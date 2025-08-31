Tự tay làm bánh flan matcha chuẩn vị, thơm ngon như ngoài tiệm

Bánh flan trà xanh với lớp caramel ngọt ngào, vị matcha thanh mát, béo mịn đang trở thành món tráng miệng "gây nghiện" cho tín đồ ẩm thực.

Nếu flan truyền thống gắn liền với lớp caramel nâu óng ánh, ngọt ngào, thì flan trà xanh lại chinh phục thực khách nhờ vị matcha thoang thoảng, thanh nhẹ, không gắt, vừa đủ để cân bằng cái béo ngậy của trứng sữa. Món bánh này vì thế trở thành lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thích sự mới lạ nhưng vẫn muốn giữ hương vị quen thuộc.

Ảnh minh họa

Ở nhiều quán cà phê hay tiệm bánh, flan trà xanh thường được phục vụ kèm sốt caramel hoặc ăn chung với trái cây tươi, kem lạnh để tăng thêm hương vị. Chỉ cần một thìa nhỏ, lớp bánh mịn màng, hương trà xanh nhẹ nhàng lan tỏa, mang lại cảm giác mát lạnh, thư giãn.

Công thức đơn giản, dễ làm tại nhà

Điều đặc biệt là bạn hoàn toàn có thể tự tay làm món flan trà xanh ngay tại căn bếp nhỏ của mình. Công thức không hề phức tạp, nguyên liệu lại dễ tìm: trứng gà, sữa tươi, sữa đặc, đường, bột matcha nguyên chất.

Các bước thực hiện cơ bản gồm:

Nấu caramel từ đường và nước, rót vào khuôn.

Đánh tan trứng, trộn cùng sữa và bột trà xanh đã hòa tan.

Lọc hỗn hợp cho mịn, đổ vào khuôn caramel.

Hấp hoặc nướng cách thủy đến khi bánh đông lại.

Thành phẩm là những chiếc bánh flan xanh nhạt dịu mắt, mềm mịn và thơm ngậy.

Ảnh minh họa

Món ngon bổ dưỡng cho sức khỏe

Không chỉ hấp dẫn bởi hương vị, flan trà xanh còn được đánh giá cao về giá trị dinh dưỡng. Trứng và sữa cung cấp nhiều protein, canxi và năng lượng, trong khi matcha giàu chất chống oxy hóa, có tác dụng thanh lọc cơ thể, giúp tỉnh táo, giảm stress.

Nếu ăn ở mức vừa phải, flan trà xanh vừa thỏa mãn vị giác vừa mang lại lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt thích hợp làm món tráng miệng sau bữa cơm hoặc món ăn vặt cho những ngày hè nóng nực.

Biến tấu hấp dẫn, hợp xu hướng giới trẻ

Ngày nay, flan trà xanh không chỉ dừng lại ở công thức truyền thống. Nhiều đầu bếp và tiệm cà phê sáng tạo thêm các phiên bản mới: flan trà xanh phô mai, flan matcha kem tươi, flan trà xanh đá xay… Mỗi biến tấu lại mang đến trải nghiệm thú vị, đáp ứng sở thích đa dạng của tín đồ ẩm thực.

Chính nhờ sự kết hợp hài hòa giữa vị béo ngọt và thanh mát, flan trà xanh đã trở thành món “must-try” của nhiều bạn trẻ yêu matcha.

Với công thức đơn giản và hương vị khó cưỡng, flan trà xanh chính là lựa chọn hoàn hảo để bạn đổi gió cho căn bếp gia đình, đồng thời thưởng thức một món tráng miệng vừa ngon miệng vừa bổ dưỡng.