Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 24/10: Song Tử may mắn bất ngờ

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 24/10: Song Tử may mắn bất ngờ

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 24/10, Song Tử sẽ bất ngờ được giúp đỡ, nên dựa vào nguồn lực sẵn có. Xử Nữ đừng bốc đồng kẻo bị lợi dụng.

Bích Hậu (Theo Sohu)
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương dễ có những ý tưởng mới, điều quan trọng là phải biết nắm bắt và thực hiện. Sự nghiệp: Trong công việc, nên thận trọng trong lời nói và hành động, chú ý cách diễn đạt và hoàn cảnh khi bày tỏ ý kiến; đôi khi giả vờ ngốc nghếch và tập trung làm tốt việc trong tay sẽ an toàn hơn, tránh rước họa từ miệng. Tài lộc: Vận tài chính ở mức trung bình, chắc chắn có những dự án tốt nhưng chưa chắc bạn đã nhìn ra được, tầm nhìn vẫn còn cần rèn luyện thêm. Tình cảm: Quan hệ tình cảm ổn, cả hai đều muốn duy trì sự quan tâm cho nhau, không muốn gây phiền phức cho đối phương. Sức khỏe: Bình thường, nên bổ sung thêm vitamin cho cơ thể.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu nên giữ tinh thần tích cực trong công việc và cuộc sống, đừng quá bi quan. Sự nghiệp: Làm việc hăng hái, có mục tiêu giúp bạn thêm động lực, mơ ước khác với ảo tưởng nên cứ nỗ lực thực tế là được. Tài lộc: Vận tài chính thuận, có khả năng nhận được tin tức tốt về đầu tư, hãy nhanh chóng hành động để thu được lợi nhuận. Tình cảm: Cả hai đều có mong muốn trò chuyện, chỉ cần kiên nhẫn, mọi khúc mắc đều có thể giải quyết. Sức khỏe: Ổn định, tinh thần sảng khoái.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử sẽ có người bất ngờ xuất hiện giúp bạn khi cần. Sự nghiệp: Trong công việc, người mang lại lời khuyên hữu ích cho bạn chưa chắc là nhân vật lớn, đôi khi chính những người tưởng như bình thường lại giúp bạn trong tình huống then chốt. Tài lộc: Tài vận ổn, nên dựa vào nguồn lực sẵn có để lựa chọn hướng đầu tư phù hợp với thực tế. Tình cảm: Quan hệ tình cảm tốt đẹp, người yêu biết tạo bất ngờ cho bạn, hãy đáp lại bằng thái độ tích cực. Sức khỏe: Thể lực dồi dào, tinh thần tốt.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải khi đạt thành tích nên giữ thái độ khiêm tốn để duy trì lợi thế. Sự nghiệp: Trong công việc, có chút thành công nhưng không nên kiêu ngạo, tránh làm người khác khó chịu; khiêm tốn, chú trọng hiệu quả thực tế hơn là hình thức. Tài lộc: Tài vận trung bình, nên tăng cường tiết kiệm, đây là cách đơn giản mà hiệu quả. Tình cảm: Cả hai đang cố gắng vun đắp cho tình yêu, nên bớt tính toán để quan hệ bền lâu. Sức khỏe: Bình thường, nên nghỉ ngơi nhiều hơn.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử ổn, công việc và cuộc sống cần có kế hoạch rõ ràng để tránh lệch hướng. Sự nghiệp: Làm việc tuân thủ quy trình, hoàn thành nhiệm vụ được giao, có khó khăn nên kịp thời trao đổi với cấp trên để tránh sai sót. Tài lộc: Vận tài chính ổn, cơ hội tốt trong cuộc sống hàng ngày cần bạn chủ động tìm kiếm, đừng gò bó vào kinh nghiệm cũ. Tình cảm: Quan hệ tình cảm khá êm ấm, tránh suy nghĩ quá nhiều; có gì nên nói thẳng để dễ giải quyết. Sức khỏe: Ổn định, không có vấn đề đáng lo.