Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Từ tháng 10 âm trở đi: 4 con giáp 'vượng vận nhà cửa'

Giải mã

Từ tháng 10 âm trở đi: 4 con giáp 'vượng vận nhà cửa'

Từ tháng 10 âm lịch, vận Điền Trạch (nhà cửa – đất đai – bất động sản) bắt đầu chuyển động mạnh, mở ra cơ hội an cư cho nhiều con giáp.

Theo Như Anh/phunuso
Tuổi Mão: Duyên nhà cửa mở – căn đẹp tự tìm đến: Từ tháng 10 âm, sao Thiên Hỷ chiếu vào cung Điền Trạch, mang đến cho tuổi Mão cơ hội vàng về nhà cửa. Vốn là người yêu sự ổn định, họ như được “đánh thức” khát vọng an cư mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Tuổi Mão: Duyên nhà cửa mở – căn đẹp tự tìm đến: Từ tháng 10 âm, sao Thiên Hỷ chiếu vào cung Điền Trạch, mang đến cho tuổi Mão cơ hội vàng về nhà cửa. Vốn là người yêu sự ổn định, họ như được “đánh thức” khát vọng an cư mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Cơ hội đến rất tự nhiên: căn hộ vừa tầm tài chính, vị trí tốt, pháp lý minh bạch bỗng xuất hiện đúng lúc. Những ai đang muốn ra riêng, tách hộ hoặc chuyển từ thuê sang mua sẽ bất ngờ có đủ lực tài chính để hiện thực hóa.
Cơ hội đến rất tự nhiên: căn hộ vừa tầm tài chính, vị trí tốt, pháp lý minh bạch bỗng xuất hiện đúng lúc. Những ai đang muốn ra riêng, tách hộ hoặc chuyển từ thuê sang mua sẽ bất ngờ có đủ lực tài chính để hiện thực hóa.
Đặc biệt, người tuổi Mão tích lũy lâu năm dễ gặp căn “giá mềm nhưng tiềm năng sinh lời cao”. Đây chính là thời điểm “căn đẹp tự tìm đến” nếu biết lắng nghe trực giác.
Đặc biệt, người tuổi Mão tích lũy lâu năm dễ gặp căn “giá mềm nhưng tiềm năng sinh lời cao”. Đây chính là thời điểm “căn đẹp tự tìm đến” nếu biết lắng nghe trực giác.
Gợi ý phong thủy: Ưu tiên nhà sáng, thoáng, hướng Đông hoặc Đông Nam, giúp hút vượng khí và giữ năng lượng an lành.
Gợi ý phong thủy: Ưu tiên nhà sáng, thoáng, hướng Đông hoặc Đông Nam, giúp hút vượng khí và giữ năng lượng an lành.
Tuổi Tuất: Vượng Điền Trạch – càng chủ động, càng dễ sở hữu: Tuổi Tuất luôn muốn tạo nền tảng vững chắc cho cuộc sống, và từ tháng 10 âm trở đi, vận Điền Trạch của họ chính thức khởi sắc. Tài chính ổn định, tiền thưởng hoặc khoản tích lũy bất ngờ giúp họ đủ sức mua căn đầu tiên.
Tuổi Tuất: Vượng Điền Trạch – càng chủ động, càng dễ sở hữu: Tuổi Tuất luôn muốn tạo nền tảng vững chắc cho cuộc sống, và từ tháng 10 âm trở đi, vận Điền Trạch của họ chính thức khởi sắc. Tài chính ổn định, tiền thưởng hoặc khoản tích lũy bất ngờ giúp họ đủ sức mua căn đầu tiên.
Những ai đang tìm căn hộ ở hoặc đầu tư sẽ gặp “người bán thiện chí” – thương lượng suôn sẻ, dễ chốt giá đẹp. Cơ hội còn mở rộng tới bất động sản vùng ven, nơi hạ tầng đang chuẩn bị nâng cấp.
Những ai đang tìm căn hộ ở hoặc đầu tư sẽ gặp “người bán thiện chí” – thương lượng suôn sẻ, dễ chốt giá đẹp. Cơ hội còn mở rộng tới bất động sản vùng ven, nơi hạ tầng đang chuẩn bị nâng cấp.
Tuổi Tuất vốn kiên định: một khi đã quyết, vận khí sẽ chạy theo. Căn đầu tiên họ mua thường là căn “an toàn, ít rủi ro nhất” nhưng giá trị sinh lời ổn định.
Tuổi Tuất vốn kiên định: một khi đã quyết, vận khí sẽ chạy theo. Căn đầu tiên họ mua thường là căn “an toàn, ít rủi ro nhất” nhưng giá trị sinh lời ổn định.
Gợi ý phong thủy: Hợp hướng Tây Bắc hoặc Bắc, tránh căn thiếu ánh sáng hoặc trần quá thấp để tránh hao khí, cản tài.
Gợi ý phong thủy: Hợp hướng Tây Bắc hoặc Bắc, tránh căn thiếu ánh sáng hoặc trần quá thấp để tránh hao khí, cản tài.
