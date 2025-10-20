Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 21/10: Xử Nữ đào hoa xấu, có người chen vào

Giải mã

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 21/10: Xử Nữ đào hoa xấu, có người chen vào

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 21/10: Xử Nữ chú ý tình cảm, đừng để kẻ thứ ba có cơ hội chen vào. Ma Kết đừng mạo hiểm đầu tư khi chưa rõ ràng.

Bích Hậu (Theo Sohu)
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương có một số việc đã đến lúc nên buông tay, bởi kết thúc cũng là khởi đầu cho điều mới. Sự nghiệp: Trong công việc có nhiều thay đổi, nhưng đừng sợ hãi, vì mọi thứ đều có quy luật phát triển của nó, cơ hội và rủi ro luôn song hành, kết quả tốt xấu còn phụ thuộc vào thái độ của bạn. Tài vận: Nên giảm các khoản chi tiêu không cần thiết, kiểm soát nợ nần là điều quan trọng. Tình cảm: Khi đối mặt với vấn đề trong mối quan hệ, hãy giữ tâm lý tích cực và chủ động điều chỉnh để mọi chuyện suôn sẻ hơn. Sức khỏe: Thể trạng hơi yếu, nên nghỉ ngơi nhiều, tránh làm việc quá sức.
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương có một số việc đã đến lúc nên buông tay, bởi kết thúc cũng là khởi đầu cho điều mới. Sự nghiệp: Trong công việc có nhiều thay đổi, nhưng đừng sợ hãi, vì mọi thứ đều có quy luật phát triển của nó, cơ hội và rủi ro luôn song hành, kết quả tốt xấu còn phụ thuộc vào thái độ của bạn. Tài vận: Nên giảm các khoản chi tiêu không cần thiết, kiểm soát nợ nần là điều quan trọng. Tình cảm: Khi đối mặt với vấn đề trong mối quan hệ, hãy giữ tâm lý tích cực và chủ động điều chỉnh để mọi chuyện suôn sẻ hơn. Sức khỏe: Thể trạng hơi yếu, nên nghỉ ngơi nhiều, tránh làm việc quá sức.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu làm việc tập trung và không muốn bị ai quấy rầy. Sự nghiệp: Bạn có thể toàn tâm toàn ý với công việc, không phải kiểu người “đứng núi này trông núi nọ”, vì thế dễ nhận được sự công nhận từ cấp trên và khách hàng, củng cố thêm niềm tin vào bản thân. Tài vận: Khi đầu tư hay quản lý tài chính, cần hiểu rõ dự án và xác định rủi ro trước khi quyết định. Tình cảm: Mối quan hệ hài hòa, hai người giao tiếp vui vẻ và có thể thấu hiểu, bao dung cho nhau. Sức khỏe: Tình trạng sức khỏe ổn định, không có vấn đề đáng lo.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu làm việc tập trung và không muốn bị ai quấy rầy. Sự nghiệp: Bạn có thể toàn tâm toàn ý với công việc, không phải kiểu người “đứng núi này trông núi nọ”, vì thế dễ nhận được sự công nhận từ cấp trên và khách hàng, củng cố thêm niềm tin vào bản thân. Tài vận: Khi đầu tư hay quản lý tài chính, cần hiểu rõ dự án và xác định rủi ro trước khi quyết định. Tình cảm: Mối quan hệ hài hòa, hai người giao tiếp vui vẻ và có thể thấu hiểu, bao dung cho nhau. Sức khỏe: Tình trạng sức khỏe ổn định, không có vấn đề đáng lo.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử làm việc hiệu quả nhưng cần tránh cẩu thả. Sự nghiệp: Bạn có tinh thần cầu tiến, muốn nhanh có thành tích nhưng lại dễ bỏ qua chi tiết, nên kiểm tra kỹ để tránh sai sót. Tài vận: Trong đầu tư cần suy nghĩ toàn diện, luôn có ý thức đề phòng rủi ro. Tình cảm: Đối phương là người nhiệt tình, có khó khăn có thể nhờ giúp đỡ, nhưng tránh chế nhạo hay nói lời khó nghe. Sức khỏe: Khi ra ngoài nên chú ý an toàn giao thông.