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ dễ hành động bốc đồng và bị người khác lợi dụng. Sự nghiệp: Trong công việc, đừng vì lơ là mà tự chuốc rắc rối, cần tập trung làm việc nghiêm túc để tránh gây họa vì một phút nóng nảy. Tài lộc: Vận tài chính yếu, chưa nên đầu tư hay mở rộng chi tiêu, cẩn thận kẻo bị lừa. Tình cảm: Quan hệ tình cảm lạnh nhạt, cả hai đều chỉ lo cho bản thân, thiếu sự tương tác. Sức khỏe: Trung bình, chú ý tránh va chạm, té ngã.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình khi cần lời khuyên nên nói thẳng, đừng quá rụt rè. Sự nghiệp: Trong công việc, việc làm vừa lòng tất cả mọi người là không dễ, nên giữ vững nguyên tắc và giới hạn của mình. Tài lộc: Vận tài chính trung bình, nên giữ cân bằng thu chi để tránh áp lực tài chính. Tình cảm: Quan hệ tình cảm hài hòa, hai người tôn trọng thói quen và suy nghĩ của nhau, có khoảng cách hợp lý sẽ dễ chịu hơn. Sức khỏe: Thể trạng tốt, nên dành thêm thời gian chăm sóc bản thân.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp dễ đạt được kết quả trong việc mình làm nhưng vẫn cảm thấy chưa hài lòng. Sự nghiệp: Làm việc chăm chỉ, kết quả đạt được tuy tốt nhưng có thể chưa đúng như kỳ vọng; hãy cải thiện phương pháp để tiến xa hơn. Tài lộc: Vận tài chính tốt, có thu nhập ổn định, chỉ cần không quá tham lam là được. Tình cảm: Quan hệ tình cảm bình ổn, tuy không có nhiều đam mê nhưng cũng không có xung đột. Sức khỏe: Trung bình, nên giải tỏa cảm xúc tiêu cực để tránh căng thẳng.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): : Nhân Mã trở nên bận rộn, không còn thời gian để để ý chuyện người khác. Sự nghiệp: Công việc nhiều, cần biết sắp xếp ưu tiên, đây là thời điểm thuận lợi để thể hiện năng lực và đạt thành tích. Tài lộc: Vận tài chính tốt, lợi nhuận thu về khá cao, những nỗ lực trước đây bắt đầu có kết quả. Tình cảm: Quan hệ tình cảm tiến triển tích cực, tình yêu của hai người ngày càng sâu sắc. Sức khỏe: Ổn định, chỉ cần chú ý cân bằng giữa làm và nghỉ.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết đừng để tâm quá nhiều chuyện ngoài lề, nên tập trung vào việc thật sự cần làm. Sự nghiệp: Trong công việc, tinh thần hợp tác của nhóm cao, ít xảy ra tình trạng trì trệ, tiến độ dự án khả quan. Tài lộc: Tài vận ổn định, nên dồn nguồn lực cho dự án tốt, thu nhập sẽ khả quan. Tình cảm: Quan hệ tình cảm hài hòa, hai người ít khi cãi vã, cùng nhau nỗ lực cải thiện mối quan hệ. Sức khỏe: Thể trạng tốt, không có vấn đề lớn.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình có nhiều ý tưởng hay nên thử thực hiện, kết quả đa phần tích cực. Sự nghiệp: Trong công việc, mục tiêu rõ ràng, quyết tâm mạnh mẽ, hành động hiệu quả, thể hiện năng lực vượt trội. Tài lộc: Tài vận ổn, đừng tiêu xài quá mức, nên tìm cách tăng nguồn thu và tiết kiệm để phòng xa. Tình cảm: Quan hệ tình cảm thuận hòa, hai người thường xuyên tương tác, ít xảy ra tranh cãi. Sức khỏe: Bình thường, nên tránh ăn uống quá độ.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư có nhiều việc bạn không thể ôm đồm hết, buông bớt sẽ thoải mái hơn. Sự nghiệp: Trong công việc, đừng mơ mộng quá xa, nên làm từng bước trong khả năng của mình, tránh đặt mục tiêu quá cao vượt năng lực. Tài lộc: Vận tài chính ổn, nên kiểm soát chi tiêu, tránh để số tiền tiêu vượt quá thu nhập. Tình cảm: Quan hệ tình cảm ổn, cả hai đều có thiện ý, nhưng để khiến đối phương hài lòng cần khéo léo hơn. Sức khỏe: Ổn định, nên vận động nhẹ để tăng cường thể lực.