Tuổi Hợi: Quý nhân nâng đỡ – nhà đúng duyên tự tìm đến: Tuổi Hợi vốn hiền hòa, ít khi chủ động trong chuyện mua nhà, nhưng tháng 10 âm này họ lại được quý nhân soi sáng mạnh nhất ở cung Điền Trạch. Sự hỗ trợ đến đúng lúc – có thể là vốn từ gia đình, bạn bè giúp vay, hoặc một cơ hội bất ngờ từ đối tác.
Tuổi Hợi: Quý nhân nâng đỡ – nhà đúng duyên tự tìm đến: Tuổi Hợi vốn hiền hòa, ít khi chủ động trong chuyện mua nhà, nhưng tháng 10 âm này họ lại được quý nhân soi sáng mạnh nhất ở cung Điền Trạch. Sự hỗ trợ đến đúng lúc – có thể là vốn từ gia đình, bạn bè giúp vay, hoặc một cơ hội bất ngờ từ đối tác.
Người làm tự do, kinh doanh hoặc dịch vụ sẽ thấy thu nhập tăng nhanh, đủ để “chốt căn” mà không cần đắn đo. Cơ hội mua nhà trả góp nhẹ, lãi suất thấp hoặc nhận ưu đãi đặc biệt cũng dễ đến.
Người làm tự do, kinh doanh hoặc dịch vụ sẽ thấy thu nhập tăng nhanh, đủ để “chốt căn” mà không cần đắn đo. Cơ hội mua nhà trả góp nhẹ, lãi suất thấp hoặc nhận ưu đãi đặc biệt cũng dễ đến.
Tuổi Hợi không phải người săn nhà, nhưng lại hay gặp “căn đúng duyên” – nơi họ bước vào và cảm thấy bình yên ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Tuổi Hợi không phải người săn nhà, nhưng lại hay gặp “căn đúng duyên” – nơi họ bước vào và cảm thấy bình yên ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Gợi ý phong thủy: Nên chọn nhà gần sông, hồ hoặc công viên, thiết kế mở, nhiều ánh sáng – mang lại năng lượng dồi dào và tinh thần thư thái.
Gợi ý phong thủy: Nên chọn nhà gần sông, hồ hoặc công viên, thiết kế mở, nhiều ánh sáng – mang lại năng lượng dồi dào và tinh thần thư thái.
Tuổi Thân: Trí tính toán bén – bắt trúng thời điểm vàng: Thông minh, nhạy bén và luôn biết cách “đọc” thị trường, tuổi Thân bước vào tháng 10 âm với vận Thiên Tài chiếu mệnh – cực kỳ thuận lợi để mua nhà hoặc đầu tư.
Tuổi Thân: Trí tính toán bén – bắt trúng thời điểm vàng: Thông minh, nhạy bén và luôn biết cách “đọc” thị trường, tuổi Thân bước vào tháng 10 âm với vận Thiên Tài chiếu mệnh – cực kỳ thuận lợi để mua nhà hoặc đầu tư.
Họ dễ bắt gặp căn hộ giá dưới thị trường do người bán cần chuyển nhượng gấp. Người đầu tư cho thuê sẽ gặp nơi có hiệu suất sinh lời cao, khu dân cư phát triển nhanh.
Họ dễ bắt gặp căn hộ giá dưới thị trường do người bán cần chuyển nhượng gấp. Người đầu tư cho thuê sẽ gặp nơi có hiệu suất sinh lời cao, khu dân cư phát triển nhanh.
Người tuổi Thân làm việc trong lĩnh vực tài chính, công nghệ, kinh doanh càng có thêm doanh thu hoặc hợp đồng lớn – đủ lực để “xuống tiền” đúng lúc.
Người tuổi Thân làm việc trong lĩnh vực tài chính, công nghệ, kinh doanh càng có thêm doanh thu hoặc hợp đồng lớn – đủ lực để “xuống tiền” đúng lúc.
Gợi ý phong thủy: Hợp hướng Tây – Tây Bắc, ưu tiên căn có view thoáng, đón gió tốt, giúp tinh thần sáng suốt và tài khí lưu thông. (*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm).
Gợi ý phong thủy: Hợp hướng Tây – Tây Bắc, ưu tiên căn có view thoáng, đón gió tốt, giúp tinh thần sáng suốt và tài khí lưu thông. (*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm).
Theo Như Anh/phunuso
#Vận mệnh nhà đất tháng 10 âm lịch #Con giáp vượng vận nhà cửa #Cơ hội mua nhà đầu tiên #Tài chính và thị trường bất động sản

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT

Công cụ bằng đá 17.000 năm tuổi

Công cụ bằng đá 17.000 năm tuổi

Một số công cụ bằng đá từ Thời Kỳ Đồ Đá Cũ đã được tìm thấy trong quá trình khai quật khảo cổ học ở bang Kedah, miền bắc Malaysia.