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử làm việc hiệu quả nhưng cần tránh cẩu thả. Sự nghiệp: Bạn có tinh thần cầu tiến, muốn nhanh có thành tích nhưng lại dễ bỏ qua chi tiết, nên kiểm tra kỹ để tránh sai sót. Tài vận: Trong đầu tư cần suy nghĩ toàn diện, luôn có ý thức đề phòng rủi ro. Tình cảm: Đối phương là người nhiệt tình, có khó khăn có thể nhờ giúp đỡ, nhưng tránh chế nhạo hay nói lời khó nghe. Sức khỏe: Khi ra ngoài nên chú ý an toàn giao thông.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải làm việc chăm chỉ sẽ mang lại kết quả xứng đáng. Sự nghiệp: Nên tập trung vào trọng điểm để đạt thành tích, biết đặt mình đúng vị trí trong tập thể, công việc sẽ thuận lợi hơn. Những dự án từng đình trệ nay có cơ hội tiếp tục. Tài vận: Nếu làm việc theo kế hoạch, bạn sẽ có được lợi nhuận, chìa khóa nằm ở khả năng thực thi. Tình cảm: Mối quan hệ hòa hợp, cả hai đều có thiện chí duy trì hạnh phúc. Sức khỏe: Cơ thể khỏe mạnh, thể lực đang dần hồi phục.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải làm việc chăm chỉ sẽ mang lại kết quả xứng đáng. Sự nghiệp: Nên tập trung vào trọng điểm để đạt thành tích, biết đặt mình đúng vị trí trong tập thể, công việc sẽ thuận lợi hơn. Những dự án từng đình trệ nay có cơ hội tiếp tục. Tài vận: Nếu làm việc theo kế hoạch, bạn sẽ có được lợi nhuận, chìa khóa nằm ở khả năng thực thi. Tình cảm: Mối quan hệ hòa hợp, cả hai đều có thiện chí duy trì hạnh phúc. Sức khỏe: Cơ thể khỏe mạnh, thể lực đang dần hồi phục.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử gặp khó khăn cũng đừng lo, bạn vẫn có cách giải quyết. Sự nghiệp: Khi thúc đẩy dự án, có thể gặp tình huống bị kéo chậm tiến độ do người khác, nhưng bạn nên ứng biến linh hoạt, đừng quá căng thẳng. Tài vận: Việc đầu tư không được như kỳ vọng, nên điều chỉnh kịp thời. Tình cảm: Cả hai bận rộn với việc riêng, thời gian dành cho nhau ít, giao tiếp cũng giảm. Sức khỏe: Cần đảm bảo thời gian nghỉ ngơi đầy đủ.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử gặp khó khăn cũng đừng lo, bạn vẫn có cách giải quyết. Sự nghiệp: Khi thúc đẩy dự án, có thể gặp tình huống bị kéo chậm tiến độ do người khác, nhưng bạn nên ứng biến linh hoạt, đừng quá căng thẳng. Tài vận: Việc đầu tư không được như kỳ vọng, nên điều chỉnh kịp thời. Tình cảm: Cả hai bận rộn với việc riêng, thời gian dành cho nhau ít, giao tiếp cũng giảm. Sức khỏe: Cần đảm bảo thời gian nghỉ ngơi đầy đủ.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ có thể bị người khác xen vào, nên từ chối dứt khoát. Sự nghiệp: Bạn làm việc có quy tắc riêng, chỉ cần đi đúng hướng thì cấp trên và khách hàng sẽ không can thiệp, miễn là kết quả tốt. Tài vận: Không nên chọn những dự án quá phức tạp, làm chậm mà chắc là được. Tình cảm: Hai người không hòa thuận, có người thứ ba chen vào, xảy ra tranh cãi hay gây chuyện vô cớ. Sức khỏe: Nên vận động nhẹ nhàng để cải thiện sức khỏe.