỉ cần nghỉ ngơi hợp lý là được.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải muốn hoàn thành một việc gì đó nhưng năng lực hiện tại vẫn cần được củng cố thêm. Sự nghiệp: Trong công việc, bạn chăm chỉ và ít kén chọn, nhưng cần nâng cao tính chuyên nghiệp để đạt kết quả tốt hơn. Tài lộc: Ổn định, nên duy trì trạng thái hiện tại và tiến hành mọi việc một cách thận trọng. Tình cảm: Nửa kia có thiện chí giao tiếp nhưng cách thể hiện hơi vụng, hai người nên bao dung hơn. Sức khỏe: Tốt, nên vận động vừa phải và cẩn thận tránh va chạm.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử dễ gặp rắc rối, cần thận trọng đối mặt, không nên sợ hãi. Sự nghiệp: Nên làm việc cùng tập thể để giảm rủi ro và chia sẻ áp lực, nhiều người cùng hỗ trợ thì vấn đề sẽ dễ giải quyết hơn. Tài lộc: Khá yếu, áp lực tài chính lớn, cần nhanh chóng nghĩ cách tăng thu giảm chi. Tình cảm: Dễ xảy ra cãi vã với người yêu vì những bất mãn nhỏ. Sức khỏe: Cần nghỉ ngơi đầy đủ để lấy lại năng lượng.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ có vận quý nhân nhưng người giúp đỡ lại khá khắt khe, không dễ làm họ hài lòng. Sự nghiệp: Trong công việc, đừng quá cứng nhắc, nên biết nắm bắt cơ hội để tiến lên, nếu cứ chờ đợi thì khó mà có đột phá. Tài lộc: Ổn định, có thể chọn được vài dự án tốt, chỉ cần làm theo kế hoạch là được. Tình cảm: Hai người bên nhau yên ổn, chỉ là thiếu đi một chút đam mê. Sức khỏe: Bình thường, muốn khỏe mạnh thì phải chú trọng chăm sóc cơ thể.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình muốn làm gì thì trở ngại bên ngoài không còn nhiều. Sự nghiệp: Trong công việc, nên chọn những dự án có tính khả thi để đảm bảo hiệu quả, đừng mãi ở vùng an toàn, chủ động hành động sẽ giúp tình hình cải thiện rõ rệt. Tài lộc: Ổn định, nên làm việc theo kế hoạch, duy trì phong cách thận trọng. Tình cảm: Trong mối quan hệ, đừng quá đặt nặng cái tôi, hãy quan tâm nhiều hơn đến cảm xúc và nhu cầu của đối phương. Sức khỏe: Tốt, nên thư giãn, tránh suy nghĩ tiêu cực.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp cảm thấy tự tin hơn, kiểm soát công việc tốt và bớt căng thẳng. Sự nghiệp: Môi trường làm việc yêu cầu kiên trì và bản lĩnh, nên thể hiện mặt mạnh mẽ của mình để tránh bị người khác gây rối. Tài lộc: Ổn định, nên chọn dự án phù hợp với khả năng tài chính của bản thân. Tình cảm: Cần tránh áp đặt đối phương, hãy dùng sự bao dung và lý lẽ để duy trì hòa khí. Sức khỏe: Tốt, giữ tinh thần thoải mái, tránh lo âu.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã chỉ cần giữ cho tâm thế vững vàng là mọi việc sẽ suôn sẻ. Sự nghiệp: Trong công việc, nên học hỏi từ những đồng nghiệp có năng lực và uy tín, làm việc theo kế hoạch, không vội vàng là có thể đạt thành tích. Tài lộc: Tốt, bạn có nhiều nguồn lực hỗ trợ giúp tăng khả năng sinh lời. Tình cảm: Hai người hòa hợp, biết cách duy trì mối quan hệ tốt đẹp, ít xảy ra hiểu lầm. Sức khỏe: Rất tốt, cơ thể khỏe mạnh, tinh thần thoải mái.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết cảm thấy quá tải vì công việc và cuộc sống quá bận rộn. Sự nghiệp: Trong công việc nên làm đúng quy trình, tránh rối loạn và mắc sai lầm, đồng thời cẩn thận để không bị tiểu nhân lợi dụng sơ hở, làm điều có hại. Tài lộc: Ở mức trung bình, nên hạn chế chi tiêu, tránh hoang phí kẻo hối hận sau này. Tình cảm: Thiếu kiên nhẫn với người yêu vì dành quá nhiều sức cho công việc. Sức khỏe: Bình thường, nên tiết chế việc uống rượu.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình thích làm việc với những người thân thiện, dễ gần. Sự nghiệp: Trong công việc, bạn được đồng nghiệp và nhóm hỗ trợ nhiều, điều này giúp bạn hoàn thành nhiệm vụ dễ dàng hơn. Tài lộc: Ổn, có thể thử các dự án đầu tư đơn giản để lấy kinh nghiệm và tạo niềm tin. Tình cảm: Mối quan hệ tiến triển thuận lợi, cả hai có khả năng thấu hiểu và chia sẻ cảm xúc cho nhau. Sức khỏe: Khá tốt, tinh thần vui vẻ, tư duy tích cực.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư nên tìm người cùng chí hướng để hợp tác, tránh xa những ai không phù hợp. Sự nghiệp: Trong công việc, có thể gặp chuyện phân phe, cần tỉnh táo lựa chọn vị trí phù hợp với lợi ích của mình. Tài lộc: Ổn, nên lên kế hoạch rõ ràng trước khi đầu tư và hành động theo thực tế. Tình cảm: Hai người hòa hợp và hài lòng với hiện tại, chỉ là vì bận rộn nên ít có thời gian tương tác. Sức khỏe: Trung bình, nên nghỉ ngơi nhiều hơn để phục hồi thể lực.