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ có thể bị người khác xen vào, nên từ chối dứt khoát. Sự nghiệp: Bạn làm việc có quy tắc riêng, chỉ cần đi đúng hướng thì cấp trên và khách hàng sẽ không can thiệp, miễn là kết quả tốt. Tài vận: Không nên chọn những dự án quá phức tạp, làm chậm mà chắc là được. Tình cảm: Hai người không hòa thuận, có người thứ ba chen vào, xảy ra tranh cãi hay gây chuyện vô cớ. Sức khỏe: Nên vận động nhẹ nhàng để cải thiện sức khỏe.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình nhiệm vụ không quá khó và bạn có thể tự xử lý được. Sự nghiệp: Làm việc theo đúng trình tự, không có trở ngại lớn, những việc nhỏ bạn đều có thể hoàn thành ổn thỏa, được đánh giá tốt về chuyên môn. Tài vận: Hãy chú trọng tiết kiệm, đừng xem thường việc tích lũy từng chút một. Tình cảm: Mối quan hệ yên ấm, cả hai quan tâm và chăm sóc nhau nhiều hơn. Sức khỏe: Cơ thể khỏe mạnh, chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình nhiệm vụ không quá khó và bạn có thể tự xử lý được. Sự nghiệp: Làm việc theo đúng trình tự, không có trở ngại lớn, những việc nhỏ bạn đều có thể hoàn thành ổn thỏa, được đánh giá tốt về chuyên môn. Tài vận: Hãy chú trọng tiết kiệm, đừng xem thường việc tích lũy từng chút một. Tình cảm: Mối quan hệ yên ấm, cả hai quan tâm và chăm sóc nhau nhiều hơn. Sức khỏe: Cơ thể khỏe mạnh, chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp nên bớt lo xa, giữ tâm lý nhẹ nhàng thì mới dễ thành công. Sự nghiệp: Làm việc theo kế hoạch, đừng quá lo lắng về khả năng của bản thân, bạn đủ năng lực để xử lý các tình huống. Tài vận: Không nên vội vàng ra quyết định đầu tư, nhiều dự án cần thời gian mới sinh lời, nếu quá nóng vội sẽ phản tác dụng. Tình cảm: Giao tiếp với người yêu thuận lợi, cả hai hiểu và thông cảm cho nhau. Sức khỏe: Nên bổ sung vitamin để duy trì sức đề kháng.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp nên bớt lo xa, giữ tâm lý nhẹ nhàng thì mới dễ thành công. Sự nghiệp: Làm việc theo kế hoạch, đừng quá lo lắng về khả năng của bản thân, bạn đủ năng lực để xử lý các tình huống. Tài vận: Không nên vội vàng ra quyết định đầu tư, nhiều dự án cần thời gian mới sinh lời, nếu quá nóng vội sẽ phản tác dụng. Tình cảm: Giao tiếp với người yêu thuận lợi, cả hai hiểu và thông cảm cho nhau. Sức khỏe: Nên bổ sung vitamin để duy trì sức đề kháng.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã cần chủ động chữa lành bản thân, tránh để năng lượng tiêu cực ảnh hưởng. Sự nghiệp: Trước khi ra quyết định nên tìm hiểu kỹ tình hình thực tế, tránh tin lời người khác. Khi gặp sự chỉ trích hoặc mỉa mai, hãy chọn cách phớt lờ để bảo vệ tâm lý. Tài vận: Khi đầu tư, phải có chính kiến riêng, giữ lý trí và phân tích kỹ lưỡng mới đạt kết quả. Tình cảm: Mối quan hệ hòa hợp, hai người hiểu nhau và giao tiếp tốt. Sức khỏe: Thể trạng rất tốt, tinh thần thư thái, dễ chịu.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã cần chủ động chữa lành bản thân, tránh để năng lượng tiêu cực ảnh hưởng. Sự nghiệp: Trước khi ra quyết định nên tìm hiểu kỹ tình hình thực tế, tránh tin lời người khác. Khi gặp sự chỉ trích hoặc mỉa mai, hãy chọn cách phớt lờ để bảo vệ tâm lý. Tài vận: Khi đầu tư, phải có chính kiến riêng, giữ lý trí và phân tích kỹ lưỡng mới đạt kết quả. Tình cảm: Mối quan hệ hòa hợp, hai người hiểu nhau và giao tiếp tốt. Sức khỏe: Thể trạng rất tốt, tinh thần thư thái, dễ chịu.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết chủ yếu là làm các công việc cơ bản, tuy đơn điệu nhưng ít khó khăn. Sự nghiệp: Trong công việc, chỉ cần giữ cho hướng đi đúng đắn, điều chỉnh chi tiết dần dần thì sẽ đạt được kết quả tốt. Tài vận: Cần đảm bảo quyền lợi của mình, tránh đầu tư mù quáng vào lĩnh vực chưa hiểu rõ. Tình cảm: Mối quan hệ êm đềm, cả hai khá hài lòng về nhau. Sức khỏe: Thể trạng ổn, không có gì đáng lo.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết chủ yếu là làm các công việc cơ bản, tuy đơn điệu nhưng ít khó khăn. Sự nghiệp: Trong công việc, chỉ cần giữ cho hướng đi đúng đắn, điều chỉnh chi tiết dần dần thì sẽ đạt được kết quả tốt. Tài vận: Cần đảm bảo quyền lợi của mình, tránh đầu tư mù quáng vào lĩnh vực chưa hiểu rõ. Tình cảm: Mối quan hệ êm đềm, cả hai khá hài lòng về nhau. Sức khỏe: Thể trạng ổn, không có gì đáng lo.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình nên tránh bàn tán chuyện người khác kẻo lỡ lời gây phiền phức. Sự nghiệp: Hãy tập trung vào công việc của mình, tránh lo chuyện bao đồng, cũng đừng làm người đưa tin kẻo bị tiểu nhân lợi dụng, đôi khi “giả vờ ngu” lại an toàn hơn. Tài vận: Không nên tin vào những tin đồn tài chính, nếu chưa rõ ràng thì nên nghe lời khuyên từ chuyên gia. Tình cảm: Nửa kia bận rộn, ít có thời gian quan tâm, dễ khiến bạn thấy bị lãng quên. Sức khỏe: Dễ bị dị ứng, cần chú ý môi trường sống.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình nên tránh bàn tán chuyện người khác kẻo lỡ lời gây phiền phức. Sự nghiệp: Hãy tập trung vào công việc của mình, tránh lo chuyện bao đồng, cũng đừng làm người đưa tin kẻo bị tiểu nhân lợi dụng, đôi khi “giả vờ ngu” lại an toàn hơn. Tài vận: Không nên tin vào những tin đồn tài chính, nếu chưa rõ ràng thì nên nghe lời khuyên từ chuyên gia. Tình cảm: Nửa kia bận rộn, ít có thời gian quan tâm, dễ khiến bạn thấy bị lãng quên. Sức khỏe: Dễ bị dị ứng, cần chú ý môi trường sống.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư năng động hơn, không còn chần chừ khi làm việc. Sự nghiệp: Chủ động tìm kiếm dự án để thử sức, dám làm điều mới là tốt nhưng cần tránh vội vàng, thiếu chuẩn bị. Tài vận: Có vài cơ hội đầu tư đáng để xem xét, nên nghiên cứu kỹ trước khi quyết định. Tình cảm: Hai người có thể thoải mái bày tỏ cảm xúc, nhưng cần kiềm chế để tránh tranh cãi nhỏ. Sức khỏe: Thể trạng ổn định, không có vấn đề nghiêm trọng.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư năng động hơn, không còn chần chừ khi làm việc. Sự nghiệp: Chủ động tìm kiếm dự án để thử sức, dám làm điều mới là tốt nhưng cần tránh vội vàng, thiếu chuẩn bị. Tài vận: Có vài cơ hội đầu tư đáng để xem xét, nên nghiên cứu kỹ trước khi quyết định. Tình cảm: Hai người có thể thoải mái bày tỏ cảm xúc, nhưng cần kiềm chế để tránh tranh cãi nhỏ. Sức khỏe: Thể trạng ổn định, không có vấn đề nghiêm trọng.
Mời quý độc giả xem thêm video: Cặp đôi chòm sao kết hợp giàu nhanh chóng. Nguồn: Lịch Ngày Tốt
Bích Hậu (Theo Sohu)
#tử vi cung hoàng đạo hôm nay #tử vi hàng ngày cung hoàng đạo #tử vi cung hoàng đạo #cung hoàng đạo #12 cung hoàng đạo

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT